«Дело Улюкаева позволяет заглянуть в мир коррупции»

Deutsche Welle (Германия)

«Большинству россиян не нужен был суд, чтобы составить мнение об Улюкаеве. В августе, когда государственный институт общественного мнения ВЦИОМ проводил соцопрос на эту тему, 57% респондентов в стране заявили: они верят в то, что министр экономического развития виновен в коррупции. Только 7% считали иначе. Опрос проводился у входа в московский суд, где начинался наиболее резонансный процесс в современной истории России.

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Улюкаев находился под домашним арестом более года. В зале суда он казался худым и изможденным. В своем обращении к суду Улюкаев заявил, что для человека его возраста разница между долгим тюремным сроком и смертным приговором — невелика.

Улюкаев был политическим тяжеловесом в правительстве премьера-министра Дмитрия Медведева. Его уважали и на международной арене. У него была репутация либерала, в начале 1990-х он входил в либеральную политическую партию правого толка.

В общем и целом, Улюкаев оставался лояльным Кремлю на протяжении всей его карьеры и до недавнего времени часто совершал визиты в западную Европу, в том числе в Германию, чтобы поддержать поток инвестиций в Россию, несмотря на введенный против его страны санкционный режим».

Телеканал CNN (США)

«Кремль утверждает, что относится к ситуации очень серьезно. По этим данным, президента Путина информируют об этом процессе. Улюкаев — наиболее высокопоставленная фигура в современной России со времен распада СССР, оказавшаяся под следствием в принципе, — не только по делу о коррупции. И уже в этом смысле процесс — очень важная подвижка.

Как утверждает прокуратура, министра Улюкаева застали с поличным, когда тот брал взятку в размене $2 млн.

И это дает нам редкую возможность заглянуть в мир коррупции, которая, как считается, распространена среди российских властей.

Речь на этом процессе идет, конечно же, не только о коррупции, а о гораздо большем. Несомненно, в России большие проблемы со взяточничеством. Миллиарды долларов исчезают из казны каждый год в карманах нечистых на руку чиновников. Улюкаев — только один человек. Но процесс говорит еще больше о процессах, которые идут за сценой Кремля».

Bloomberg (Великобритания)

«Запад все еще видит Россию как страну, где все решения принимает Путин. Но Путин, очевидно, уверен, что в системе, которую он построил, достаточно внутренних сдержек и противовесов, чтобы действовать согласно своим интересам, вне зависимости от того, какая из лояльных групп или людей выиграет в том или ином противостоянии или реализует какой-либо политический проект».

The New York Times (США)

«Дело против Улюкаева проливает свет на борьбу за место под солнцем в президентском ближнем круге.

Господин Улюкаев был видным представителем либерального крыла российского правительства, и его обвинили в вымогательстве взятки у господина Сечина в обмен на согласование нефтяной сделки, против которой первый изначально выступал.

Господин Сечин, бывший офицер военной разведки и давний знакомый господина Путина, призывал вернуть госрегулирование в российскую экономику и особенно — в нефтяной сектор.

Господин Улюкаев, протеже Егора Гайдара, архитектора постсоветских приватизаций, — выступает за экономику свободного рынка».

Reuters (Великобритания)

«Российский суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам тюрьмы в пятницу, признав виновным в получении взятки в размере $2 млн от Игоря Сечина, главы нефтяного гиганта «Роснефть».

Судебные приставы надели на Улюкаева наручники и проводили его в клетку в зале суда после того как Лариса Семенова, председательствующий судья, огласила приговор.

Суд также постановил, что Улюкаев должен заплатить штраф в 130 млн рублей ($2,21 млн).

($1 = 58,8590 рублей)»

Телеканал ABC (США)

«Резонансное разбирательство дела Алексея Улюкаева многие рассматривали как эпизод борьбы между кланами внутри Кремля. Улюкаев был видным представителем группы технократов с либеральными взглядами в кабинете министров, в то время как его противник Игорь Сечин — один из наиболее авторитетных представителей консервативного фланга российской элиты».