США пошли против 14 членов Совбеза

США в понедельник 18 декабря заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Все остальные 14 стран-членов Совбеза высказались за утверждение документа. Предыдущий раз США накладывали вето на резолюции Совбеза в феврале 2011 года, когда рассматривался текст, касающийся поселенческой деятельности Израиля на оккупированных палестинских территориях, сообщает ТАСС.

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«То, что мы наблюдали сегодня в Совбезе — это оскорбление, и оно не будет забыто. Это еще один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта. За простое решение о том, где размещать свое посольство, США были вынуждены защищать свой суверенитет. История покажет, что мы это с гордостью сделали», — завила в этой связи постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Такой шаг США вызвал, естественно, противоположные отзывы Израиля и Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и Никки Хейли.

«Спасибо, президент Трамп. Спасибо, Никки Хейли», — написал политик.

Обращаясь непосредственно к представителю США при ООН, премьер отметил, что она «говорила, как Маккавей» (Иуда Маккавей из династии Хасмонеев, возглавивший восстание против ига сирийских греков в 166-160 годах до н. э.).

«Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию, правда победила ложь», — пояснил глава правительства еврейского государства.

Палестина же осудила вето Вашингтона, сообщает РИА «Новости».

«Вето США сегодня в Совбезе ООН в отношении резолюции, отвергающей признание Иерусалима столицей Израиля, противоречит международному согласию, резолюциям международного сообщества и резолюциям Совбеза ООН», — сказал пресс-секретарь палестинского президентв Махмуда Аббаса Набил Абу Рудейн.

По словам представителя президента, вето приведет к дальнейшей изоляции США и является провокацией для международного сообщества.

«Мы будем продолжать наши меры в ООН и в международных институтах, чтобы защитить права наших людей», — сказал Рудейн.

Дональд Трамп 6 декабря заявил, что «пришло время признать Иерусалим в качестве столицы еврейского государства». Данное заявление было сделано в ходе выступления американского президента в Белом доме. Глава США подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, подготовить переезд посольства Соединенных Штатов было поручено Госдепартаменту.

Решение вызвало беспорядки на улицах — палестинские протестующие и сотрудники израильских сил безопасности столкнулись 8 декабря после пятничной молитвы в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

В результате стычек и даже перестрелок погибло два человека и еще около 800 получили травмы различной степени тяжести. Три дня спустя Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств по итогам экстренного внепланового заседания в своей штаб-квартире в Каире потребовал от США пересмотреть решение.

Член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф рассказал, что теперь Палестина не будет впускать на свою территорию американские делегации. Участники палестинской делегации в ООН, в свою очередь, заявили, что данный шаг администрации американского президента можно рассматривать как объявление войны.

Вскоре между Палестиной и Израилем возобновились военные действия – вооруженные силы обеих сторон обстреливали территории друг друга с самолетов, танков и артиллерии. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подверг критике решение главы Белого дома, заявив, что этот шаг приведет к эскалации палестино-израильского конфликта, и дело не ограничивается одной Палестиной, а вызывает возмущение среди ряда стран Ближнего Востока.

Президент Ирана Хасан Роухани призвал арабские страны объединиться, чтобы противостоять Израилю. В ходе выступления на чрезвычайном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) Роухани призвал лидеров стран уладить внутренние конфликты и объединиться против Израиля. Он также отметил, что решение Трампа показывает, что Штаты плохо справляются с задачей посредника при урегулировании конфликтов в регионе.