Обетованная со скидкой: Россию зовут в Иерусалим

Израиль надеется, что Россия последует примеру США и тоже решит перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом 7 декабря на пресс-конференции заявил Гарри Корен, израильский посол в Москве. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — рассказал он.

Более того, Корен также подтвердил готовность муниципальных властей Иерусалима предоставить российской стороне «определенные территории по льготной цене», — если та захочет перенести посольство.

О каких именно территориях в Иерусалиме идет речь, Корен рассказывать не стал. Впрочем, он напомнил, что израильские власти активно выступали за передачу в собственность России Сергиевского Подворья, — двухэтажного особняка в Иерусалиме, построенного в конце XIX века российским Императорским Православным Палестинским сообществом. После долгих разбирательств здание перешло в собственность правительства РФ в 2008 году. Летом текущего года в здании завершилась реставрация, сейчас там работает православная воскресная школа.

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Израильский посол вспомнил о Подворье на фоне заявлений своего российского коллеги Александра Шеина. Посол РФ в Израиле допустил вероятность переноса отечественной дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим. Однако, по его словам, это может произойти только «после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий».

Российский источник, знакомый с ходом ближневосточного дипломатического процесса, рассказал «Газете.Ru», что это заявление — «скорее, фигура речи», а в отечественном МИДе не рассматривают перенос посольства как актуальную задачу.

В апреле 2017 года МИД РФ уже обозначил свою актуальную позицию по Иерусалиму: проблема должна решаться в комплексе с вопросом предоставления Палестине статуса полноценного государства и урегулирования противоречий между израильскими властями и Палестинской национальной администрацией.

«Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства, — гласил текст официального заявления. — Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль».

Очевидно, эта позиция не претерпела изменений после громкого заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, а также о решении перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху горячо поддержал заявление Трампа. Впрочем, он не стал заострять внимание на том, что формулировки американского президента были очень расплывчаты.

«Пришло время объявить Иерусалим столицей Израиля, — говорил американский лидер 6 декабря. — Предыдущие президенты обещали это перед выборами. Но они эти обещания не выполнили. А я выполнил».

Впрочем, Трамп так и не объяснил, признает ли он столицей весь город или только его часть. Он не использовал и традиционную израильскую формулировку для Иерусалима — «единая и неделимая столица». Более того, политик не назвал конкретных сроков переноса посольства США.

Иными словами, несмотря на то, что по всем палестинским территориям уже прокатились демонстрации протеста и жесткие столкновения с израильской армией и полицией, позиция Вашингтона теоретически может оставаться неизменной еще очень долгое время.

«Заявления Трампа по Иерусалиму только вызовут выступления. Они уже начались — 6 декабря стал «днем гнева» для палестинцев. Вероятно, повысится террористическая активность против Израиля, а ряды исламских экстремистов пополнятся новыми силами, — рассказала «Газете.Ru» Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований. — Если Трамп своими действиями пытался оживить израильско-палестинский процесс, то это у него точно не получится. Теперь, как мы видим, палестинская реакция исключает любую возможность нового сближения на этих переговорах».

Гарри Корен, между тем, уверен: израильские дипломатические ведомства всегда готовы к острым ситуациям и делают все от них зависящее, чтобы израильско-палестинский процесс развивался в конструктивном ключе. Впрочем, по словам посла, для этого нужна полная смена подходов, и заявление Трампа, — шаг в нужном направлении.

Впрочем, вероятные встречные шаги мусульманских стран, — организацию официальных посольств на территории частично признанного государства Палестина, — Корен осудил.

По его словам, посольства иностранных держав в Палестине будут противоречить заключенным ранее международным соглашениям. «Они будут нарушать условия соглашений в Осло по урегулированию израильско-палестинского конфликта от 1993 года, — заявил дипломат, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». — Согласно этим соглашениям, в Рамалле имеют право работать официальные представительства иностранных держав. Однако статуса посольства у них быть не может».

Впрочем, по словам Корена, если на территории, подконтрольной Палестинской администрации, откроются посольства других стран, Израиль не воспримет это как угрозу для своей безопасности.