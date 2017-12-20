Putin Team: Овечкин готовился заранее

Глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова сообщила, что нападающий хоккейного клуба НХЛ Александр Овечкин будет приглашен на заседание инициативной группы, занимающейся выдвижением действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства в марте 2018 года.

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«Да, [хоккеиста Овечкина] мы тоже пригласим в группу избирателей», — заявила Амельченкова.

Александр Овечкин известен также как создатель общественного движения Putin Team (англ. --«Команда Путина»).

Также в состав инициативной группы могут войти ветераны военной кампании в Сирии, заявил ТАСС руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов. «Владимир Владимирович обращал внимание, чтобы ребята, которые такие задачи [военного характера в ходе операции в Сирии] выполняли, что их надо тоже пригласить», — сообщил Анисимов после окончания заседания рабочей группы по подготовке заседания инициативной группы, состоявшегося в Москве.

Сейчас, по словам Анисимова, решаются юридические вопросы, сопряженные с организацией заседания инициативной группы. Так, готовится также приглашение представителей органов государственной власти — они в силу закона обязаны присутствовать на заседании. Анисимов подтвердил также информацию «Газеты.Ru» о том, что в состав инициативной группы войдут порядка 600 человек (по закону положено не менее 500).

Кроме того, в настоящий момент идет решение вопросов по аренде требуемого помещения на территории ВДНХ.

Вице-спикер Государственной думы и сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева и руководитель движения «Волонтеры России» Ольга Амельченкова рассказали «Газете.Ru», что заседание инициативной группы в полном составе состоится 26 декабря на ВДНХ.

По информации РБК, Владимир Путин будет выдвинут в кандидаты в президенты РФ на организованной епископом Тихоном (Шевкуновым) выставке в 57-м павильоне ВДНХ — «Россия — моя история». Об этом изданию рассказали исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, его слова подтвердили глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и президент РСПП Александр Шохин. Все трое входят в оргкомитет инициативной группы по выдвижению Путина.

Начиная с 2015 года в 57-м павильоне ВДНХ располагается выставка «Россия — моя история». Она входит в сеть мультимедийных экспозиций, созданных Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства.

19 декабря в Музее Победы прошло заседание оргкомитета по собранию инициативной группы в поддержку кандидатуры Путина. В распоряжении «Газеты.Ru» оказался полный список лиц, участвовавших в собрании, все они войдут в инициативную группу, рассказал осведомленный источник.

Так, в заседании, помимо прочих, приняли участие музыкант Николай Расторгуев, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, председатель «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов, руководитель Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель студенческого движения России Юлия Смирнова.

Кроме того, на сегодняшнем собрании, как рассказала «Газете.Ru» Ольга Тимофеева из ОНФ, присутствовали и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, прдставители ОНФ и депутаты Госдумы — Александр Васильев, Дмитрий Морозов, Александр Карелин, руководитель исполкома Алексей Анисимов, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Серегй Катырин.

Сам Владимир Путин заявил, что общество должно беречь свободу и стабильность, сообщил во вторник, 19 декабря, корреспондент «Газеты.Ru» с «Форума действий» ОНФ.

«Мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества», — подчеркнул президент России.

Путин назвал это и своей задачей как президента и кандидата на этот пост на выборах в 2018 году. «Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность как действующего главы государства, так и кандидата в президенты России», — заявил Путин.