Путин пошел в президенты

Действующий президент России Владимир Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом он сообщил во время встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — заявил Путин.

Ранее тем же днем президент уклонился от прямого ответа на вопрос о своем выдвижении. Во время церемонии вручения премии «Доброволец России», которая состоялась в комплексе «Мегаспорт» в Москве, его также спросили о планах на избирательную кампанию 2018 года. Хотя в этот раз он был куда более многословен, назвав выдвижение на пост президента «очень ответственным решением».

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«Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее», — подчеркнул глава государства.

Этих целей, продолжал Путин, можно добиваться, только заручившись доверием и поддержкой граждан страны. После чего президент спросил к участникам церемонии, поддержат ли они его выдвижение. Зал ответил криками «Да!».

Фоторепортаж: Путин объявил о выдвижении в президенты __is_photorep_included11092742: 1

После этого Путин заявил, что, учитывая мнение собравшихся, он в ближайшее время примет решение о своем участии в выборах.

Ждать пришлось недолго. Буквально спустя несколько часов, Владимир Путин встретился с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, поздравил их с 85-летием предприятия и подчеркнул, что именно работающие люди всегда будут оставаться основой России. «Россия будет идти только вперед, ее никто никогда не остановит», — подчеркнул Путин.

В целом, предположения о том, что действующий президент России объявит о своем выдвижении именно на встрече с сотрудниками ГАЗа, выдвигались и ранее, однако и сам Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уклонялись от прямого ответа на соответствующие вопросы.

Всего Пескову задавали вопросы о планах Путина десять раз, однако представитель Кремля утверждал, что президент не сообщал о своем решении относительно участия в избирательной кампании, и что он не располагает какой-либо информацией по этому поводу.

Вместе с тем из заявления Путина непонятно, собирается ли он пойти на выборы самовыдвиженцем или он выдвинется от партии «Единая Россия».

Премьер-министр РФ и председатель ЕР Дмитрий Медведев при этом ранее утверждал, что поддержит выдвижение Путина от партии, если президент примет соответствующее решение. К слову, сам Путин членом «Единой России» не является.

Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что в администрации президента обращают внимание на поиск образа будущего России, который может лечь в основу президентской кампании Путина в случае его выдвижения. Сам же Путин никаких именно программных заявлений, которые можно рассматривать в контексте целей и задач на будущий президентский срок, пока не делал. Очевидно, они станут более ясны после большой пресс-конференции, которую Владимир Путин даст уже в ближайшее время — 14 декабря.

При этом в 2012 году программа Путина имела ярко выраженный экономический характер. В ней говорилось о необходимости преодолеть бедность. В программе утверждалось, что «как одну из стратегических целей на ближайшее десятилетие мы ставим удвоение производительности труда в российской экономике».

Для Владимира Путина нынешняя избирательная кампания станет четвертой в его карьере. Впервые он участвовал в президентских выборах в 2000 году, до этого он занимал должность председателя правительства РФ — еще при президенте Борисе Ельцине.

Самый большой процент на выборах он получил, когда участвовал в выборах во второй раз — в 2004 году. Тогда его поддержали 71,3% избирателей.

По истечении второго президентского срока, в 2008 году, Путин покинул пост главы государства и возглавил российское правительство при президенте Дмитрии Медведеве.

В 2012 году Путин снова принял участие в президентских выборах. Такая возможность предусмотрена Конституцией России, в которой говорится, что одно и то же лицо не может занимать «должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».