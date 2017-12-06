«Вербуют»: США давят на российских журналистов

В МИД России заявили о беспрецедентном и жестком давлении американских спецслужб на представителей российских СМИ.

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«В последнее время представители российских СМИ, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

Она уточнила, что речь идет не только о ситуации с лишением сотрудников RT аккредитации в американском конгрессе из-за регистрации телеканала как иноагента. Захарова также отметила, что эта тема будет обсуждаться на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене.

13 ноября американские власти вынудили руководство RT зарегистрировать телеканал как иностранного агента. При этом Вашингтон неоднократно подчеркивал, что статус иноагента никак не отразится на работе СМИ. Тем не менее, 30 ноября телеканалу запретили освещать работу парламента США.

Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса направила соответствующее письмо директору информационного вещания RT America Михаилу Солодовникову. «Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента», — говорилось в заявлении, которое было опубликовано на сайте телеканала. Лишение аккредитации вступило в силу немедленно.

Комментируя действия американских властей, главный редактор RT Маргарита Симоньян констатировала, что лишение аккредитации в конгрессе ставит под вопрос дальнейшую работу СМИ в США. «Это лишает нас колоссальной возможности вообще работать как СМИ. Мы с самого начала говорили, что наша регистрация как иноагентов приведет к дальнейшим шагам по ограничению нашей работы как СМИ», — заявила Симоньян.

Действия американских властей возмутили российских политиков — после новости о лишении RT аккредитации в Госдуме и Совете Федерации начали подготовку аналогичных ограничений для американских журналистов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил, что запрет на посещение нижней палаты парламента РФ представителями американских СМИ являются «зеркальным ответом» на соответствующие действия самих США. «Будущие решения будут действовать «только точечно и в ответ на демарши коллег в Соединенных Штатах», — заверили в Госдуме.

6 декабря депутаты Госдумы решили аннулировать аккредитацию на посещение думских заседаний для журналистов двух американских СМИ, ранее признанных иноагентами, — «Голос Америки» и «Радио Свобода». Инициативу поддержали 413 депутатов, против отзыва аккредитации высказался только один парламентарий.

«Защищая демократические ценности, депутаты Государственной думы оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США», — говорится в постановлении Госдумы. Решение об аннулировании аккредитации вступит в законную силу после подписания документа председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кстати, изначально планировалось лишить доступа в Госдуму не два, а девять СМИ — то есть все издания, которые Минюст признал иноагентами. Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова объяснила это несоответствие, напомнив, что из девяти СМИ, признанных в качестве иностранных агентов, аккредитованы при МИД РФ и имеют право на посещение Госдумы только два медиа — «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Ответные ограничительные меры в отношении иностранных журналистов применил и Совет Федерации, причем в случае с Совфедом ограничения были введены для всех девяти СМИ-иноагентов.

Действия Москвы в Госдепе сочли слишком жестким. «Мы обеспокоены, что [российские власти] могут в конечном счете угрожать репортерам, задерживать репортеров, выгонять их из страны.

Наша американская фундаментальная убежденность такова, что это неправильно», — заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт на брифинге 5 декабря.

Сенатор Алексей Пушков назвал слова Нойерт «болезненными фантазиями». «Болезненные фантазии Госдепа: с принятием закона о СМИ-иноагентах Россия «будет высылать журналистов и угрожать им». Спутали нас с Украиной», — написал он в своем твиттере.