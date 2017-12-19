Москва ответила Киеву на слова о «давлении»

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что давление и санкции в отношении Москвы приведут к передаче Крыма под руководство Киева. По его словам, механизм возвращения полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик под контроль украинских властей одинаков, передает RT.

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«Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику», — уверен украинский чиновник.

Также, Грымчак отметил, что, по его мнению, в какой-то момент содержание Крыма станет для России «токсичным», и его передача Украине будет «спасением» для Москвы. В ответ на это депутат Госсовета Крыма Владислав пояснил, что усиление санкций не изменит вектор развития полуострова.

«Никакое внешнее давление, никакие экономические санкции не смогут повлиять ни на выбор крымчан в 2014 году, ни на политику и общественное мнение в нашей стране.

Сегодня Украина захлебывается в антироссийской истерии, она делает много пустых заявлений, связанных, например, с нашим Крымским мостом. Ряд украинских деятелей создают видимость работы, которую они якобы проводят в отношении республики, а на самом деле какие там бюджеты они осваивают, прикрываясь крымским вопросом — является серьезным вопросом для украинского народа», — отметил Ганжара.

По его словам, сейчас Крым является экономически успешным регионом, и дальше он будет только развиваться.

«Уже сегодня бюджет Республики Крым в два раза превышает бюджет времен Украины. Когда появится Крымский мост, первая его часть, Крым в рамках социально-экономического развития станет, возможно, конечно, не регионом-донором, но самодостаточным субъектом России, которому будет что предложить экономике нашей страны. Мы спокойно реагируем на такие заявления. Никаким образом на ситуацию на полуострове они не влияют», — заключил Ганжара.

Тремя днями ранее член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский написал в своем фейсбуке о том, что вещание украинских телеканалов и радиостанций на территорию Крыма будет вестись с двух вышек.

«В рамках проекта стратегии <...> планируется увеличить высоту государственной башни в Чаплинке Херсонской области с 92 до 133 метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс с целью организации мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых пяти украинских телеканалов, организовать аналоговое вещание в направлении Крыма двух украинских телеканалов и семи украинских радиостанций», — написал Костинский.

По его словам, в конечном счете, украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться с двух башен — Чонгарской и Чаплинской. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал у себя в твиттере, что данное решение Киева является «пустой затеей» и выбрасыванием «денег на ветер», а также добавил стих.

«Расширяй — не расширяй, Украина — bye-bye», — отметил Пушков.

Ганжара же заявил, что подобные планы Киева можно расценить как «коррупционный проект».

«Это можно расценивать как коррупционный проект, потому что о расширении телевещания на Крым мы слышали уже неоднократно… Средства из украинского бюджета на очередную антироссийскую пропаганду, которой занимается Киев, изымались, а в результате ничего не было. Набивались ли при этом карманы украинских чиновников — тема остается открытой. Мне кажется, украинскому народу было бы неплохо задавать вопросы властям, когда они занимаются подобными пустыми проектами», — сказал Ганжара.

Он отметил, что даже если план по расширению вещания будет выполнен, жители Крыма все равно не станут смотреть украинские телеканалы.

«Новости из параллельной реальности абсолютно не волнуют крымчан. Эти каналы просто никто смотреть не будет, поскольку мы понимаем, что та антироссийская и антикрымская пропаганда, которая транслируется в украинских медиа, никоим образом не соответствует реальной действительности. Поэтому эти каналы в принципе интереса у жителей республики вызывать не могут», — отметил депутат.