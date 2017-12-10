«Все политики на Украине — временные»

Судья Оболонского районного суда Киева в ходе заседания 7 декабря принял решение допросить президенту Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Указанный свидетель сможет предоставить показания по поводу вооруженной агрессии против Украины со стороны органов государственной власти РФ, которая в дальнейшем повлекла аннексию Крыма», — заявил в ходе судебного заседания прокурор Руслан Кравченко.

Среди свидетелей, вызванных для дачи показаний, также значатся секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк.

Реклама

Обвинение требует для Януковича пожизненного заключения. По версии следователей, экс-глава государства был пособником «России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны».

Крым, в потере которого обвиняют Януковича, вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года. Киев же продолжает считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Кроме того, Украина полагает, что именно действия Москвы способствовали развитию вооруженного конфликта в Донбассе. В то же время Россия заявляет, что не оказывает материальной и финансовой поддержки ополченцам Донбасса, а также настаивает на том, что разрешить конфликт на востоке Украины можно лишь следуя минским соглашениям.

На следующем судебном заседании по делу Януковича, которое состоится 11 декабря, планируется изучить письменные материалы защиты, а после — провести допрос двух свидетелей стороны обвинения.

Оболонский районный суд уже завершил изучение письменных доказательств прокуратуры. Большинство из представленных документов, по мнению государственного адвоката Игоря Ляшенко, не доказывают причастность Януковича к совершению государственной измены. В ходе прошедшего заседания юрист рассказал, что все еще «не смог встретиться с Януковичем для согласования правовой позиции и работает автономно».

Летом текущего года Янукович во время пресс-конференции объявил, что не желает участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. Свое решение Янукович объяснил тем, что в ходе процесса были «нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы» и итог суда «заранее определен».

Первым его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но уже в августе он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. После интересы Януковича представлял юрист Максим Герасько — он был назначен Центром предоставления бесплатной правовой помощи. Позже Оболонский районный суд Киева отстранил Герасько от дела по причине «неквалифицированности». Только после этого Януковичу был назначен новый государственный защитник Игорь Ляшенко.

Генпрокуратура Украины регулярно сообщает о том, что Януковичу были отправлены повестки на допрос. В то же время в Печерском суде Киева с начала осени проходили слушания, по итогам которых было принято решение о заочном суде над Януковичем. Известно, что суд рассмотрел 90 из 92 томов дела.

Сторона обвинения пытается доказать, что бывший глава государства был основным организатором кровавых событий на Майдане и дал указания силовым структурам применить оружие против участников акций протеста.

Личный адвокат экс-президента Виталий Сердюк в разговоре с журналистами назвал позицию обвинения слабой: «Целый ряд свидетелей полностью опровергают утверждение о наличии умысла и желания со стороны Виктора Януковича совершать действия, направленные на препятствование митингам. Наоборот, указывается на то, что все, что осуществлялось со стороны Виктора Януковича, имело целью исключительно мирное урегулирование данного кризиса».

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Евсеева, суд по делу о госизмене Виктора Януковича стоит рассматривать в контексте происходящих на Украине событий, поскольку действующая украинская власть чувствует опасность из-за борьбы олигархов с политической элитой

«В суд может кто-то явиться, чтобы попытаться обелить себя. Вероятно, что во всем будет обвинен Янукович, а все беды спишут на Россию», — рассказал эксперт.

«Если Порошенко появится в суде, то его целью будет не попытка реально разобраться в событии, а возможность перестраховаться самому. Нужно понимать, что все они временные политики. В случае, если обстановка в Киеве обострится, то они первые соберут чемодан и улетят в США», — заключил собеседник.

Экс-президент Украины бежал из страны предположительно 22 февраля 2014 года, после расстрела участников массовых протестов на площади Независимости в Киеве и захвата протестующими зданий органов государственной власти. Тогда в результате беспорядков погибли более ста человек. В тот же день Верховная рада Украины проголосовала за лишение Януковича президентских полномочий. На данный момент экс-президент находится в России.