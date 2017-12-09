Трамп изложил свое видение истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно американцы победили в двух мировых войнах. Об этом он сказал в ходе своего выступления во Флориде, сообщает телеканал Fox Bussiness.

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«Мы — нация, которая выкопала Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — заявил он.

В мае нынешнего года американское информационное агентство Associated Press опубликовало 160-страничное исследование о своей деятельности в Германии с 1933 по 1941 год. AP выгнали из Германии, когда США вступили во Вторую мировую войну в декабре 1941 года. Авторы нового исследования использовали архивы AP и военные документы США. В резюме исследования говорилось, что работа агентства в Германии была «независимой и непредвзятой, насколько это возможно».

Тем не менее, авторы признавали, что агентство допустило ошибки в некоторых ситуациях. В частности, указывалось, что AP могло протестовать против перепечаток своих фотографий нацистами для пропаганды и не брать на работу сотрудников, открыто поддерживающих нацизм и имеющих связи с его сторонниками. Поводом для доклада послужила публикация немецкого историка Харрита Шарнберга, который утверждал, что AP способствовало пропаганде нацизма.

В том же месяце Джон Теффт, занимавший на тот момент должность посла США в России, заявил, что образ акции «Бессмертный полк» навсегда останется для него олицетворением того, какую высокую цену пришлось заплатить народам Советского Союза для победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале».

«Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза», — написал дипломат.

По словам Теффта, такие акты памяти столь важны потому, что с каждым годом остается все меньше участников той войны.

«Мы должны также не забывать, ради чего все это было... Они боролись за идею мира и свободы во всем мире — мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу», — подчеркнул посол.

Теффт призвал последовать примеру простых американцев и россиян, которые сплотились за правое дело во время войны.

«Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру», — добавил дипломат.

В мае прошлого года издание The Washington Post рассказывало, что один из главных в России праздников, День Победы, который отмечается 9 мая, для американцев проходит практически незаметно.

Для большинства американцев годовщина разгрома нацистской Германии проходит мимо, однако почти каждая русская семья имеет близких, участвовавших во Второй мировой, констатировало издание.

WP поясняло, что праздник не отмечается так широко в США, возможно, потому, что Соединенные Штаты были защищены от прямого нападения океанами, тогда как Россия подверглась прямому вторжению во времена Второй мировой, а Красная Армия сыграл ключевую роль в свержении режима Адольфа Гитлера.

Как утверждало издание, президент России Владимир Путин возродил традицию военных парадов на Красной площади в «советском стиле» в 2008 году, используя День Победы «как способ сплотить граждан вокруг флага». Однако, несмотря на сотни ракетных установок, боевых самолетов и зенитных орудий на Красной площади, многие россияне признаются, что истинный смысл празднования Дня Победы для них является более личным, указывали авторы.

Большинство историков оценивают число погибших на войне советских граждан между 27 и 28 млн человек, старшее поколение россиян до сих пор воспоминает голод военного времени.

Тогда как Вторая мировая война, как правило, воспринимается в США как победа американцев, а действия Красной Армии — в качестве дополнения к ней, восприятие россиян сосредоточено главным образом на своих собственных потерях, писало WP, приводя в пример шествие «Бессмертного полка», когда дети и внуки ветеранов несут портреты своих родственников — участников войны.

Акция, как указывало издание, начавшаяся в 2012 году как неполитический жест, была положительно воспринята Кремлем.