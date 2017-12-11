Сирия — Египет — Турция: дипломатический блиц Путина

Рабочий понедельник Владимира Путина начался очень рано. Судя по данным открытых источников, уже без пяти восемь утра его самолет вылетел из Адлера и спустя 45 минут приземлился на аэродроме Хмеймим в сирийской Латакии — главной базе российских ВКС, принимающих участие в гражданской войне в этой стране на стороне и по приглашению правительства страны и лично президента Башара Асада. Сам Асад, которого Путин выручал из фактически безвыходных ситуаций дважды — в 2013 году, когда против него чуть не выступили США под предлогом недопустимости применения химического оружия, и в 2015, когда запрещенная в России группировка Исламское государство контролировала 70% территории страны и обладала стратегической инициативой — встречал своего, вероятно, спасителя на взлетном поле.

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Верховный главнокомандующий РФ вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Башаром Асадом провел рабочий смотр российского контингента в Сирии, после чего объявил о «разгроме» террористов и свертывании операции, длившейся более двух лет, и приказал «значительной части контингента» готовится к отправке домой. Согласно данным генерала Сергея Суровкина, командовавшего контингентом на крайнем этапе операции, за два года войны совершено около 7 тысяч вылетов российских самолетов и столько же вертолетов, уничтожено около 32 000 террористов и чуть менее 400 танков, освобождено почти 1000 населенных пунктов.

«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России, — заявил Путин в своем выступлении. — Но это не заставит нас сложить руки и отступить, это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался».

Фоторепортаж: Путин впервые посетил Сирию __is_photorep_included11329592: 1

По официальным данным, за время операции погибло более 40 человек личного состава российских вооруженных сил. Среди них и высокопоставленные командующие — генерал-лейтенанты Валерий Асапов и Александр Вязников.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — резюмировал свое выступление Путин. Впрочем, позже он добавил, что пункты постоянной дислокации в Хмеймиме и Тартусе останутся и будут функционировать в полной готовности.

Пробыв на авиабазе три часа, президент РФ отправился дальше по запланированному маршруту (в сопровождении российских истребителей) в Каир. Здесь он встретился с президентом Египта Абдель Факттахом ас-Сиси. После свержения власти лидера «Мусульманских братьев» Мухаммеда Мурси, пришедшего к власти на волне «Арабской весны», и восстановления светского режима в 2013 году Москва последовательно выстраивала доверительные отношения с военным сообществом Египта. Одним из важнейших признаков того, что взаимопонимание президента Путина и фельдмаршала ас-Сиси достигнуто, можно было считать выкуп Каиром у Франции двух построенных по заказу России вертолетоносцев типа «Мистраль» после введения международных санкций. Впоследствии конкурс на поставку ударных вертолетов для этих кораблей был выигран российским производителем вертолетов Ка-52К.

РИА «Новости» Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Факттах ас-Сиси во время встречи в Каире, 11 декабря 2017 года

Вопросами военно-технического сотрудничества разговор, разумеется, не ограничивался. В первую очередь Путин, по его словам, рассказал египетскому коллеге о некоторых подробностях своего разговора с Асадом. Хотя Египет и не является непосредственной стороной-участником сирийского конфликта, в статусе региональной державы он может стать одним из гарантов мирного послевоенного политического урегулирования в стране. Тем более, что часть потерпевших поражение в Сирии исламистов сейчас, по всей видимости, перебралась на Синай и планируют продолжать там свою деятельность.

Ас-Сиси в разговоре с Путиным волновал и вопрос поддержки на — условно — втором фронте против исламистов — в Ливии. Кроме того, египетскому лидеру важно было услышать мнение российского коллеги по вопросу о столице Израиля. Напомним, буквально накануне президент США объявил о переносе посольства своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, что взывало бурную негативную реакцию арабских стран, посчитавших это агрессивным жестом в отношении Палестинской автономии.

«Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт», — четко, но аккуратно обозначил свою позицию в этом вопросе Путин, фактически поддержав арабскую сторону.

Примечательно, что во время совместных заявлений переводчик ас-Сиси случайно ли или нарочно несколько раз перевел обращение президента Египта к Путину как «ваше величество». На третий раз такое недоразумение вызвало у российского лидера легкую улыбку.

Из выступлений лидеров по итогам встречи стало понятно, что на ней были достигнуты договоренности не столько по геополитическим вопросам, но и по экономическим. Путин напомнил, что Россия всегда готова удовлетворять потребности Египта в зерне, как делает это уже более семи лет. Кроме того, произошло торжественное подписание генерального контракта на строительство «Росатомом» первой атомной электростанции в Египте в районе «Эд-Дабаа». Российский национальный лидер подчеркнул, что египетская сторона получит не только саму электростанцию, но и соответствующие технологии.

Наконец самая, вероятно, важная для россиян проблема в отношениях с Египтом — восстановление прямого воздушного сообщения после теракта над Синаем осенью 2015 года — также показала признаки позитивного сдвига. Путин с некоторой оговоркой заявил, что в целом Россия готова к возобновлению полетов в столицу Египта Каир.

О том, что переговоры ас-Сиси и Путина носили не только военный, но и экономический характер свидетельствовало присутствие при формальном выступлении министра обороны Сергея Шойгу курирующего ОПК вице-премьеря Дмитрия Рогозина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра финансов Анатолия Силуанова.

В следующую точку своего маршрута — столицу Турции — президент России прибыл около восьми вечера, где сразу же отправился на торжественный ужин в свою честь в президентский дворец своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как рассказал во время перелета пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во время этой встречи также планировался к обсуждению вопрос атомной энергетики — строительство российской стороной электростанции «Аккую».

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин, 11 декабря 2017 года

По итогам встречи президенту Путину по настоянию Эрдогана пришлось вновь обозначить свою позицию по статусу Иерусалима и аккуратно солидаризоваться в этом вопрос с мусульманскими странами. Кроме того, сообщалось о достижении окончательных договоренностей по кредитованию Турции на покупку российских зенитных-ракетных комплексов С-400.

Самолет президента вернулся домой в Адлер уже за полночь.

На сегодня, 12 октября, у Владимира Путина запланирована встреча с судьями Конституционного суда в Москве.

Такой непростой и динамичный график вынуждает предположить, что основной кандидат на президентских выборах в 2018 году уже полным ходом ведет свою кампанию и фактически демонстрирует свои главные достижения на ближневосточном направлении — фактически все независимые лидеры региона признают его (пусть не абсолютную) роль как арбитра.

Ранее один из источников «Газеты.Ru» в Кремле обращал внимание на то, что в рамках предвыборной кампании вряд ли стоит ожидать педалирования внешнеполитической повестки — победы над ИГ, сохранения Асада во главе САР, нормальные отношение со странами БРИКС и ШОС. Остальное — «не та тема, которую следует обсуждать».

Политолог Аббас Галлямов считает, что заявления, подобные выводу войск из Сирии и возобновлению воздушного сообщения с Египтом, Путин делает исходя из запроса на перемены, который уже достиг в обществе высоких отметок и продолжает крепнуть.

«Кремлю надо демонстрировать изменения везде, где это только возможно: в кадровой политике, в работе с оппозицией, в международных отношениях. Раз появилась возможность изменить повестку в Сирии и Египте, власти решили этим воспользоваться», — объясняет эксперт прагматичный ход мыслей власти.

По мнению Галлямова, людям начинает надоедать конфронтация по всем направлениям, поэтому сейчас им стремятся показать, что ситуация нормализуется. Кремль может смягчить свою риторику и по другим направлениям, в том числе и в отношении западных стран, однако любой ценой мира искать не будет.

Политолог уверен, что Путин больше всего озабочен тем, чтобы выглядеть победителем, а не проигравшим. А, значит, никогда не пойдет на шаг, который может быть воспринят как сдача позиций.

«Но и в бочку больше лезть тоже не будут. Ситуация с Олимпиадой — пример. Пошумели-пошумели, да и поехали под нейтральным флагом» , — констатирует эксперт.