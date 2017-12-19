«Налицо имперский характер стратегии США»

В Кремле считают, что новая стратегия национальной безопасности США «носит имперский характер» и видят в ней «нежелание отказываться от однополярного мира». С ключевой оценкой России как угрозе безопасности США там также согласится не готовы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

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«Беглое прочтение [стратегии], особенно тех частей, в которых так или иначе упоминается наша страна, в целом [показывает то, что] налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», — заявил Песков.

Однако официальный представитель Кремля отметил и «позитивные моменты» в новой стратегии, касающиеся сотрудничества США и России.

«Но вместе с тем [в стратегии] есть и скромные позитивные моменты, в частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент [России Владимир Путин], потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги», — пояснил пресс-секретарь президента.

По всей видимости Песков среди прочего имел в виду сотрудничество спецслужб США и России в деле обмена информацией. Недавно это помогло предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Владимир Путин в ходе телефонного звонка поблагодарил Дональда Трампа за то, что ЦРУ дало необходимую информацию для предотвращения теракта.

Представитель Кремля обратил внимание, что новая стратегия большая и требует тщательного изучения, на что уйдет время. Также пресс-секретарь отметил, что «формулировки [стратегии] достаточно впечатляющие, их предстоит осмыслить».

В понедельник, 18 декабря, Дональд Трамп представил новую стратегия безопасности США.

Обычно стратегию безопасности публикуют на сайте Белого дома, но в этот раз Трамп решил представить ее публично.

Несколько пунктов в новой стратегии касаются России, причем в первом разделе вызовов, которым предстоит противостоять.

«Китай и Россия хотят, чтобы мир изменился в сторону, которая прямо противоположена американским ценностям и интересам», — пояснил Трамп

Трамп считает, что Россия и Китай стремятся создать новый мировой порядок в военном и экономическом секторах, но это может нести угрозу для национальных интересов США. Однако президент США подчеркивает, что он готов сотрудничать с Москвой и Пекином, поскольку у США есть взаимные интересы с Россией и Китаем.

В своем выступлении Трамп так же как и Песков сделал акцент, на том, что данные ЦРУ помогли избежать тысяч жертв, которые могли бы быть в результате предотвращенного в Петербурге теракта.

В новой доктрине Россия упоминается как страна, тратящая большие средства на вооружение и ядерные программы. Кроме того, по мнению Трампа, Москва «вмешивается во внутренние дела стран по всему миру».

Новая стратегия национальной безопасности США сменяет прошлую доктрину, принятую Бараком Обамой в феврале 2015 года. В ней Россия также упоминалась как страна-агрессор.

«Действуя в связке с нашими европейскими союзниками, мы реализуем жесткие санкции против России, повышая для нее издержки и сдерживая ее агрессию», — говорилось в предыдущем документе.

Помимо этого Россия выступает в представлении вашингтонских стратегов в одном ряду с Китаем в качестве стран-угроз для США не впервой. В доктрине Обамы они стояли также вместе.

«Усиление Китая и агрессивность России существенно влияют на перспективы отношений между ведущими державами».

О вмешательстве России во внутренние дела других государств также упоминалось в прошлой стратегии на примере Украины.

«Что касается сферы межгосударственных конфликтов, то нарушение Россией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также ее враждебное отношение к другим соседним государствам создает угрозу международным нормам».

Стратегия безопасности Соединенных Штатов — базовый внешнеполитический документ, который принимается каждой новой администрацией США. В документе содержатся основные угрозы для страны и шаги, которые примутся для того, чтобы предотвратить эти угрозы.