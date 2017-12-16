Бывший грузинский президент, а ныне лидер оппозиционного украинского «Руха новых сил» Михаил Саакашвили отправил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором, по сообщениям источника ТСН, содержится предложение «о мире». «У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию», — заявил источник.

Сторонники самого Саакашвили о подобном письме ничего не знают.

«Я такого не знаю. Для нас возможно примирение, если выполнят все наши требования: это антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора. После этого можем говорить о каком-либо примирении», — сказал народный депутат и член «Руха новых сил» Юрий Деревянко.

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Другой депутат Верховной рады и бывший командир добровольческого националистического украинского батальона «Донбасс» Семен Семенченко выступил против примирения с Порошенко. Видеообращение Семенченко опубликовал на своей странице в фейсбуке. По мнению нардепа, договор с Порошенко «ради единства Украины» представляет собой «раздутую тему». Он также отметил, что Саакашвили, как политик, «говорит дипломатическими выражениями».

Украинский националист отметил, что у сторонников экс-губернатора Одессы «нет сомнений, что своих людей он обманывать не будет и будет добиваться для Украины добра», однако они намереваются пойти другим путем. «Мы видим торговлю с врагом, мы видим Минские соглашения, которые обессиливают нашу страну, нашим побратимам на фронте запрещают идти в наступление. Мы обвиняем Порошенко в сотрудничестве с врагом», — подчеркнул нардеп.

Семенченко также призвал Порошенко «остановиться с политическими репрессиями», пообещав в противном случае действовать «кровь за кровь».

Обратившись к Саакашвили, Семенченко заявил, что «договариваться о единстве страны нужно не с Порошенко, а с украинским народом».

В конце речи он призвал всех противников режима Порошенко выйти на акцию в Киеве «вместе с обычными гражданами Украины, добровольцами, волонтерами» и напомнил, «ради чего стоял Майдан».

«Политики пусть занимаются политикой, а те, кто прошел войну, кто помнит, ради чего стоял майдан. никаких переговоров с преступниками быть не должно», — подытожил Семенченко.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов пожертвовать жизнью, чтобы «остановить диктатуру». В своем сообщении в фейсбуке он призвал выйти на «марш за импичмент» 17 декабря.

«Завтра мы все обязательно должны выйти на Марш за Импичмент для того, чтобы удержать власть от фатального последнего шага, который сделает ее диктатурой и, следовательно, для спасения страны от катастрофы», — написал он.

Саакашвили добавил, что готов идти на жертвы. «Если для того, чтобы остановить диктатуру, понадобится моя свобода и даже жизнь, я подтверждаю свою готовность ими пожертвовать! Я буду сражаться до конца и до нашей общей победы! Да, я настроен миролюбиво, но очень-очень решительно», — написал экс-губернатор.

В пятницу, 15 декабря, Саакашвили заявил, что необходимо договориться с украинским президентом Петром Порошенко не «растаскивать» Украину. Такое заявление оппозиционер сделал в эфире телеканал NewsOne. Саакашвили подчеркнул, что не обвиняет Порошенко в пособничестве врагу.

«Это было бы неправильно. Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе и с ним. Но при этом нам надо договориться не растаскивать страну», — подчеркнул экс-президент Грузии.

14 декабря бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что мечтает быть мэром Одессы. «Знаете, о чем я мечтаю? Я хочу просто поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу «поднять» Одессу. Но Одессу можно поднять только после того, как поменяются все правила игры», — заявил Саакашвили в эфире «24 канала».

Он отметил, что не хотел бы быть президентом Украины.

По его словам, главой украинского государства должен быть только человек, который родился и вырос на Украине.