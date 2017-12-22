Зюганову подобрали конкурентов

КПРФ на пятничном пленуме Центрального комитета партии обсудит и решит, кто станет кандидатом для выдвижения на выборы президента России в 2018 году. Пленум ЦК КПРФ проходит в преддверии субботнего XVII съезда партии — высшего руководящего органа КПРФ.

Реклама

Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Александр Ющенко, являющийся членом ЦК КПРФ, на пленуме будет «приниматься решение по кандидатуре от партии на выборах президента». Затем решение ЦК будет утверждаться на съезде партии, где «не будут проводиться дискуссии, какое решение примут на пленуме — такое решение будет на съезде», заявил Ющенко.

На прошедшем в четверг заседании президиума ЦК КПРФ обменивались мнениями по кандидатуре на выборы президента, заявил также депутат. «Рассматриваются разные варианты: и кандидат на должность президента исключительно из партии, из руководства партии — это, естественно и безоговорочно, лидер КПРФ Геннадий Зюганов или, как вариант обсуждения, от широкого фронта народно-патриотических сил рассматривается непартийный кандидат», — отметил Ющенко.

Кроме Зюганова, из партийных кандидатов рассматриваются кандидатуры заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, губернатора Иркутской области и члена президиума ЦК КПРФ Сергея Левченко.

Помимо коммунистов, также обсуждается кандидатура беспартийного директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Пленум ЦК КПРФ пройдет в закрытом для журналистов режиме. «Никакой конспирации в этом нет, — подчеркнул зампред ЦК КПРФ Афонин. — Обычная практика, когда пленумы, на которых решаются кадровые вопросы и организационные вопросы созыва съезда, проходят в закрытом режиме. Тут не надо искать подводные камни».

В разговоре с «Комсомольской правдой» лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «речь идет о конкретной программе и правительстве народного доверия». «Ждите и получите результат», — заявил лидер коммунистов.

По словам Зюганова, КПРФ «рассматривает все в комлексе».

«[Изучаем] и кандидатуру кандидата в президенты, и создание высшего государственного совета патриотических сил, и формирование правительства народного доверия. И ремонт управленческой вертикали», — сказал журналистам Зюганов.

В ответ на вопрос о том, почему ЦК КПРФ обсуждает такие вопросы в 8 утра по московскому времени, Зюганов заявил, что «у нас серьезная организация».

6 декабря председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение президента России Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы и рассказал, между кем будет идти борьба в президентской гонке.

«Если серьезно, будет борьба между нашей командой и Путиным», — сказал он, отвечая на вопрос, как выдвижение Путина повлияет на шансы других участников предвыборной гонки.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уже сообщил о своих планах баллотироваться, высказал мнение, что реальными кандидатами на пост президента являются только он и Путин.

О своих планах выдвинуться на пост президента в предстоящей предвыборной гонке в конце ноября заявил и бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Я выдвигаюсь в качестве официального выдвиженца. Должен еще пройти в декабре съезд [«Партии Роста»]. Если пройду все процедуры и все пройдет хорошо. Но мы идем командой. Мы «со-кандидаты». Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста», — сказал он.

Одной из первых о своих президентских амбициях заявила тележурналистка Ксения Собчак, которая позиционирует свое имя в бюллетене как графу «против всех». При этом сама Собчак признавалась, что политической программы в настоящий момент у нее нет. Более того, она отмечала, что может отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу некоторых политиков.

Будет выдвигаться также Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко». Его кандидатуру 22 декабря рассмотрит съезд партии — впрочем, это решение выглядит техническим, так как еще в 2016-м делегаты предыдущего съезда одобрили его выдвижение.

Свои кандидатуры на выборах президента в 2018 году намерены выставить также журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский.

Также заявляли о своих президентских амбициях председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов.

Постановление Совфеда «О назначении выборов президента Российской Федерации» было опубликовано в «Российской газете» 18 декабря. Тогда же в России официально стартовала кампания по выборам главы государства. С 18 декабря партии и самовыдвиженцы могут официально выдвинуть кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подавать документы в ЦИК.

Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата в соответствии с Конституцией РФ была назначена Советом Федерации 15 декабря.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что о планах баллотироваться на выборах президента России на данный момент заявили 23 человека. «Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать», — сказала Памфилова.

«Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными», — подчеркнула глава Центризбиркома.