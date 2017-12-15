Вице-губернаторов вводят в соцсети

15-16 декабря в Москве проходит обучающий семинар для сотрудников региональных правительств Дальневосточного федерального округа (ДФО). Главная цель мероприятия — научить чиновников, включая вице-губернаторов региона, общаться в соцсетях с российскими гражданами. Семинар организован администрацией президента РФ, рассказали «Газете.Ru» два осведомленных источника, близких Кремлю.

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ДФО был выбран из-за удобного повода. В Москве сейчас проходят дни Дальнего Востока, и в АП решили воспользоваться тем, что в столицу по этому случаю прибыли высокопоставленные чиновники из региона. По словам собеседника «Газеты.Ru», присутствующего на семинаре, в нем приняло участие около 50 человек, среди которых были вице-губернаторы по внутренней политике, а также сотрудники интернет-департаментов и главы пресс-служб.

Основная цель двухдневного семинара — разъяснить региональными властям, что интернет и соцсети надо использовать в первую очередь для оперативного ответа на запросы и проблемы граждан, а вот ввязываться в интернет-баталии конфликты, напротив, лучше не стоит.

15 декабря вице-губернаторов ДФО познакомили с общими подходами к работе с соцсетями. 16 декабря будут разбираться конкретные кейсы. «Участники мероприятия должны понять, что работа в интернете — это не какое-то опциональное дополнение к основной работе, а ее полноценная часть», — рассказал источник «Газеты.Ru». Эта установка исходит в том числе и лично от первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

По словам источника, в соцсетях должны быть заметны не только официальные аккаунты губернаторов, но и ключевых представителей их команд. Будут ли аккаунты вестись от имени профильных вице-губернаторов лично или от их ведомств, — не так важно.

Если аккаунт ведет не сам глава региона, он как минимум должен постоянно следить за ним, — это одна из идей, которые организаторы из АП стремятся донести до чиновников.

У всех этих аккаунтов, представляющих региональные власти, должно быть практическое применение. По замыслу организаторов семинара, чиновники должны использовать соцсети для повышения «качества обратной связи с населением». На все обращения граждан должны появляться оперативные ответы, а в дальнейшем выходить отчеты о том, как эти проблемы решаются.

«Даже простой, но оперативный ответ показывает готовность к диалогу», — утверждает собеседник «Газеты.Ru». По словам источника, в ряде российских городов есть паблики для местных жителей, в которых могут состоять до 50% от общей численности населения. Такие площадки выглядят очень перспективными с точки зрения работы властей с общественным мнением.

Кроме того, региональных чиновников будут учить адаптации контента для интернета. «Надо распространять позитивные новости о работе властей в регионе. Новостными поводами в этом случае может стать решение конкретных проблем, а также праздники, фестивали и другие городские события», — утверждает источник «Газеты.Ru». Кроме того, правильная работа с соцсетями должна делать персону губернатора ближе и понятнее рядовым гражданам.

На данный момент, по словам источника, в качестве позитивных примеров ведения соцсетей в администрации президента выделяют губернатора Московской области Андрея Воробьева, врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Скорее положительно оценивают работу главы Удмуртии Александра Бречалова и главу Амурской области Александра Козлова, который проявил интерес к этой теме еще до семинара. По этим данным, настроен на расширение работы в интернете и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Негативные примеры источник называть не стал.

В отдельном порядке с губернаторами будут разбирать варианты реакций на «провокации» через интернет. Источник «Газеты.Ru» утверждает, что здесь установка такая же: обращать внимание на конкретные проблемы, но не использовать это поле для политических баталий и перехода на личности.

Работу по этому направлению ведет управление общественных проектов, которое в администрации президента возглавляет Сергей Новиков. Один из основных спикеров на семинаре — Владимир Табак, работающий с внутриполитическим блоком АП.

Семинар для властей ДФО — только один из шагов в рамках широкой обучающей программы АП. В ней особое внимание уделяется новым временно исполняющим обязанности глав регионов. За год-полтора подобные семинары пройдут для региональных властей всех субъектов РФ.

По словам источника «Газеты.Ru», повышение интернет-грамотности среди чиновников не даст какого-то конкретного мобилизационного эффекта к президентским выборам. Однако эта программа способна дать общий положительный эффект для имиджа власти в стране.

Политолог Андрей Колядин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что эта обучающая программа уже получила распространение в ряде регионов. В качестве примеров он перечисляет Карелию и Сахалин, Псковскую область, Самарскую и Свердловскую области.

По словам Колядина, система мониторинга интернет-пространства активно используется и в Ленинградской области. Если в соцсетях появляется сообщение о какой-то проблеме в регионе, главы районов должны доложить о ней губернатору.

«У людей все меньше возможностей так или иначе пересечься с губернатором. Поэтому я приветствую, если практика активной работы в сети получит распространение», — считает Колядин.

Глава Фонда развития Гражданского общества Константин Костин уверен: можно только поприветствовать желание власти расширить свое присутствие в интернете. По его словам, сеть можно и нужно использовать как инструмент обратной связи для повышения эффективности госуправления. «За последние несколько лет произошла определенная онлайн-эволюция, интернет перестал быть пристанищем технически продвинутых молодых людей и превратился в коммуникационную сеть национального масштаба», — считает эксперт.

Впрочем, политконсультант Леонид Давыдов не считает правильным повальное распространение практики общения через соцсети. «Есть губернаторы, которые уже вполне успешно ведут аккаунты в соцсети. А есть те, у кого к этому душа не лежит. Таким вмешиваться в эту сферу не стоит», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Главный принцип соцсетей — «новая искренность», то есть нарочито доверительное и откровенное общение без реального наполнения, напоминает Давыдов. По его словам, соцсети можно удачно вести только в том случае, если ты действительно заинтересован наладить контакт с интернет-пользователями.

Собирать запросы и проблемы граждан можно и другими, более традиционными способами, например, через сайты администраций. Если те же заявки будут собраны на аккаунте самого губернатора, это вряд ли принципиально изменит ситуацию, считает Давыдов.

«Главное в том, чтобы аккаунты чиновников в соцсети вели они сами», — резюмирует эксперт.

Осведомленный источник «Газеты.Ru» говорит, что консультации по работе с соцсетями для губернаторов и их команд проходили и раньше. Однако как-то отдельно распространять практику работы с соцсетями задачи не было. По словам собеседника «Газеты.Ru», еще несколько лет назад соцсети не были так широко распространены, кроме того, губернаторы был обязан, прежде всего, «работать на земле», а интернетом занимались только те чиновники, кому это было интересно.