«Завербован Россией»: СБУ задержала помощника Гройсмана

В сети появилось видео задержания помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. СБУ подозревает его в сотрудничестве с «российскими спецслужбами». Видео опубликовано на YouTube-канале украинского телеканала «Прямой».

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На видеозаписи запечатлено, как несколько мужчин, вероятно, сотрудников Службы безопасности Украины, ведут Ежова к автомобилю. Правоохранители задержали высокопоставленного чиновника украинского кабмина на его рабочем месте в здании правительства и надели на него наручники.

Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Вадим Денисенко сообщил, что сотрудники СБУ давно вели слежка за Ежовым. «Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется «под колпаком», — рассказал журналистам Денисенко.

Ежов сопровождал премьера Украины Владимира Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Ранее он также работал в посольстве Украины в США и в администрации президента Украины.

Сообщение о выявлении в украинском правительстве высокопоставленного чиновника, «завербованного Россией», появилось и на официальном сайте Службы безопасности Украины — правда, в нем не уточняется, кого именно подозревают в связях с «российскими спецслужбами».

«Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки. Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Гройсман уже прокомментировал задержание своего подчиненного сотрудниками СБУ — он поблагодарил службу за «профессионализм и бдительность».

«Совместно со Службой безопасности Украины обнаружили в секретариате КМУ (Кабинета министров Украины. — «Газета.Ru») чиновника, долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан», — описал ситуацию украинский премьер.

Об обнаружении неких «вражеских агентов» в Раде и во властных структурах Украины сообщали еще в конце ноября. Тогда заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что «агенты вражеского государства» есть в Донбассе, Закарпатье, в Верховной раде Украины и во властных структурах.

«Эти люди — хотите, называйте их агентами влияния, хотите, называйте их шпионами, разведчиками, «пятой колонной», как угодно. Эти агенты вражеского государства присутствуют на всей территории нашего государства», — заявил он в эфире телеканала ICTV 28 ноября.

Тука добавил, что «концентрация агентов в Донбассе не меньше, чем в Верховной раде или в Закарпатье». «Они есть везде, они есть в СМИ, они есть во властных структурах, в правоохранительных органах, в людях, которые позиционируют себя как общественные деятели, в неправительственных общественных организациях», — сказал украинский чиновник.

В июле депутат Верховной рады Антон Геращенко также утверждал, что в украинском парламенте есть «агенты» России.

«Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с Россией, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой», — заявил Геращенко.

В ноябре в городе Тольятти Самарской области был задержан гражданин Украины Сергей Сотников — по версии российских спецслужб, задержанный сотрудник судоремонтного завода был агентом, завербованным СБУ. Сотников признался российским правоохранителям, что собирал сведения о работе завода. При этом ФСБ не обнаружила признаков того, что он действительно нарушил законодательство — у Сотникова не было доступа к гостайне. «Агента СБУ» обвинили в нарушении миграционного законодательства и депортировали в Одессу.