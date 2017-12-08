«Хороший диалог» в Вене

В Вене на полях 24-й сессии министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Глава американского внешнеполитического ведомства по итогам встречи заявил, что у него состоялся «хороший диалог» с министром иностранных дел России, передает РИА «Новости».

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Одной из тем обсуждения стала ситуация на Корейском полуострове. Тиллерсон и Лавров заявили, что КНДР нужно строго выполнять резолюции Совбеза ООН. «При этом С.В. Лавров вновь подчеркнул недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова и агрессивная риторика, призвал к возобновлению ответственной работы по решению ядерной проблемы Корейского полуострова исключительно дипломатическими методами», — говорится в сообщении российского МИД.

По итогам переговоров Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США он указал на необходимость прекратить «порочную спираль конфронтаций» в ситуации вокруг КНДР. «Говорили о положении дел на Корейском полуострове. Здесь у нас наши позиции неизменны, мы убеждены, что нужно прекратить порочную спираль конфронтаций, авантюр, провокаций», — сказал он.

Лавров отметил, что Северная Корея, «прежде всего, хочет разговаривать с США о гарантиях своей безопасности».

«Готовы это поддерживать, готовы участвовать в содействии таким переговорам. Наши американские коллеги, Рекс Тиллерсон это услышал», — заявил глава российского МИДа.

Лавров и Тиллерсон также затронули тему Ближнего Востока. В частности, стороны обсудили дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии через налаживание устойчивого переговорного процесса с участием всех сирийских политических сил. Лавров отметил, что суверенитет Сирии и ее территориальная целостность должны строго соблюдаться.

Также Лавров попросил Тиллерсона разъяснить решение Вашингтона о переводе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. «Попросили объяснить, какие последствия этого шага американцы видят для усилий, которые предпринимаются под эгидой ООН в рамках «квартета» международных посредников», — сказал Лавров. Министр отметил, что

Москва хочет обратить внимание на опасения, которые высказывали и арабские, и в целом мусульманские страны, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества в отношении того, что это решение может подорвать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине. «При рассмотрении ситуации на востоке Украины с российской стороны отмечена безальтернативность минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Вновь указано на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями», — говорится в сообщении российского МИД по итогам переговоров.

По итогам встречи у Тиллерсона спросили, смог ли он добиться прогресса на встрече и получил ли от Лаврова какие-либо обязательства. Госсекретарь ответил, что в основном «речь шла о теме миротворцев ООН на Украине».

«Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество», — заявил он. Он также добавил, что этот вопрос «невозможно решить за одну встречу».

После беседы с Тиллерсоном Сергей Лавров отправился на встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает РИА «Новости». Известно, что встреча министров была организована по инициативе украинской стороны. По словам Лаврова, сказанным перед встречей, стороны планировали обсудить положение российских СМИ на Украине. «Я хочу воспользоваться (встречей) и поставить эти две темы — политзаключенные, и те, кто удерживается на оккупированном Донбассе. Здесь есть много важных вопросов, поскольку должны освободить всех и быстрее, должны освободить как можно скорее», — говорил Климкин о мотивах своей встречи с российским министром.