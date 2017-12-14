«Вы вообще нормальные люди?»: 10 цитат Путина

О самовыдвижении на выборах

В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал о способе выдвижения на следующий срок.

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«Это будет самовыдвижение», — заявил президент.

О Саакашвили и «плевке» в лицо Украины

Владимир Путин назвал деятельность бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «плевком в лицо и украинского и грузинского народов».

«Как вы это терпите до сих пор? — недоумевает российский президент. — Он же человек, который был президентом Грузии, а теперь носится по площадям и кричит на весь мир: «Я украинец».

О политической конкуренции и «незрелой» оппозиции

Вопрос президенту задала телеведущая и кандидат в президенты Кения Собчак. Кандидат «против всех» спросила Путина о политической конкуренции в России.

«Конкуренция, конечно же, должна быть, и она, безусловно, будет», — заверил президент.

Путин также назвал оппозиционного политика Алексея Навального «Саакашвили в российском издании». «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких «саакашвили»? И вы хотите, чтобы такие «саакашвили» дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного «майдана» к другому, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?», — отреагировал он на упоминание Собчак о Навальном.

О Трампе

Американский журналист спросил Путина, как тот оценивает президента США Дональда Трампа. Путин отметил, что оценивать Трампа должен не он, а избравшие его американцы.

«С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было «ты» или «вы» (в английском языке нет варианта местоимения «ты» — «Газета.Ru»), перешли бы мы на «ты»? Скорее всего, да»,

— добавил Путин.

О работе правительства и планах на новый срок

Путин выразил удовлетворение работой нынешнего правительства. «В целом правительство действует достаточно уверенно и результаты его работы удовлетворительны», — отметил президент.

От прямого ответа на вопрос о своих планах на новый срок Путин уклонился. «Ну об этом после выборов нужно будет говорить… Но идеи у меня есть», — сказал действующий глава РФ.

О расходах на армию

«Военные расходы не отразятся на социальных программах и не приведут к разрушению экономики страны, сказал президент. В 2018 году они составят 2,8 трлн руб.», — сообщил президент.

«Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую»,

— наставительно пошутил Путин.

О растущих налогах

Путин признал, что налоговая нагрузка растет. «Не все налоги отвечают интересам граждан и государства в целом. Налоговые задолженности, например, касаются 42 млн человек, их общий объем — 41 млрд руб. Нужно освободить людей от этих выплат и сделать это автоматически — без обращения в налоговые инспекции», — ответил президент на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Об абортах

На пресс-конференции Путина присутствовали и противники абортов.

«Что касается запрета абортов. В большинстве стран эти решения оставляют за собой женщины. В случае тотального запрещения у нас будут расти нелегальные аборты», — отметил президент, добавив, что необходимо развивать меры поддержки семьям: ввести выплаты при рождении первенца, продлить программу материнского капитала и так далее.

О надеждах США на помощь с КНДР

Иностранный корреспондент напомнила о желании США, чтобы Россия убедила Пхеньян свернуть ядерную программу и спросила, может ли сотрудничество в этой сфере улучшить отношения США и РФ.

«Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?»,

— возмутился президент.

Об увеличении пенсионного возраста

Путин признал, что власти планируют увеличить пенсионный возраст в стране, но отметил, что это непростой вопрос. Президент намекнул, что с учетом курса на инновационную экономику, может не хватить работы на всех. Поэтому надо все просчитать.

«Хочу еще раз подчеркнуть, никакого решения до сих пор не принято», — констатировал Путин.

Нынешняя планка выхода на пенсию была принята в 30-е годы ХХ века, но с тех пор значительно выросла продолжительность жизни, напомнил глава РФ. «У нас женщины в 55 лет рожают — слава богу и дай им бог здоровья», — добавил Путин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию с этой пресс-конференции.