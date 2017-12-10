«Коммунизм переживет Трампа»

Слова президента США Дональда Трампа о том, что американцы поставили на колени коммунизм и победили в двух мировых войнах, сказанные в ходе его выступления 10 декабря во Флориде, вызвали возмущение множества политиков и общественных деятелей, в том числе – первых лиц КПРФ.

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ответил на заявление Трампа обещанием, что коммунизм переживет США и всех их президентов, так как эта идеология является парафразом Евангелия и значит — приоритетной линией развития человеческой цивилизации.

«Если прочитаете Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание апостола Павла к Фессалоникийцам, вы увидите главные лозунги и главные моральные заповеди коммунизма. Он переживет всех Трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества», — цитирует парламентария RT.

При этом он добавил, что если в мире все-таки возьмет верх навязываемая США «частная, эгоистическая форма жизни», то планета погибнет. Кроме того, лидер КПРФ подчеркнул, что «малограмотные люди» обладают большими амбициями, но всегда «не в ладу с фактами».

«Первых советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина ненавидят только за то, что они страну, находящуюся в полуафриканском состоянии, подняли к высотам победы в мае 1945 года, космоса и ракетно-ядерного паритета.

У Трампа, видимо, плохо с памятью, в таком возрасте это бывает. Пусть он обратится к переписке Рузвельта со Сталиным и Черчилля со Сталиным, пусть он прочитает, что американский народ гордится победой вместе с коммунистами и русским народом», — резюмировал Зюганов.

Замглавы российской коммунистической партии Иван Мельников указал, что эгоизм и алчность «не могут одержать стратегическую победу над стремлением к справедливости».

«Американское благополучие во многом картонное. Сегодня миллиард человек на планете голодают из-за системы, построенной финансовыми кланами США. Они живут за чужой счет, паразитируя на войнах, конфликтах, чужих ресурсах», — пояснил депутат.

Заявления Трампа, по его мнению, указывают на то, что Америка пытается утвердиться в своем псевдовеличии, используя ложные факты. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, свою очередь, напомнил Трампу, что вклад США в победу в обеих войнах была отнюдь не решающим.

«При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую их роль была вспомогательной, во Второй они не победили бы Гитлера без СССР», — написал сенатор в своем твиттере.

«Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — сказал Трамп на митинге в поддержку кандидата от Республиканской партии Роя Мура, который баллотируется в сенат от штата Алабама.

В мае нынешнего года Джон Теффт, занимавший на тот момент должность посла США в России, заявил, что образ акции «Бессмертный полк» навсегда останется для него олицетворением того, какую высокую цену пришлось заплатить народам Советского Союза для победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале».

Первая мировая война началась в 1914 году и закончилась в 1918-м. США держали нейтралитет до 1917 года, а затем американские солдаты отправились во Францию с целью присоединиться к боевым действиям.

Однако стоит отметить, что лишь летом 1918 года, за несколько месяцев до окончания конфликта, армия США начала полноценно участвовать в боевых действиях. До этого момента лишь некоторые дивизии американских Вооруженных сил оказывали сопротивление противнику.

Во Вторую мировую войну (1939—1945) Соединенные Штаты вступили в декабре 1941 года. Военные действия Америки начались на Тихоокеанском фронте. С 1942 года велись переговоры по открытию второго — Западного — фронта, но только в июне 1944 года была осуществлена высадка американских войск в Нормандии.