Жириновский начал президентскую гонку

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский официально стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла соответствующее постановление на заседании 22 декабря. ЦИК дала Жириновскому разрешение на открытие специального избирательного счета, а также зарегистрировала уполномоченных представителей Либерально-демократической партии: четырех от выдвинувшей кандидата партии и трех по финансовым вопросам.

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«Разрешить кандидату на должность президента Российской Федерации Владимиру Вольфовичу Жириновскому открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: Москва, Оружейный переулок, д. 41», — говорится в постановлении ЦИК.

Накануне Жириновский первым из претендентов на пост президента России был утвержден в качестве кандидата съездом своей партии и подал в Центризбирком документы для выдвижения на выборах. В 2018 году Жириновский будет баллотироваться на президентский пост уже в шестой раз.

«Я готов в шестой раз пойти на выборы президента. Вы понимаете, что в Европе никто не в состоянии баллотироваться шесть раз? Это ведь не дискотека, это не встреча Нового года. Нужно трясти своим интеллектом, доказать, что твои мозги лучше миллионов наших граждан», — заявил Жириновский на предвыборном съезде ЛДПР.

Окончательное решение о кандидате в президенты 22 декабря примет КПРФ — это произойдет на пленуме Центрального комитета партии. Пленум ЦК состоится в преддверии XVII съезда партии, который запланирован на следующий день и должен утвердить решение.

На прошедшем 21 декабря первом заседании президиума ЦК КПРФ происходил обмен мнениями по поводу кандидата на президентских выборах. Кроме лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в качестве потенциальных кандидатов на пост президента будут рассматриваться директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин (беспартийный), губернатор Иркутской области Сергей Левченко, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и депутат Госдумы Леонид Калашников.

Геннадий Зюганов уже подтвердил, что во фракции активно обсуждают выдвижение кандидатуры Грудинина. По его словам, предприятие Совхоз Ленина оказалось «лучшим в стране». «И не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд», — сказал Зюганов.

6 декабря глава России Владимир Путин объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2018 года.

Об этом российский лидер рассказал во время своего выступления перед работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде на концерте, посвященном 85-летию Горьковского автозавода.

Из своего выдвижения российский лидер сделал настоящую интригу — его пресс-секретарю Дмитрию Пескова много раз задавали вопросы о планах Путина баллотироваться на пост главы РФ в 2018 году. Спрашивали об этом и самого Путина — но он каждый раз уходил от ответа.

На Большой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин сообщил еще одну новость о своем выдвижении — на выборы он пойдет не в качестве кандидата от какой-либо политической партии, а самовыдвиженцем. А это значит, что для регистрации ему необходимо собрать инициативную группу, а потом собрать 300 000 подписей граждан в свою поддержку.

18 октября о намерении участвовать в президентской гонке заявила телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Свое выдвижение она позиционирует как возможность проголосовать на выборах «против всех». При этом сама Собчак признавалась, что политической программы у нее нет. Более того, она отмечала, что может отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу некоторых политиков. Выдвинуть Собчак планирует партия «Гражданская платформа».

На выборах в марте также собирается выдвигаться основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. 22 декабря его кандидатура была принята на партийном съезде.

Однако фактически это решение было принято предыдущим съездом в феврале 2016 года.

Кроме того, о президентских амбициях ранее заявляли журналистка Екатерина Гордон, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, предприниматель Сергей Полонский. В выборах президента России собирались участвовать председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов.