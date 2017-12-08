Шанс для России: Польша устала от Европы

Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку. Ее прошение было принято — 8 декабря президент страны Анджей Дуда назначил новым главой правительства Матеуша Моравецкого, ранее занимавшего пост вице-премьера и министра финансов. С января Шидло должна стать его заместителем.

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Правительство Польши Беата Шидло возглавляла с ноября 2015 года, когда на выборах победила правоцентристская партия «Право и справедливость» (PiS) — после этого президент Анджей Дуда поручил Шидло сформировать новое правительство.

7 декабря в польском сейме обсуждался вопрос о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Шидло.

С соответствующим требованием выступила либерально-консервативная партия Польши «Гражданская платформа», деятельность PiS также критиковали Польская крестьянская партия, «Новочесна» и Союз европейских демократов. Шидло обвинили в «приватизации государства», предоставлении привилегий родственникам и друзьям, а также уничтожении «предыдущих достижений во внешней политике» Польши.

Тем не менее, депутаты большинством голосов высказались против вотума недоверия — отставку поддержали 174 депутата, 238 проголосовали против, еще четверо воздержались.

Кстати, всего за несколько дней до заседания в сейме Шидло опубликовала в своем твиттере сообщение, которое уже тогда многие восприняли как намек на скорый ее уход со своего поста. Тем более, польское руководство давно вело разговоры об изменениях в правительстве.

«В любом случае, самое главное — Польша. Заботящаяся о семейных ценностях и безопасности. Развивающаяся на христианском фундаменте, толерантная и открытая. Современная и амбициозная. Это моя страна. Пример для Европы и всего мира. Такие мы — поляки», — говорилось в сообщении премьера.

Головная боль Европы

При этом с самой Европой Варшава уже довольно давно находится в весьма напряженных отношениях --

Евросоюз регулярно обвиняет польское правительство и правящую партию «Право и справедливость» в отступлении от европейских демократических ценностей.

В частности, ЕС возмущали действия польских властей, направленные на то, чтобы поставить под контроль суды и СМИ в стране. Главным триггером стала судебная реформа, которую правительство Польши пыталось провести летом — ее в Евросоюзе сочли «систематической угрозой» главенству права в стране.

Изменения в судебной системе, внесения которых добивались в партии «Право и справедливость», касались порядка формирования Верховного суда, Национального судебного совета и Общих судов. По сути, все эти законопроекты должны были предоставить кабмину контроль над судебной системой.

Неудивительно, что Евросоюз такую инициативу воспринял в штыки. Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал польского президента Анджея Дуду предотвратить принятие законов, которые противоречили бы ценностям ЕС. Брюссель даже пригрозил введением внутренних санкций в отношении Варшавы. После этого польский президент все же заблокировал два из трех законопроектов, отправив их на повторное рассмотрение в сейм — альтернативные редакции были представлены в конце сентября.

Но были и другие скандалы — весной 2016 года назначение руководителей государственных СМИ в Польше сделали прерогативой министра госимущества. Оппозиция назвала это серьезной угрозой свободе слова в стране.

В октябре 2016 года в Польше проходили масштабные акции протеста в ответ на законопроект, предполагавший введение полного запрета на аборты. Инициатива предусматривала наказание до пяти лет лишения свободы за искусственное прерывание беременности, а также уголовную ответственность для медработников, уличенных в проведении подобных операций.

Конфликт Варшавы с ЕС до сих пор не исчерпан --

в середине ноября Европарламент принял резолюцию, предусматривающую введение против Польши политико-экономических санкций за отход от норм демократии.

В документе также говорится о возможности применения седьмой статьи Лиссабонского соглашения о Европейском союзе, в соответствии с которой Варшаву могут лишить права голоса в Совете ЕС. Это произойдет, если Совет докажет «наличие явной угрозы серьезного нарушения ценностей» Евросоюза.

Власти душат НПО

Польские власти ужесточают и политику в отношении неправительственных организаций (НПО). Представитель одной из таких НПО в беседе с Politico рассказал о серьезной нехватке финансирования, отметив, что эта проблема касается всех организаций, не разделяющих ценности правящей партии.

С особой тревогой представители НПО восприняли создание в прошлом месяце нового правительственного агентства, которое будет напрямую контролировать денежные потоки в неправительственных организациях.

Национальный институт свободы — Центр развития гражданского общества, созданный в ноябре, находится в подчинении у премьер-министра страны, а руководит агентством бывший замминистра по вопросам гражданского общества и равенства Войцех Качмарчик. По словам властей, оно будет предоставлять НПО около €25 млн в год — чтобы «повысить статус сотрудничества между правительством и НПО».

Однако многие неправительственные организации опасаются, что этот шаг — часть плана правящей партии по установлению контроля над деятельностью НПО. Польские власти, в свою очередь, утверждают, что опасения по поводу новой системы преувеличены. По словам политиков, проект направлен исключительно на поддержку НПО, в особенности более слабых — тех, что до сих пор не могли получить поддержку государства.

Сами же представители НПО — как минимум тех, что занимаются проблемами вроде прав женщин, иммиграции и окружающей среды — говорят о стремлении властей манипулировать гражданским обществом и финансировать «свои» организации.

Попытки правящей партии установить контроль над финансированием польских НПО встретили сопротивление зарубежных доноров. Так, Норвегия уже заморозила платежи в рамках многолетнего пакета помощи в размере €809 млн, поскольку была против того, чтобы распределением этих средств занималось правительственное агентство.

По мнению директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева,

процессы, наблюдаемые в последнее время в Польше и ряде других восточноевропейских стран, дают надежду на улучшение их отношений с Россией на фоне разочарования в «чисто западном» пути.

«В демократических идеалах Единой Европы в Польше если не разочаровались полностью, то поставили их под сомнение. Будет определенный откат, и можно надеяться, что Россия воспользуется этим, чтобы налаживать отношения с Варшавой — нечто подобное уже происходило с Венгрией и Чехией, видимо, теперь на очереди Польша», — отмечает Ознобищев.

Эксперт пояснил, что Россия и Польша — соседи, и на этот факт повлиять никто не в силах. «Россия — рядом, и имеет смысл восстанавливать эти связи», — подчеркнул он.