Сторонники Саакашвили начали громить Roshen

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили в ходе митинга у стен СИЗО, где содержится лидер «Руха новых сил», начали громить витрины магазина компании Roshen, находящейся в собственности действующего президента Украины Петра Порошенко.

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В ходе волнений на улице кто-то из манифестантов бросил в окно кондитерской тяжелый предмет. Окно не разбилось, но по стеклам пошли трещины.

Сразу же после этого инцидента магазин был окружен сотрудниками правоохранительных органов Украины.

Продавцы заперлись внутри магазина и выключили освещение в лавке, сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий. Также какое-то время в магазине были заблокированы покупатели, которые вскоре смогли беспрепятственно покинуть кондитерскую.

Сторонники задержанного СБУ Саакашвили тем временем начали забрасывать кондитерскую лавку Порошенко снежками.

Несколько десятков манифестантов и активистов «Руха новых сил» перекрыли улицу возле следственного изолятора в Киеве, где сидит Михаил Саакашвили. У стен СИЗО проводится активная акция протеста. Корреспондент ТАСС сообщает с места событий, что люди ведут себя мирно, общаются и коммуницируют между собой.

Часть демонстрантов надела на себя маски и балаклавы. В руках манифестанты «Руха новых сил» крепко сжимают грузинский флаг, но никаких лозунгов не выкрикивают. В Аскольдовом переулке, где находится СИЗО СБУ, «саакашвилевцы» установили несколько железных бочек, в которых жгут деревянные ящики.

В близлежащих кварталах Киева пахнет гарью.

В районе акции протеста все это время дежурят сотрудники правоохранительных органов – Нацполиции Киева и СБУ, а вдоль улицы, примыкающей к СИЗО, с двух сторон стоят патрульные машины и автобусы с силовикам.

Въезд легкового транспорта к изолятору перекрыт, пропускают только общественный транспорт. На территории самого СИЗО также дислоцированы отряды полиции и кареты «скорой помощи».

«Волю Михо», гласят плакаты участников. Сторонники Саакашвили скандируют: «Мишу на волю, Порошенко на нары!», «Полиция с народом!», «Позор!», «Банду геть!». На одном из транспарантов было написано по-английски «Freedom Saakashvili» («Свобода [для] Саакашвили» — пунктуация и орфография оригинального текста сохранены — «Газета.Ru»).

Несколько тысяч человек провели в воскресенье, 10 декабря, марш в поддержку лидера «Движения новых сил» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и против украинского правительства. По оценкам киевского МВД, на акцию пришли более 2,5 тыс. человек, а по оценкам организатора акции Ивана Слободяника, на улицы Киева вышли около 10 тыс. граждан Украины, и число демонстрантов продолжает увеличиваться. В «марше за импичмент» принимает также участие супруга Михаила Саакашвили.

Позже организаторы марша за принятие закона об импичменте заявили, что в акции в воскресенье в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек.

«Около 50 тысяч украинцев вместе с женой Михаила Саакашвили, депутатами Юрием Деревянко, Егором Соболевым, Виктором Чумаком и другими вышли на марш за импичмент», — говорится в сообщении пресс-службы украинской партии «Рух новых сил», возглавляемой Саакашвили.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе призвал манифестантов с трибуны на Майдане Незалежности пройти к СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке, где содержится задержанный в минувшую пятницу экс-глава Одесской области.

«Мы должны показать ему свою поддержку», — заявил Сакварелидзе.

Сам бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщает NewsOne со ссылкой на адвоката политика.

«Саакашвили подал в суд на Луценко. Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия», — говорится в сообщении.

Экономист, политолог Александр Дудчак считает, что Порошенко не удастся справиться с Саакашвили, передает ФАН.

Как полагает ряд экспертов, Порошенко взялся за Михаила Саакашвили не просто из личной мести, а потому что бывший глава Одесской области представляет реальную угрозу его власти. Избавиться президент Украины надеется и от НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура), которые контролируются извне.

«Я не думаю, что Порошенко сделает что-то серьезное в отношении Саакашвили. Сам Саакашвили вряд ли способен всерьез навредить президенту в ближайший период.

Не совсем типично для нынешней Украины выступление чиновников Европарламента, представителей Запада, которые призывают руководство страны не применять силу в отношении демонстрантов, выступая в защиту Саакашвили как представителя демократических прогрессивных сил», — заявил эксперт.