Страдания в СИЗО: больной Саакашвили голодает

В Киеве украинские силовики в ночь на 9 декабря задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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«Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», — написал глава ведомства на своей странице в фейсбук.

В Национальной полиции подтвердили, что грузинского политика задержали в одном из спальных районов Киева и доставили к следователю, сообщает РИА «Новости».

«Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией задержан объявленный в розыск гражданин Саакашвили… Задержание проводилось в Соломенском районе города Киева», — сообщает полиция.

Депутат Верховной рады и член коллегии МВД страны Антон Геращенко рассказал подробности задержания грузинского политика. По его словам, операция происходила «в строгом соответствии с законом». Народный избранник напомнил, что Саакашвили находился в розыске.

«В настоящий момент к Саакашвили допущен адвокат, проводится медицинский осмотр, измеряется температура, делается осмотр на предмет отсутствия каких-либо побоев, далее в течение 72 часов судьи изберут меру пресечения. Ранее вы знаете, что генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал, что ему будет избран всего лишь домашний арест», — указал парламентарий.

Он также подчеркнул, что окончательное решение о мере пресечения будет принимать судья, при этом ему не известно в каком именно суде и когда будет проходить заседание.

В завершение Геращенко призвал сторонников Саакашвили воздержаться от штурма СИЗО по примеру того, как несколькими днями ранее они отбили лидера партии «Рух новых сил» из рук полиции прямо на улице города.

«Попытки штурма следственного изолятора, которые будут организовываться провокаторами, они будут пресекаться с использованием всех разрешенных законом способов. Если кто-то попытается штурмовать, то сотрудники имеют право применять спецсредства», — пояснил Геращенко.

Заместитель руководителя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, в свою очередь, призвал к тщательному расследованию дела.

«У правоохранителей есть ряд вопросов к Саакашвили, и он должен на них ответить, как бы ему этого не хотелось. Все права бывшего президента Грузии должны быть соблюдены», — сказал депутат.

Вскоре бывший начальник главного управления нацполиции Украины по Луганской области Юрий Покиньборода заявил, что Саакашвили задержали в его квартире.

«Он [Саакашвили — «Газета.Ru»] приболел. Ему нужна была элементарная медицинская помощь. У нас не было времени размышлять, куда его везти. В больницу мы не могли его везти. Мы привезли его ко мне домой и здесь ему оказывалась медицинская помощь», — рассказал Покиньборода.

По его словам, «так получилось, что не смогли до конца сохранить эту тайну». Он отметил, что «был определенный ряд людей, которые знали, что он здесь». Известно, что Генпрокуратура потребует для Саакашвили домашнего ареста с ношением электронного браслета.

«Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — заявила представитель главы ведомства Лариса Сарган.

В изоляторе Саакашвили уже посещал врач, рассказал адвокат Руслан Чернолуцкий. «Он чувствует себя более менее нормально», — сказал юрист.

Он отметил, что во время задержания у экс-президента Грузии было повышенное давление и ускоренное сердцебиение.

«За эти четыре часа, пока происходили следственные действия, к нему приходил врач, давал ему лекарств», — отметил адвокат.

Он напомнил, что накануне бывший губернатор Одесской области заболел, поэтому во время задержания находился у друга в одном из спальных районов Киева. Адвокат также сообщил, что Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки.

«Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку», — сказал Чернолуцкий.