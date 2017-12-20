«Список Магнитского»: Кадыров рассердил США

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в так называемый список Магнитского, сообщается на сайте американского минфина.

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«Размазана Кадырова — за… грубые нарушения, признанные всем мировым сообществом, прав человека… таких как свобода вероисповедания, свободное выражения мнения, собрания, права на справедливый суд и демократических выборов в России», — цитирует РИА «Новости» официальное сообщение минфина, разъясняющее включение Кадырова в санкционный список.

«Список Магнитского» — санкционный список лиц, причастных по мнению американских законодателей, к смерти в 2009 году в тюрьме российского юриста Сергея Магнитского. По версии правозащитников, ему во время нахождения в СИЗО намеренно не была оказана медицинская помощь. Сам Магнитский находился под стражей в связи с проходившим следствием по делу о неуплате налогов. При этом его коллеги настаивают, что юрист разоблачил мошенничество с налогами, которое якобы совершили сотрудники МВД.

Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для США и ряда европейских стран ввести санкции против российских граждан, предположительно, имевших отношение к смерти Магнитского.

Однако закон, принятый в 2012 году, содержит пункт, который позволяет привлекать к ответственности любых лиц за «грубые нарушения прав человека».

Инициатором «списка Магнитского» стал влиятельный американский инвестор Билл Браудер — глава инвестиционного фонд Hermitage Capital. Юрист Магнитский обвинял российских чиновников в присвоении $230 млн бюджетных средств, полученных в качестве налогов от Hermitage Capital.

Согласно закону, список лиц, попавших под санкции, должен ежегодно пополнятся. В настоящее время существует открытая и закрытая часть списка. В открытой части — более 20 человек, среди которых чиновники и полицейские среднего звена, имевшие непосредственное отношение к делу покойного Магнитского.

Самым высокопоставленным фигурантом закрытой части списка являлся глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который не имеет отношения к делу Магнитского.

О том, что он включен в закрытую часть, ранее сообщила The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием списка. Кадыров уже находится в санкционных списках ЕС.

В 2013 году, комментируя попадание Кадырова в закрытую часть списка, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что «Кадыров никогда не планировал и не планирует обращаться за визой в США». Он также отмечал что создатели закона хотят вызвать «негативное отношение к Рамзану Кадырову» и «не имеют никакого отношения к заботе о правах человека как в России, так и в Чеченской Республике».

Кроме Кадырова в список попали еще четверо россиян. В их числе — начальник ОМВД России по городу Аргуну Аюб Катаев. Он упоминался в публикациях «Новой Газеты», посвященных преследованию лиц гомосексуальной ориентации в Чечне. Еще один фигурант списка — Алексей Шешеня. Человека с таким именем и фамилией защитники Магнитского обвиняли в создании компаний-однодневок, причастных к делу Магнитского.

Внесение того или иного фигуранта в список означает, что он не сможет вьехать в США, а его счета в американских банках замораживаются. Правда, он может оспорить нахождение в списке юридическим путем.

В феврале 2016 года в американский список Магнитского попали еще четверо граждан России и один гражданин Украины. Россияне были представлены силовиками, которые вели дело Магнитского. Самым высокопоставленным из них был бывший заместитель министра внутренних дел России Алексей Анучин. Еще один фигурант списка — Евгений Антонов — не имел отношения к делу Магнитского. Он был руководителем печально известного СИЗО «Чернокозовой» в Чечне. Заключенные этого СИЗО систематически подвергались издевательствам и пыткам, жаловались на совместное содержание здоровых людей с ВИЧ-инфицированными, больными туберкулезом, а также отсутствие постельных принадлежностей.

Стоит отметить, что в конгрессе США высказывались идеи внести в список Магнитского и представителей ряда СМИ, которых в США считают прокремлевскими, — в том числе Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Подобные мысли вызвали недоумение у части юристов.

«Соловьев нарушает права человека? Как? Он кого-то избил или же способствовал убийству? Докажите! В основе настоящей демократии лежит принцип Вольтера — я не разделяю ваших убеждений, но я готов умереть за ваше право их высказывать. И куда этот принцип делся?» — говорил «Газете.Ru» американский адвокат Джулиан Генри Лоуэнфельд.

В качестве ответной меры на «закон Магнитского» Россия ввела запрет для граждан США усыновлять детей из России. Соответствующий законопроект получил название «закон Димы Яковлева» — по имени мальчика, погибшего в приемной американской семье.

Группа российских лоббистов пыталась бороться за отмену «акта Магнитского» в США. Одной из тех, кто добивался этого, была, в частности, юрист Наталья Весельницкая. Она встречалась с представителями предвыборной кампании Дональда Трампа и говорила с ними на эту тему. Известно, что Весельницкая в качестве адвоката защищала одного из фигурантов списка — Дениса Кацыва.

Кацыв, владелец офшорной компании Prevezon Holdings, проходил по делу о легализации средств, которые якобы были украдены в России. Защите Кацыва удалось добиться заключения досудебного соглашения с американскими властями.

Кацыв, как сообщали американские СМИ, также числится одним из создателей организации Human Rights Accountability Global Initiative Foundation с юридическим адресом в Вашингтоне. Название полностью повторяет формальное название «закона Магнитского». Задачей организации была лоббистская деятельность за отмену «закона Димы Яковлева» и отмену закона Магнитского.