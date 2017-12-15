Прохладная война: Европа устала от вражды с Россией

Завершившийся саммит ЕС не принес особых сюрпризов для России: как и ожидалось, секторальные санкции против России были продлены до 31 июля 2018 года и будут оформлены на следующей неделе постпредами. Кроме секторальных санкций, затрагивающих различные сферы российской экономики, действуют ограничения и против ряда российских чиновников и военных, которые также будут действовать как минимум до середины следующего года.

Но несмотря на то, что большинство ограничений связано с Крымом, в европейских внешнеполитических кругах дают понять, что дальнейшая судьба санкций зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Осведомленный источник в европейских кругах в ходе беседы с российскими журналистами, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», приводит в качестве позитивного примера предложения президента РФ Владимира Путина по обмену пленными. От Москвы в странах Евросоюза ждут больше подобных шагов — без оглядки на действия официального Киева.

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Это, как объясняет «Газете.Ru» источник в ЕС, поможет оказать и давление на Украину с целью заставить ее выполнить свою часть минских соглашений. В Брюсселе понимают, что Киев несет свою долю ответственности за то, что договоренности Минска-2 так и не удалось воплотить в жизнь.

Прохладная война

При этом в Европе все же продолжают считать, что Украина является «жертвой агрессии» со стороны России, хотя Москва неоднократно отрицала обвинения в своей причастности к развитию кризиса на востоке соседней страны. Во внешнеполитических кругах ЕС убеждены, что российские военные присутствуют в зоне конфликта в Донбассе, хотя и отказываются предоставлять конкретные доказательства подобных утверждений.

На встречах и российские, и европейские дипломаты, устав от взаимных обвинений, уже не касаются этих тем, а обсуждают более насущные вопросы

— несмотря на новую «прохладную войну» Запада и России, диалог между Москвой и Брюсселем идет достаточно активно и один из дипломатов даже называет нынешний формат общения как «стабилизация на низком уровне».

Проще говоря, дипломаты обеих сторон понимают, что, хотя главные проблемы пока не преодолены, диалог прекращать нельзя. На фоне этой «стабилизации на низком уровне» растет и торговый оборот: в текущем году он увеличился на 25%. Несмотря на санкции, ЕС, как отмечают в Брюсселе, по-прежнему крупнейший торговый партнер России. Эти отношения простираются и за рамки торговли: в феврале ЕС и Россия проведут консультации по вопросу Арктики.

Главное сегодня, как считает высокопоставленный источник в европейских дипломатических кругах, — добиться того, чтобы «обе стороны перестали демонизировать друг друга».

Завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО Сергей Уткин полагает, что, хотя каких-то существенных подвижек в отношениях России и ЕС «сложно ждать»,

если удастся остановить дальнейшую деградацию отношений, «это уже было бы неплохим результатом».

Эксперт напоминает, что среди стран ЕС «усиливаются голоса противников санкционной политики в отношении России, но для коррекции ранее одобренного курса им потребуется весомый предлог, которого еще нет, но которым, например, могло бы стать практическое воплощение идеи миротворческой миссии ООН на Донбассе».

Напомним, что в четверг, 14 декабря, на Большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия не против размещения миротворческих сил по всей территории Донбасса. Однако российский президент отметил, что Киев должен договариваться непосредственно с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти, к сожалению, уклоняются от прямых контактов», — подчеркнул Путин.

Официальный Киев пока не выразил желания договариваться непосредственно с лидерами ополченцев, хотя, возможно, в будущем году его могут к этому принудить ухудшение ситуации в стране или же американские партнеры.

Путин и ЕС — 2018

Для Путина же следующий год может превратиться в определенное окно возможностей в отношениях с ЕС — их еще можно улучшить, чего нельзя сказать об отношениях с США, которые исправить уже вряд ли удастся в ближайшем будущем. Некоторые признаки нормализации отношений с Европой уже видны: несмотря на неприязнь к личности президента Сирии Башара Асада, в европейских кругах позитивно смотрят на победу России над террористами в Сирии.

В то время как для США Сирия не имеет большого значения, поток беженцев из этой страны захлестнул европейские страны, и их возвращение могло бы улучшить ситуацию, снизив градус накала внутри самих европейских стран.

Еще одна проблема, волнующая европейцев, зависит от отношений России и США.

Речь идет о Договоре о ракетах средней и малой дальности, судьба которого находится под угрозой.

По РСМД, заключенному в 1987 году, США и СССР уничтожили целый класс ракет, размещенных в Европе. Если документ перестанет действовать, то в Европе может снова развернуться настоящая гонка вооружений. Вместе с тем во время пресс-конференции Путин дал понять, что США уже «по факту» вышли из договора. Подобная судьба может ожидать и другой важный договор — СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале следующего года.

Европейские лидеры в целом не хотят видеть в своих странах новых американских ракет, и вполне готовы способствовать активизации диалога Москвы и Вашингтона, однако сделать это на сегодняшний день представляется как минимум затруднительным. Неофициальный лидер ЕС — канцлер Германии Ангела Меркель — пока находится в подвешенном состоянии, поскольку ей приходится руководить техническим правительством, которое не может по закону проводить новые инициативы.

В этой связи на первое место в отношениях с Россией и, в частности, с Путиным в 2018 году может выйти французский лидер Эммануэль Макрон.

В ноябре президент Франции заявил, что Европа не должна изолировать ни Трампа, ни Путина. В мае прошлого года Макрон уже продемонстрировал, что не хочет изоляции России, приняв Путина во Франции сразу после собственной инаугурации. К слову, и Макрона ждут в России в качестве главного гостя на предстоящем в 2018 году Петербургском экономическом форуме.