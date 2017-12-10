«США пора понять иллюзорность антироссийских санкций»

В российском МИД назвали «смехотворными» намерения США ввести новые санкции в отношении России из-за якобы нарушения Москвой договора о ракетах средней и малой дальности. Российские дипломаты также предупредили, что новые санкции против России приведут лишь к срыву заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, провести которое ранее предложили как раз Вашингтон.

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«Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса», — добавили в российском дипломатическом ведомстве.

«Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны.

Единственным последствием их ожидаемого расширения в контексте ДРСМД может стать срыв заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, провести которое предложили сами США. Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает», — отметил, в свою очередь, заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

В пятницу 8 декабря Госдепартамент США заявил, что ДРСМД находится под угрозой, однако американское внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность прекратить разработку новых ракетных технологий, но только если Россия будет соблюдать договор, сообщает РИА «Новости».

«Администрация (США) твердо убеждена в том, что Соединенные Штаты не могут стоять на месте, пока Российская Федерация продолжает развивать военные системы в нарушение Договора. Хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению (договора)», — сказала представитель ведомства Хизер Нойерт.

Также сообщалось, что Министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как пояснил чиновник из администрации президента США, целью такого санкционного давления является «изменение планов» российского правительства. Глава Белого дома Дональд Трамп уже одобрил ограничительные меры.

Глава международного комитета Совета Федерации Констатин Косачев назвал объявленные санкции «самыми циничными из всех» санкций США.

«Объявленные Трампом новые санкции в отношении России за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) являются, возможно, самыми циничными из всех, которые вводились США. Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении», — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении договора в силе.

«И поэтому циничная игра Вашингтона в «чужого виноватого» с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями (как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям (ДОВСЕ), конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа. В отличие от США, для России и всех европейских государств данный договор представляет стратегическую важность», — отметил он.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал намерение введения новых санкций Вашингтоном продолжением лживой политики США.

«Ложь и клевета — это стало нормой с точки зрения той международной политики, которую проводят США. Если мы в чем-то друг друга обвиняем, то не должны быть голословными. Если Вашингтон введет санкции, то конечно, будут некие сложности, но это ничего не поменяет, а, в конечном счете, закончится для американцев плачевно», — указал парламентарий.

Председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что одобренные американским президентом санкции в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области ракетных технологий, никоим образом не ослабят российскую экономику.

«Считаю, что американское руководство ведет себя глупо, подло и непорядочно. Никаких нарушений РСМД со стороны России не было ни разу. Сами же американцы периодически на этом «попадались». Целью введения новых санкций американцы заявили «изменение экономических планов России». Думаю, их ждет глубокое разочарование. С самого начала этой санкционной эпопеи Россия ведет планомерную и очень успешную работу по импортозамещению», — пояснил сенатор.