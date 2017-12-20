«Крым — открытая территория, приезжайте, живите»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина так же, как и представители исполнительной и законодательной ветвей российской власти, выразила несогласие с достоверностью данных, указанных в украинской резолюции по Крыму, принятой в среду 19 декабря Генеральной Ассамблеей ООН.

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«Эта резолюция никак не отражает реальное положение дел. Прежде чем принимать такие опрометчивые и клеветнические по отношению к России документы, я бы советовала представителям всех стран, которые ее поддержали, лично съездить и посмотреть, пообщаться с гражданами, провести мониторинг на месте. И руководству самой организации тоже. Крым — абсолютно открытая территория, приезжайте, живите, смотрите», — заявила правозащитник.

Однако, по ее словам, вместо объективной оценки ситуации, такая масштабная международная организация как ООН, которая объединяет максимальное число государств и призвана сообща работать над общемировыми проблемами, «начинает плясать под дудку отдельно взятой группы стран», передает РИА «Новости».

«Отвратителен и тот факт, что вместо того, чтобы принимать решения по реально существующим глобальным проблемам, которые грозят катаклизмами разного рода, принимать решения по защите прав людей, которые действительно в этом нуждаются, Совет ООН выносит на повестку надуманный вопрос», — добавила Сутормина.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил несогласие с содержанием принятого Генассамблеей документа.

«Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними», — пояснил представитель главы государства.

За принятие украинской резолюции проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

В документе содержится, в частности, «настоятельный призыв» к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма». Также, в тексте указано требование отмены запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа», признанной в России экстремистской, и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках. Также, резолюция осуждает «временную оккупацию Россией части украинской территории».

«Я уже говорил, что эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека. Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН», — ответил на это глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также указал, что прошедшее в ООН голосование значения не имеет, а решающими являются два фактора: «во-первых, это свободный выбор крымчан, сделанный в марте 2014 года, во-вторых, это мощь Вооруженных Сил России».

«Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям», — указал, в свою очередь, член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

В тот же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил тех, кто поддержал резолюцию.

«Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал», — написал дипломат в твиттере.

Месяц назад Белоруссия проголосовала в Третьем комитете Генассамблеи ООН против этой резолюции Киева. Первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко расценила это как предательство.

«Голосование белорусской делегации идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования», — заявила она.