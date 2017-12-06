Трамп Иерусалимский

6 декабря, в 21:00 мск, Дональд Трамп намерен официально объявить, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

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«Президент 6 декабря объявит, что Соединенные штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля», — сообщил представитель, подчеркнув, что данный шаг «является признанием как исторической реальности, так и современной реальности».

«Это объявление (о признании Иерусалима столицей Израиля) не меняет политики США в вопросе границ», — сказал чиновник. В частности, несмотря на ожидаемое признание города столицей Израиля, США будут признавать и статус-кво в вопросе Храмовой горы в Иерусалиме. Также представитель администрации американского президента сообщил, что

Трамп «распорядится, чтобы госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим».

При этом в Белом доме заявили, что Трамп «привержен цели достижения продолжительного мира между Израилем и Палестиной и сохраняет оптимизм, что это достижимо». Представитель администрации добавил, что американский лидер «готов поддержать урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной по принцу двух государств, если на это согласны обе стороны».

Комментируя новости из Белого дома, сенатор Алексей Пушков заявил, что Саудовская Аравия «встала на дыбы» из-за готовящегося решения Трампа по Иерусалиму. «Решение Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим — «новаторский ход» в отношениях с мусульманским миром. Даже саудовцы встали на дыбы», — написал Пушков в своем твиттере.

Предостережение российского сенатора — не пустые слова. Организация Исламского сотрудничества (ОИС) уже предостерегла Трампа от принятия каких-либо решений по Иерусалиму. В организации отметили, что 57 ее членов должны будут разорвать все связи со страной, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Там также указали, что

подобный шаг продемонстрирует «открытую агрессию» в отношении всех стран арабского и мусульманского мира.

Президент одной из стран-членов ОИС Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если США примут решение по признанию Иерусалима столицей, то в ближайшее время после этого лидеры Организации исламского сотрудничества «приведут в движение весь мусульманский мир».

Также Эрдоган пригрозил разорвать дипотношения с Израилем. «Иерусалим — это красная линия для мусульман. Подобное решение будет тяжелым ударом для всего человечества. Мы не оставим это. У Америки больше проблем нет, только это осталось? Мы будем бороться до последнего. Может даже дойти до разрыва дипотношений с Израилем. Я еще раз предупреждаю Америку, чтобы она не делала шаги, которые еще больше углубят кризис в регионе», — сказал Эрдоган во время выступления на заседании парламентской фракции правящей партии Турции.

Обещание перенести посольство в Иерусалим было одним из пунктов предвыборной программы Трампа.

В январе нынешнего года мэр Иерусалима Нир Баркат раскритиковал уходящего президента США Барака Обаму и поприветствовал избранного президента Дональда Трампа. Баркат подверг критике политику Белого дома в отношении Израиля при Обаме и обратился с призывом к израильтянам подписать письмо Трампу о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Мои соотечественники, в течение последних восьми лет администрация Обамы настаивала на заморозке строительства, сдалась иранцам и радикальному исламу и отказалась от Израиля из-за резолюции ООН», — сказал Баркат. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявлял о поддержке этой позиции Трампа.

В частично признанной Палестине же реакция на обещания Трампа была предсказуемо противоположной. 12 января палестинские лидеры обратились с просьбой к мечетям всего мира молиться за то, чтобы Дональд Трамп не перенес американское посольство в Израиле в Иерусалим.

Затем президент Палестины Махмуд Аббас в интервью Le Figaro сказал, что может «дать задний ход признанию» Израиля, если Дональд Трамп перенесет посольство США в Израиле.