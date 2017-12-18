Дети Пиночета: президенты встают в очередь

В Чили завершился второй раунд президентских выборов — по итогам голосования новым президентом стал миллиардер Себастьян Пиньера, уже возглавлявший страну с 2010 по 2014 год. О победе Пиньеры сообщил Центральный избирательный комитет республики после подсчета более 98% голосов.

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В поддержку Пиньеры высказались 55% избирателей, за его соперника — сенатора и левоцентриста Алехандо Гильиера — было отдано 45% голосов. Кстати, Пиньеру удалось получить рекордное количество голосов с 1990 года. Его инаугурация состоится 11 марта.

С победой на выборах нового главу Чили уже поздравила действующий президент, представитель социалистической партии Мишель Бачелет. Во время предвыборной гонки она поддерживала проигравшего Гильиера.

Гильиер тоже поздравил избранного президента с победой. Еще до окончания подсчета голосов он признал свое поражение во втором туре, о чем объявил на пресс-конференции в Сантьяго. «Хочу поздравить моего соперника Себастьяна Пиньеру, которому я уже позвонил, чтобы поздравить его с победой», — сообщил журналистам Гильиер.

Проигравший кандидат призвал своих сторонников отстаивать реформы, проведенные Мишель Бачелет за время ее пребывания на президентском посту.

Изначально на пост главы государства выдвигались восемь кандидатов, в том числе две женщины. По итогам первого этапа голосования, проходившего 19 ноября, Пиньера и Гильиер набрали 36,64% и 22,70% голосов соответственно, однако для победы кандидату было необходимо набрать от 50% голосов, поэтому был назначен второй тур голосования.

По данным избирательной комиссии, явка на первом этапе выборов была очень низкая — в ноябрьском голосовании приняли участие около 6,7 млн человек. Правом на участие в выборах обладают 14,3 миллиона чилийцев — то есть явка была ниже 50%.

Президент-миллиардер снова в игре: чего ждать от нового срока

Во время предвыборной гонки именно кандидат-миллиардер был фаворитом предпринимателей и инвесторов. В своей программе Пиньера делал особый акцент на необходимости наращивать темпы экономического роста страны, которые существенно замедлились со времен его последнего президентского срока. Если в годы президентства Пиньеры экономический рост составлял порядка 4-5% ВВП, то за последние три года этот показатель не превышал 2,5-3%.

Избранный президент также пообещал создать 600 тыс. рабочих мест и сократить дефицит чилийского бюджета. Как можно было ожидать от бизнесмена, Пиньера обещал активно поддерживать чилийских предпринимателей. Он неоднократно говорил и о поддержке горнорудного производства — в своей программе Пиньера заверял, что будет помогать национальной медной корпорации Codelco и бороться с бюрократией, препятствовавшей осуществлению проектов при Бачелет.

По словам экспертов, пока сложно делать какие-либо прогнозы насчет внешнеполитического курса, который изберет Пиньера — он еще не делал конкретных заявлений на эту тему. Предвыборные обещания Пиньера выстраивались в основном вокруг проблем внутренней повестки

— что в целом соответствует запросу в чилийском обществе, и, вероятно, стало одним из факторов, определивших исход выборов.

«Его победа была бесспорна, потому что чилийское общество уже устало в известном смысле от Concertacion [Гуманистическая партия Чили — «Газета.Ru»]. Что будет, когда начнет править Пиньера — это жесткая неолиберальная политика», — утверждает замдиректора Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

Эксперт отметил, что в плане внешней политики от правления Пиньера можно ожидать бескомпромиссной позиции по поводу проблемы выхода Боливии к морю. Кроме того, считает Сударев, Пиньера будет всячески стимулировать участие Чили в Тихоокеанском альянсе, а также продолжит развивать отношения с Китаем.

«С Китаем все по-прежнему будет очень хорошо, так как Чили — тихоокеанская платформа для проникновения Китая в латиноамериканские страны Атлантики», — пояснил эксперт, отметив, что в целом политика Пиньера будет преимущественно ориентирована на решение внутренних экономических проблем.

Who is мистер Пиньера?

По образованию Себастьян Пиньера — экономист, в 70-х он получил докторскую степень в Гарварде. В 80-е годы старый-новый президент открыл первую в Чили компанию по производству кредитных карт (Boncard), на чем он впоследствии и заработал свое состояние.

В 2014 году журнал Forbes оценивал состояние Пиньера в 2,4 млрд долларов.

К этому времени ему, помимо компании Boncard, принадлежали 27% акций крупнейшей чилийской авиакомпании Lan Ailines, телеканал Chilevision и 13% футбольного клуба «Коло-Коло». Однако, одержав победу на президентских выборах 2010 года, Пиньера принял решение о продаже всех этих активов.

Первый президентский срок Пиньеры был отмечен активным экономическим развитием республики, да и в целом его президентство оценивают как достаточно успешное. Тем не менее, нерешенными оставались некоторые социальные проблемы, с чем и намеревалась бороться пришедшая к власти после Пиньера Мишель Бачелет.

Что осталось после Бачелет?

Победив на выборах в 2014 году, Мишель Бачелет планировала разобраться с проблемами в сфере образования, а также провести конституционную реформу, чтобы модернизировать политическую систему.

По данным фонда Ciudadano Inteligente, при Бачелет правительство сумело выполнить около 48% обещаний. Подводя итоги своего президентского срока, Бачелет выражала мнение, что ее правительство успешно осуществило образовательную и налоговую реформы, а также преуспело в сфере здравоохранения и немало сделало для признания прав меньшинств.

По словам Бачелет, за 36 месяцев ее президентства в 2014-2017 году «сотни тысяч чилийских семей» воспользовались преимуществами различных реформ, проведенных ее правительством — например, повышением пенсий на 10%.

Быть или не быть: что будет с российско-чилийскими отношениями?

Чего стоит ждать от избранного президента Чили в контексте отношений с Россией, пока неясно. Замдиректора Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев утверждает, что особых сдвигов на этом направлении не будет.

«Никаких сдвигов в российско-чилийских отношениях я не ожидаю — ни в хорошую, ни в плохую сторону. Они находятся на достаточно низком уровне — думаю, это состояние сохранится на протяжении ближайших четырех лет. Пиньера — сторонник стратегического партнерства с США, и в целом достаточно жесткий, консервативный деятель», — объяснил Сударев.

Не стал делать конкретных прогнозов по поводу перспектив отношений России и Чили на ближайшие четыре года и руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский — он напомнил, что избранный глава Чили пока не делал громких заявлений по поводу внешней политики, акцентируя внимания на экономических проблемах в стране.

«Скорее он займется, в первую очередь, чилийской экономикой — его предвыборная кампания строилась на том, что темпы экономического роста Чили с его последнего президентского срока значительно упали», — отметил эксперт.