Не остановить: Саакашвили проводит импичмент из СИЗО

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и руководитель партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили вечером 8 декабря был задержан нацполицией Украины и помещен в СИЗО. О задержании политика сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его», — написал он в фейсбуке.

По словам Луценко, после задержания Саакашвили был помещен в изолятор временного содержания. Экс-президента Грузии задержали в Соломенском районе украинской столицы. По словам киевской нацполиции, в ходе задержания никто из посторонних не пострадал.

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Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявил, что следственные мероприятия в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили завершены, а прокуроры на суде будут ходатайствовать об избрании в качестве меры пресечения для Саакашвили домашнего ареста.

Также генпрокуратура Украины предполагает заставить политика носить электронный браслет. Суд, по словам Сарган, должен состояться в субботу, 9 декабря.

Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что лидер «Руха новых сил» объявил о бессрочной голодовке. «[Саакашвили] говорит, что от насильного питания он также отказывается», — отметил Чернолуцкий. По словам адвоката, в случае если суд примет домашний арест на 60 суток в качестве меры пресечения, Саакашвили продолжит голодовку.

Михаил Саакашвили уже призвал своих сторонников выходить на акцию протеста в воскресенье, 10 декабря. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном Чернолуцким, передает «Украинская правда».

«Барыжная власть меня арестовала по ложному обвинению», — заявил Саакашвили.По его словам, «таким образом они хотят запугать» активистов. «Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию «За импичмент», — отметил политик.

Активисты «Руха новых сил», в свою очередь, подчеркнули, что намереваются разбить небольшой палаточный лагерь у здания изолятора временного содержания в Аскольдовом переулке и дежурить. Всего поддержать задержанного политика пришло более сотни человек, требующих немедленно освободить Саакашвили.

Украинские СМИ сообщают, что здание изолятора охраняется 50 сотрудниками правоохранительных органов.

Телеканал «112 Украина» сообщил, что возле изолятора временного содержания произошли столкновения между сторонниками Саакашвили и сотрудниками правоохранительных органов. Активисты заявили, что намерены «мирно установить палатку». Представитель полиции заявил, что это является «нарушением общественного порядка».

Как отмечает телеканал, «произошло несколько стычек».Также сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ.

Источник в украинских силовых структурах сообщил «Украинской правде», что первоначально генпрокурор Луценко хотел отпустить Саакашвили с электронным браслетом, однако после побега в ходе задержания в начале недели было решено посадить экс-президента Грузии под домашний арест.

Прокуратура располагает 72 часами с момента задержания, чтобы избрать для бывшего губернатора Одесской области меру пресечения. В противном случае ГПУ должна будет выпустить Михаила Саакашвили из-под стражи.

Политик подозревается в попытке организации госпереворота на Украине. Следствие полагает, что Саакашвили получил денежные средства для ведения подрывных политических акций от харьковского предпринимателя — Сергея Курченко,

до 2014 года бывшего одним из лиц, близких к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу.

ГПУ также утверждает, что деньги передал Саакашвили один из его сторонников — Северион Дангадзе. Обвинения в передаче $500 тыс. подтверждаются записью телефонного разговора между Дангадзе и Саакашвили. Запись была опубликована 5 декабря, в ходе попытки задержания Саакашвили сотрудниками СБУ и генпрокуратуры.

В ходе первого задержания во вторник, 5 декабря, Саакашвили выбрался на крышу дома, где проживал, и начал перед телекамерами обвинять киевский режим в преступности и продажности.

Когда его все же удалось задержать и поместить в микроавтобус СБУ, толпа сторонников Саакашвили выломала дверь автомобиля и освободила его из-под стражи. После этого экс-глава Одесской области повел своих соратников на площадь Конституции у Верховной рады Украины. Там Саакашвили выступил на митинге, требуя импичмента и отставки президента Петра Порошенко и его сторонников.

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил вскоре после этого, что Саакашвили получил статус «лица, сбежавшего из-под стражи» и объявлен во внутригосударственный розыск.

По словам самого Порошенко, он сам не желает вмешиваться в работу правоохранительных органов Украины. Саакашвили, по мнению Порошенко, должен ответить следователю и общественности на обвинения, выдвинутые против него, а в случае, если он не ответит, то это будет «лишь свидетельствовать об обоснованности обвинений [против Саакашвили]».

При этом Порошенко, выступая перед прессой в ходе своего визита в Вильнюс, отметил, что «Киев согласен на привлечение международных экспертов к разрешению ситуации вокруг Саакашвили».

«В целях достижения абсолютной ясности и доверия не исключаю возможности, что следствие запросит проведения дополнительных экспертиз, в том числе с включением международных организаций», — отметил Порошенко.

Тем временем, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан по указу президента Украины Петра Порошенко. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили именно вы [Порошенко, — «Газета.Ru»]», — заявила Тимошенко. Она потребовала от украинского президента «немедленно отменить все свои команды» и освободить Саакашвили. Также она призвала «не позорить Украину в глазах всего мира и собственного народа».