Саакашвили отправили в изолятор

«В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его, — сообщил ночью на 9 декабря в фейсбуке Юрий Луценко, генпрокурор Украины. — Задержанный помещён в изолятор временного содержания».

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Факт задержания Саакашвили подтверждают и его сторонники в соцсетях.

К моменту сдачи заметки в Аскольдовом переулке, где находится изолятор временного содержания с Михаилом Саакашвили внутри, собрались около сотни его последователей. Они требуют немедленного освобождения политика. По данным украинских СМИ, противостоят возможным провокациям около 50 стражей правопорядка.

У прокуратуры есть 72 часа на то, чтобы избрать экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии, а ныне — одному из видных оппозиционных политиков Украины — меру пресечения.

«Сначала Луценко хотел просить суд отпустить Саакашвили с электронным браслетом, — рассказал источник в украинских правоохранительных органах киевскому изданию «Украинская правда». — Но после побега из-под стражи мысли изменились».

Саакашвили подозревают в попытке организации государственного переворота. По версии следствия, политик получил деньги на подрывные политические акции от харьковского бизнесмена Сергея Курченко. До революции «Евромайдана» 2014 года тот входвил в ближний круг президента Украины Виктора Януковича.

Посредником Саакашвили, по данным прокуратуры Украины, выступал его сторонник Северион Дангадзе, который передал тому $500 тысяч, полученных от представителей Курченко. На данный момент бизнесмен проживает в России.

Эти обвинения, а также подтверждающие их записи телефонных переговоров Дангадзе и Саакашвили Луценко обнародовал 5 декабря. В это время автомобиль СБУ (Служба безопасности Украины) с задержанным Саакашвили стоял на Трехсвятительской улице Киева, окруженной сотнями сторонников политика. Протестующие требовали немедленно освободить Саакашвили и обвиняли силовиков в том, что те выполняют нелегитимные распоряжения президента Украины Петра Порошенко.

После брифинга Луценко сторонникам Саакашвили удалось выломать дверь автомобиля СБУ и выпустить политика. Тот сразу же повел сторонников к зданию Верховной рады Украины и выступил на митинге с призывами отстранить президента Порошенко и его сторонников от власти мирными методами — «пока еще есть возможность».

Сам Порошенко прокомментировал случившееся, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в работу правоохранительных органов. «Он должен ответить следствию и обществу на те обвинения, которые на сегодня против него выдвинуты. Если он не отвечает — это только свидетельствует об обоснованности этих обвинений», — заявил президент Украины.

Свое освобождение 5 декабря Саакашвили называл свое освобождение победой украинского гражданского общества. Между тем, генпрокурор Украины заявил, что экс-губернатор Одесской области фактически сбежал от следствия, что может повлечь за собой более строгую меру пресечения.

Луценко порекомендовал Саакашвили явиться к следователю в 9 утра на следующий же день. Тот к рекомендации не прислушался.

Более того, 6 декабря около палаточного городка оппозиционных активистов (там иногда останавливается и Михаил Саакашвили) произошли жесткие столкновения между сотрудниками полиции и протестующими.

«Правоохранители хотели действовать в отношении Саакашвили быстро и жестко. Но быстро и жестко не получилось, — рассказал в интервью «Газете.Ru» Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. — Я сомневаюсь, что факт его освобождения говорит в пользу версии, что кто-то Саакашвили подыгрывал. Это слишком сложная конспирологическая версия, в которую сложно поверить. Зачастую самые сложные вещи объясняются сами простыми мотивами».

По мнению эксперта, сегодня положение президента Украина Петра Порошенко довольно шаткое, поэтому любые политические провокации типа задержания Саакашвили сильно бьют по его имиджу.

Бондаренко напомнил: по нынешним законам Украины, Саакашвили не имеет право стать президентом этой страны. Однако на пост украинского премьер-министра экс-президент Грузии претендовать вполне может.

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт, ранее консультировавший Порошенко по политическим вопросам, выразил свое возмущение задержанием Саакашвили в твиттере. «Новости из Украины вызывают опасения. Политические аресты сильно ударят по доверию к Украине на Западе», — гласит его сообщение.