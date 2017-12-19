ОБСЕ сожалеет: почему россияне покинули ДНР

Представители России, Украины и ОБСЕ в среду проведут переговоры о ситуации с наблюдателями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, сообщили «Газете.Ru» в штаб-квартире ОБСЕ.

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Накануне российские офицеры, работавшие в СЦКК, уехали из самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным местных СМИ, с ними выехали и их украинские коллеги по Центру.

В штаб-квартире ОБСЕ «Газете.Ru» подтвердили только информацию о перемещениях российских наблюдателей.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) «подтвердила 18 декабря, что офицеры Российской Федерации из СЦКК прекратили исполнять свои обязанности в пяти представительствах СЦКК в Донецком регионе», утверждают представители европейской организации.

По этим же данным, официальные представители Москвы, Киева и ОБСЕ обсудят отъезд российских наблюдателей СЦКК уже 20 декабря — в рамках трехсторонней контактной группы (подгруппа безопасности). Этот формат создан для регулярного обсуждения вопросов выполнения минских соглашений и соблюдения режима прекращения огня в зоне донбасского конфликта. Последний раунд консультаций трехсторонней контактной группы состоялся в Минске 5 декабря.

«СЦКК — не миссия ОБСЕ. Она была создана по совместной инициативе генштабов Украины и России, так что мы не можем комментировать процессы, происходящие внутри этого центра, — сообщили «Газете.Ru» представители ОБСЕ. — Впрочем, его работа влияет на деятельность Специальной мониторинговой миссии на Украине (СММ), особенно когда дело касается обеспечения безопасности для персонала СММ или использования технических средств».

«Нас беспокоит любой шаг, который в дальнейшем может привести к ухудшению ситуации с безопасностью в регионе, что отразится и на работе СММ, и на местном населении», — заявили в органзации.

Решение российской стороны прекратить работу в рамках СЦКК прокомментировал 19 декабря и Курт Волкер, спецпредставитель госдепартамента США по Украине. «Обидно, что Россия вывела своих представителей из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы», — заявил он в беседе с журналистами в Вашингтоне.

Впрочем, всплеск насилия уже произошел. В ночь на 19 декабря ВС Украины (ВСУ) и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Донбасса сообщили об очередном обмене ударами. Сообщается о том, что ВСУ обстреляла из 152-миллиметровых орудий Первомайск и Стаханов, попытавшись прорвать линии обороны ЛНР. Украинские ВС утверждают, что обстрелы были ответом на провокации со стороны ополченцев.

В ОБСЕ подчеркивают: с 11 по 17 декабря в зоне конфликта было зафиксировано почти 16 тысяч нарушений режима прекращения огня. Такого всплеска насилия не происходило с февраля 2017 года.

18 декабря МИД РФ объявил о прекращении деятельности отечественных наблюдателей в СЦКК. Украинская сторона сознательно «создавала для входящих в состав центра военнослужащих России напряженную морально-психологическую обстановку и чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей», — утверждала пресс-служба министерства в официальном заявлении.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил России в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав центра российские офицеры покинут территорию Украины. Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — заявили в МИДе.

Решение о создании Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) было принято на переговорах Минской контактной группы осенью 2014 года.

Центр задумывался как инструмент, который позволял бы и украинской стороне, и самопровозглашенным республикам Донбасса координировать свои действия в рамках договоренностей, заключенных в Минске. Иными словами, СЦКК должен был непосредственно заняться разведением войск и отводом боевой техники, что до сих пор считается главным условием для долгосрочного перемирия на востоке Украины.

«Мы сожалеем, что перспективы функционирования этого важного механизма оказались под вопросом, — заявили «Газете.Ru» представители ОБСЕ. — СММ до самого последнего времени сотрудничала с СЦКК по ряду направлений, представляющих взаимный интерес».

По этим данным, российские и украинские наблюдатели помогали СММ ОБСЕ получать доступ к блокированным районам, беспечивать соблюдение локальных договоренностей о режиме прекращения огня, а также договариваться о ремонтных работах и восстановлению пострадавших в боях зданий и техники.

«Совместным центром управляли украинские и российские военные, поскольку на СЦКК ложилось много именно практической работы в зоне конфликта», — объясняет Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ.

Представителей ЛНР и ДНР в группе не было, поскольку Киев не признает самопровозглашенные республики легитимной переговорной стороной. По словам собеседника «Газеты.Ru»,

СЦКК «должен был контролировать «серые зоны» и решать конкретные проблемы деэскалации, связанные с выполнением Минских соглашений». Это отражено и в документах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ), которая работала в тесной связке с СЦКК с момента создания центра.

«СЦКК обеспечит дальнейшую деэскалацию в Донбассе, а также обеспечит эффективный контроль и наблюдение представителей ОБСЕ над соблюдением соглашений о введении режима прекращения огня, о выводе нелегальных вооруженных формирований и их оборудования с территории Украины, а также эффективного контроля над украинско-российской границей», — гласило заявление трехсторонней группы (Россия, Украина, ОБСЕ) после начала работы штаб-квартиры СЦКК в Дебальцево.

Изначально центр располагался в Соледаре и перемещался в соответствии с обстановкой в зоне конфликта.

Судя по пресс-релизам СММ ОБСЕ, взаимодействие это проходило следующим образом. Если специалисты ОБСЕ фиксировали факт нарушения минских договоренностей (это не только спорадические перестрелки, но и, например, минирование определенных участков вдоль линии соприкосновения), они передавали эту информацию СЦКК. Тот, в свою очередь, связывался со сторонами конфликта и договаривался о том, как нарушение может быть ликвидировано.

По словам эксперта, в идеальном варианте между позициями войск ВСУ и ополченцев ЛНР и ДНР должно быть около 10 км, — чтобы избежать военных инцидентов и провокаций. «Но сейчас этой зоны практически не существует. Украинские вооруженные силы стягивают военную технику в целом ряде районов. Со стороны самопровозглашенных республик отвечают, — заявил Владимир Евсеев.

— Поэтому вся работа СЦКК сводится к простому наблюдению за происходящим. А наблюдение — это задача Мониторинговой миссии ОБСЕ. Так что было принято решение просто отказаться от сотрудничества в рамках СЦКК — поскольку, какой в этом смысл?»

Как заявлял «Газете.Ru» Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, российское решение вывести наблюдателей из состава СЦКК — в том числе сигнал западным партнерам.

«Теперь Москва говорит, раз не хотите — берите на себя ответственность (имея в виду европейских и американских партнеров). Если не можете заставить прилично себя вести своих подопечных из Киева — несите сами ответственность за ситуации, которые будут возникать в связи с отсутствием российских военных в этой группе», — считает эксперт.