Он не ООН: Генассамблея осудила Трампа за Иерусалим

Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, не признающей решение президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима как столицы Израиля.

В поддержку резолюции высказались 128 стран, против — всего девять, включая сами США и Израиль, еще 35 государств воздержались от голосования.

18 декабря резолюцию об непризнании решения Вашингтона по Иерусалиму рассматривали на заседании Совета безопасности ООН. Итоги заседания серьезно разозлили США — 14 из 15 членов Совета безопасности проголосовали в пользу принятия резолюции.

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Против проголосовали только сами Соединенные Штаты — Вашингтон воспользовался правом вето как постоянный член Совбеза. После этого Турция и Йемен призвали рассмотреть проект резолюции об Иерусалиме на Генассамблее, где у Вашингтона нет права вето, а для принятия решения требуется простое большинство голосов.

Мы не будем за это платить!

Непосредственно перед голосованием на Генассамблее Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон перестанет помогать государствам, которые проголосуют за принятие резолюции об отмене его решения по Иерусалиму.

«Они получают сотни миллионов и даже миллиарды долларов, а потом голосуют против нас. Что ж, мы посмотрим на эти голоса. Дадим проголосовать против нас. Мы просто сэкономим много денег. Нам все равно», — заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Днем ранее постпред США при ООН Никки Хейли рассказала о просьбе Трампа «проследить, кто проголосует против США».

«В Организации объединенных наций нас все время просят делать больше и давать больше. Поэтому, когда мы принимаем решение, выражая волю американцев, о том, где разместить наше посольство, мы не предполагаем, что те, кому мы помогали, будут нас атаковать. В четверг будет голосование, критикующее наш выбор. США будут записывать имена (названия стран. — «Газета.Ru»), — предупредила Хейли в своем твиттере.

Трамп похвалил твит Хейли. «Мне нравится сообщение, которое Никки направила вчера всем членам Организации объединенных наций, всем тем государствам, которые берут наши деньги и потом голосуют против нас в Совбезе, и, возможно, проголосуют против нас на Ассамблее», — сообщил американский лидер.

Исполнит ли Трамп свою угрозу

Бывший заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что угрозы прекратить давать деньги ООН — стандартная практика для Вашингтона.

«Угрозы в дипломатии — последнее дело, их пускают в ход, когда не получается добиться цели методом убеждения и переговоров. США всегда шантажируют ООН, что в случае принятия не устраивающего их решения они заморозят свои взносы. Но они замораживают, а потом снова выплачивают. И даже если они год не будут платить, ООН спокойно проживет и без их денег — там достаточно финансовых ресурсов», — утверждает Орджоникидзе.

В свою очередь, замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов выразил мнение, что угрозы Трампа так и останутся угрозами.

«Не думаю, что угроза Трампа будет реализована в полном объеме, скорее останется на уровне шантажа», — отметил эксперт. Он добавил, что администрация Трампа уже давно взяла курс на сокращение объемов зарубежной помощи, и это будет происходить безотносительно голосований в Генассамблее.

«Помощь будет сокращаться в любом случае, а голосование на Генассамблее по Иерусалиму будет использовано просто как предлог»,

— отметил Суслов. Он добавил, что США всегда коррелировали объем зарубежной помощи с лояльностью тех или иных стран: «Это взаимозависимость, и она существовала всегда. Это, конечно, неофициально, но американцы действительно увязывают голосования на Генассамблее с объемом помощи. Просто Трамп первым заявил об этом так открыто».

Сколько тратит Вашингтон

По данным Агентства США по международному развитию (USAID), в 2016 году Вашингтон предоставил экономическую и военную поддержку в размере $13 млрд странам Африке южнее Сахары, а также $1,6 млрд — странам Восточной Азии и Океании. Кроме того, США направили $13 млрд помощи государствам Ближнего Востока и Северной Африки и еще $1,5 млрд — странам Европы и Евразии.

Трамп неоднократно сетовал и на то, что Вашингтон вносит в «общий котел» ООН существенно больше, чем остальные члены организации. В сентябре американский президент не преминул напомнить об этом прямо во время выступления в ООН. Тогда он заявил, что взносы США составляют более 22% всего бюджета Организации объединенных наций.

Бюджет ООН на 2016-2017 годы составил $5,4 млрд, и, если верить заявлениям Трампа, в абсолютном выражении США предоставили в бюджет организации примерно $1,2 млрд.%

«На самом деле мы платим гораздо больше, чем кто-то думает. На США ложится несправедливая часть выплат», — сказал Трамп, отметив, однако, что если от этого ООН сможет эффективно реализовывать свои цели, то эти инвестиции оправданны.

Как решение Трампа по Иерусалиму взорвало мир

6 декабря Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и перенесет туда американское посольство, которое сейчас находится в Тель-Авиве. Это решение буквально взорвало весь Ближний Восток и серьезно встревожило западные страны.

Признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля осудили практически все страны региона. Свое негодование по этому поводу они выразили, созвав экстренные заседания Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС)..

Заседание Совбеза ООН было запрошено Турцией и Йеменом от лица ОИС на следующий же день после скандального заявления Трампа. Турция и Йемен также подготовили проект резолюции, повторяющей призыв о непризнании решения США по Иерусалиму, который 18 декабря ветировал Вашингтон в Совбезе ООН.

Неодобрение международного сообщества не единственное последствие решения Трампа, его заявление о статусе Иерусалима стало причиной реальной эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Уже 7 декабря начались массовые протестные акции палестинцев, а 8 декабря из Сектора Газа по Израилю были запущены ракеты. В ответ Израиль атаковал военные объекты в Секторе Газа.