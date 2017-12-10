Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что главное «достижение» действующего президента Украины Петра Порошенко за время его пребывания на посту главы государства — превращение Украины в беднейшее государство на европейском материке.

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«Главное достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, средняя зарплата в 2,5 раза», — написал сенатор в своем аккаунте Twitter.

Пушков уверен, что это — результат Евромайдана. «Люди платят за Майдан», — написал он.

Ранее украинские эксперты признали Украину самой бедной страной в Европе. В качестве критерия ими был выбран уровень заработной платы — исследовав заработок граждан европейских государств после уплаты налогов, стало известно, что на Украине эта сумма является самой низкой — €190. Украина оказалась беднее, чем Молдавия — €216 и Азербайджан — €232. Самая высокая средняя зарплата оказалась в Швейцарии — там люди получают в среднем €4421, Исландии (€3440) и Норвегии (€3405).

В России средняя заработная плата после вычета налогов составила составляет €474.

Также в конце ноября стало известно, что Украина после отказа от российского рынка потеряла с 2014 года около $15 млрд. Об этом заявил вице-премьер правительства Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Выступая на конференции Fitch Ratings, Кубив отметил, что российский рынок раньше был одной из главных площадок для продажи украинских товаров, передает «Федеральное агентство новостей».

Несмотря на отказ Украины от торговли, Россия остается в десятке крупнейших покупателей украинской продукции — по итогам первого полугодия 2017 года, доля российского рынка составила около 10%. В попытках компенсировать потери, Украина теперь вынуждена совершить переориентацию на новые рынки сбыта — ими, по задумке производителей, должны стать Евросоюз, Северная Африка и Азия.

Ранее координатор системы ООН на Украине и постпред программы развития ООН в стране Нил Уокер заявил на пресс-конференции в Киеве заявил, что более 50% жителей Украины находятся за чертой бедности.

«Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью,

60% населения находятся ниже черты бедности», — заявил Уокер.

По данным директора Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины академика Эллы Либановой, доход украинцев начиная с 1991 года снизился на 31,9%.

Согласно заложенному бюджету Украины на 2017 год, прожиточный минимум находится на уровне 1,54 тыс. гривен (это около 3,2 тыс. рублей). Постепенно прожиточный минимум планируют увеличить до 1,7 тыс. гривен (3,4 тыс. рублей). Средняя зарплата украинцев, согласно данным Госстата, составляет сегодня около $175 (4,7 тыс. гривен или 9,8 тыс. рублей — прим. «Газеты.Ru»).

Для сравнения, среднероссийский прожиточный минимум в 2017 году составляет 11,2 тыс. рублей. В январе 2016 года средняя зарплата по России составила 32,12 тыс. рублей.

Сокращение заработной платы и потери от отказа торговать с Россией — не единственная проблема Украины. Численность населения «незалежной» за первые шесть месяцев 2017 года упала на почти 130 тыс. человек. Об этом также сообщает Госстат. Смертность на Украине значительно превышает рождаемость — на 100 скончавшихся приходится лишь 61 новорожденный младенец.

По состоянию на 2016 год Украина оказалась на третьем месте по уровню смертности в Европе.

Министерство финансов Украины в сентябре сообщило, что государственный долг страны вырос на $470 млн, достигнув $77,03 млрд.

Таким образом, размер госдолга страны увеличивался с каждым месяцем: в июле — $76,06 млрд (1,971 трлн гривен), в августе — $76,56 млрд. В Минфине Украины подчеркнули, что в 2017 году рост уже составил более $6 млрд — в декабре 2016 года в финансовом ведомстве заявляли о $70,97 млрд государственного долга. Сегодня, согласно подсчетам, на каждого гражданина Украины приходится около $1,7 тыс.

Сумма гарантированного государством долга на 31 июля составляла $12,02 млрд. На обслуживание внешнего долга уходит 4% ВВП, то есть более $3,8 млрд ежегодно. По предварительным прикидкам, в 2017 году на эту графу придется потратить 111,3 млрд гривен, а на погашение основной суммы долга — почти 130 млрд гривен.

Также стало известно, что в начале ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне В-.

Агентство также подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне В.