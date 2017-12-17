Аморальная личность: как СМИ демонизируют Трампа

Редакционная статья крупнейшего американского печатного издания The USA Today «Когда же низости Трампа достигнут дна?» стала разбором морального облика хозяина Белого дома. Поводом для ее написания послужил недавний твит президента США, которым, по мнению редакции издания, он оскорбил американского сенатора-демократа Кирстен Джиллибранд, дав понять, что она «оказывает сексуальные услуги за деньги в ее избирательный фонд».

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Полностью запись президента США звучала таким образом: «Легковесная пустышка Кирстен Джиллибранд, преданная «шестерка» Чака Шумера, та, которая не так давно приходила в мой кабинет, «умоляя» о взносах на кампанию (и она для этого все сделает), сейчас среди тех, кто борется против Трампа…»

Хотя официальный представитель Белого дома дал комментарий, что в таком тоне президент США мог написать и о мужчинах и никакого двойного подтекста здесь нет, издание считает: твит дает ясно понять, что «президент называет сенатора шлюхой». В связи с этим, как считает The USA Today, Трамп «не достоин мыть даже туалеты в президентской библиотеке Обамы или чистить ботинки президенту США Джорджу Бушу-младшему».

Издание отметило, что речь не о политических взглядах обоих президентов США, которые и сами «провалились по многим пунктам», а о личных качествах этих государственных деятелей. «Они не выполняли обещания и даже говорили неправду, но их личная благопристойность никогда не была под вопросом», — пишет газета.

Поведение Трампа редакция называет «омерзительным» и вызывающим «тошноту».

Кроме этого, издание приводит другие случаи чрезмерно раскованных высказываний Трампа, среди которых его грубые выпады в сторону женщин и оскорбления политических противников. Также Трампу было поставлена в вину поддержка выдвижения в Сенат республиканца Роя Мура, характеристика белых националистов как «нормальных людей» и множество других прегрешений. Колонка вызвала огромное число откликов, а с ее содержанием согласилось более 81% читателей The USA Today.

Обсуждение «морального облика» Трампа — давняя тема, активно обсуждаемая американскими СМИ. Так, после событий в американском городе Шарлотсвилле, где произошли столкновения между белыми националистам и их противниками, реакция Трампа вызвала показательное возмущение либеральной прессы. Трамп тогда заявил, что ответственность за насилие «лежит на обеих сторонах». Комментируя те слова президента США, обозреватель телеканала СNBC Джон Харвуд отметил, что у Трампа «очень четкое отношение к морали: он в нее не верит».

Издание The Washington Post писало в те дни, что Трамп своими действиями «разрушает моральные стандарты американского президентства».

Руководитель Фонда изучения США имени Фраклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отмечает, что нельзя забывать, что «политика и мораль часто оказываются несопоставимыми вещами», и напоминает о случаях с другими президентами США, моральный облик которых нельзя считать образцом для подражания.

Джон Кеннеди имел много любовниц, а Билл Клинтон именно с этим достижением и вошел в историю. «Его охрана делала все, чтобы быть уверенным в том, что когда президент и его жена будут под одной крышей, никакие девушки рядом не будут вертеться. Это, по-вашему, отношения?», — рассказывала «Газете.Ru» бывший адвокат Долли Кайл, открыто заявлявшая о романтической связи с Клинтоном.

Рогулев считает, что Трамп сознательно отступает от норм моральных стандартов, принятых в обществе: «он попирает политикорректность и говорит на запретные темы, потому что он шоумен и знает законы телевидения».

C этим утверждением согласна и писательница Гвенда Блэр, автор книг о семье Трампов: «Он демонстрирует, что ни вежливость, ни уважение, ни политическая корректность и вообще что бы то ни было его не сдерживает; показывает, на что именно он готов пойти с целью бороться за тех людей, голоса которых хочет привлечь. Трамп полностью перевернул представления о том, как обычные люди ведут свои политические кампании».

По мнению главы одной из российских консалтинговых компании, ведущей свой бизнес в Нью Йорке, Дмитрия Климентова, «Трамп — это не выпускник Итона, это карикатурный образ «мистера Твистера». Речь идет о герое поэмы советского поэта Самуила Маршака, где изображен американский миллионер мистер Твистер, самоуверенный бизнесмен, испытывающий культурный шок от знакомства с советской реальностью. Эксперт считает, что большую роль в таком эпатажном поведении Трампа играет телевизор, который он, как ранее сообщила The Washington Post, смотрит каждый день.

У сторонников Трампа его «моральный облик» вопросов не вызывает. Американский журналист Грег Вайнер, сторонник Трампа, называет его «первым живым президентом США»:

«Он реагирует на все эмоционально, как человек, а не как политическая мумия, продукт политической системы».

Многочисленные, за гранью фола твиты президента Вайнер объясняет тем, что психология Трампа — это психология живого человека, у которого ощущение ситуации меняется каждые несколько секунд. Рассуждения о том, насколько морален Трамп как президент, удел либеральных каналов, а на телеканале Fox такими вопросами не задаются, объясняет Вайнер.

В то же время если рассуждения о моральном облике Трампа появились лишь с его приходом на высший государственный пост, вопрос, насколько мораль может соотноситься с политикой, волнует американцев давно.

Развитию этой дискуссии способствовала вышедшая в 1996 году книга лингвиста и психолога Джорджа Лакоффа «Моральная политика. Как размышляют либералы и консерваторы». В этом бестселлере говорилось, что у либералов и консерваторов есть разное понимание «морали». Если над консерваторами довлеет образ «строгого отца», который жесткими методам прививал дисциплину, то для либералов образ отца скорее связан с добрым наставником, ненавязчиво учащим помогать другим.

Книга была написана, когда республиканцы при президенте Билле Клинтоне получили большинство в Конгрессе, а термины «либералы» и «консерваторы» стали все чаще использоваться как политические штампы. Интересно, что сам Лакофф, исследуя феномен Трампа, писал в своем эссе в 2016 году: «Дональд Трамп выражает вслух все, что они (его избиратели — «Газета.Ru») чувствуют — с силой, агрессией, гневом и без стыда. Все, что им нужно сделать, это поддержать голосование за Трампа. Им даже не нужно выражать свои «политически некорректные» взгляды, поскольку он делает это за них, и его победы делают эти взгляды респектабельными. Он их герой-защитник. Он возвращает им чувство самоуважения, авторитета и ощущение власти».

В России вопросами морального облика президентов задаются мало. Стоит отметить, что в основном российские деятели, не исключая и советских, эпатажным поведением не отличались, это идет вразрез с политическими традициями России.