«Очередной антипольский инцидент» на Львовщине

Министерство иностранных дел Польши выразило свою обеспокоенность в связи с подрывом польского туристического автобуса. «Очередной» инцидент с взрывным устройством носит «антипольский характер», подчеркнули в МИД Польши. Соответствующее заявление было распространено внешнеполитическим ведомством страны в воскресенье.

В ночь с пятницы на субботу неизвестные подорвали взрывпакет возле польского автобуса неподалеку от Львова.

В момент детонации взрывчатки в транспортном средстве никого не оказалось, так что люди не пострадали – но у автобуса были повреждены обшивка багажного отделения и боковые стекла. Взрывное устройство было подложено под днище автобуса MAN.

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Путешествовавшие в автобусе 23 польских гражданина были вынуждены вернуться в сопровождении консульских служб Польши обратно на родину.

Ранее пресс-служба полиции Львовской области сообщила, что автобус был припаркован на стоянке у отеля «Барская гора». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нацполиции Украины. Правоохранители подтверждают, что в результате взрыва никто не пострадал, но автобус получил повреждения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин моментально отреагировал на «очередной антипольский инцидент».

Он заявил, что подрыв автобуса может быть провокацией перед официальным визитом на Украину президента Польши Анджея Дуды.

«Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Польский президент должен посетить Украину 13 декабря. Основной темой переговоров должна стать политика безопасности «в контексте ситуации на востоке Украины». Об этом сообщает официальный сайт главы Польши.

Анджей Дуда должен прибыть в Харьков, где у него запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко, а также представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. Также Дуда почтит память польских солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, 9 декабря, что «нельзя забывать о таких событиях, как геноцид на Волыни». Об этом он сказал в эфире Trwam, передает Polskie Radio.

По его мнению, Польша должна строить отношения с Украиной на исторической правде.

Также он сказал, что Польша «принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза». По словам Моравецкого, Еврокомиссия «будто не замечает, что на востоке Украины война, там погибают тысячи людей».

Глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис заявил в связи с инцидентом с автомусом, что существование Украины не является необходимым условием существования свободной Польши.

«Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это не значит, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — подчеркнул Парис. Он отметил, что Польша будет пятым государством в Евросоюзе после выхода Великобритании. По его словам, страна входит в НАТО и является главным государством восточного фланга.

Парис добавил, что Польша «будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, лучше там ситуация или хуже».

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «112 Украина, что украинцы «спасают экономику» Польши и они являются «более гибкими и эффективными» работниками.

«Мы [украинцы] реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают», — убежден Климкин.

Он также отметил, что в настоящее время в 38-миллионной Польше находится около 1 млн его соотечественников.

Украина же своей политикой «исчерпала ангельское терпение» Польши. Об этом польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский рассказал Polska The Times.

«Мы показали Киеву наше ангельское терпение. Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа, или реакция была негативной», — заявил глава МИД Варшавы.