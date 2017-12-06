«Путин — мой главный соперник»

Телеведущая Ксения Собчак, анонсировавшая свое участие в президентской гонке в 2018 году, считает, что нынешний глава государства Владимир Путин выиграет на будущих выборах. Она высказала свое мнение на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде в связи с сегодняшним заявлением Путина о своем участии в выборах.

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«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда…. Но я при этом считаю, что все равно надо идти и надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен. Потому что, ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем», — сказала телеведущая.

Она также пояснила, что ее визит в Нижний в один день с Путиным является совпадением, сообщает РИА «Новости».

«Но то, что мы окажемся вместе на этих выборах, это, конечно, не случайность, потому что мы понимаем, что сейчас у нас есть как бы две реальности, которые, к сожалению, очень мало пересекаются», — сказала Собчак.

При этом она полагает, что поддержка Путина на выборах будет не столь сильной, как это может показаться. Другие политики, намеренные принять участие в выборах разошлись во мнениях относительно будущего конкурента действующего президента России.

По мнению председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, борьба на выборах будет идти между командой коммунистов и Путиным. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который уже сообщил о своих планах баллотироваться, высказал мнение, что реальными кандидатами на пост президента являются только он и Путин. В конце ноября бизнес-омбудсмен Борис Титов также заявил о планах участвовать в выборах президента.

«Я выдвигаюсь в качестве официального выдвиженца. Должен еще пройти в декабре съезд. Если пройду все процедуры и все пройдет хорошо. Но мы идем командой. Мы «со-кандидаты». Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста», — сказал он.

Титов также отметил, что он «как политик далек от совершенства», подчеркнув, что у него есть команда со своей аудиторией поддержки. Вместе с тем, он также назвал Путина «абсолютным фаворитом». По словам правозащитника, гораздо большую интригу составляет то, с какой программой экономического развития страны будет пользоваться Путин после победы в марте 2018 года.

За кандидатуру Путина также высказались руководители обеих палат российского парламента — спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вице-спикер Госдумы от ЕР Петр Толстой, руководитель думской фракции ЕР Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, а также и.о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак указали, что Путин является национальным лидером.

Еще один потенциальный участник гонки – старожил российского политического Олимпа Григорий Явлинский – вторит другим политикам и считает Путина фаворитом.

«Моим главным оппонентом является Владимир Путин и его политика. Это мой главный и единственный, на самом деле, оппонент. А все остальные — ну каждый может заниматься чем угодно в рамках закона. И мне не обидно, когда некоторые СМИ и эксперты называют его единственным соперником телеведущую Ксению Собчак», — признался один из основателей партии «Яблоко».

Стоит отметить, что свои кандидатуры на президентских выборах намерены выставить также журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.