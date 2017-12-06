«Люди в черном начали бить всех»

Столкновения между сторонниками «Руха новых сил» и украинской полицией начались утром среды в центре Киева. В палаточном лагере у стен Верховной рады, разбитом сторонниками экс-губернатора Одесской области и бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили киевские полицеский применили физическую силу и слезоточивый газ. Столкновения начались в 6 часов утра по киевскому времени (7:00 мск).

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Люди в черной форме, по словам самого Саакашвили, пытались найти его рано утром. «Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — написал Саакашвили в фейсбуке.

По словам участников «михомайдана», люди в черном подошли к палаткам в Мариинском парке и «начали бить всех».

Сообщается, что несколько человек получили ранения. Демонстранты обвинили в произошедшем сотрудников полиции, но в украинском МВД воздерживаются от комментариев.

В лагере заявили о нескольких пострадавших в результате столкновений. Манифестанты у Рады продолжили баррикадироваться и призывают киевлян поддержать «михомайдан». Самообороной палаточного городка занимается также народный депутат и одиозный экс-командир добробата «Донбасс» Семен Семенченко.

Утром среды, 6 декабря, стало известно, что экс-президент Грузии, а ныне — лидер украинского «Руха новых сил» Михаил Саакашвили не явится добровольно к следователю СБУ на допрос. Об этом заявила пресс-секретарь партии «Рух новых сил» Марьяна Почтар. По ее словам, «никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал». Кроме того, повесток не получали его адвокаты, более того — Саакашвили «даже не вручили уведомление о подозрении».

Ранее «Украинские новости» сообщали, ссылаясь на пресс-секретаря Саакашвили Дарью Чиж, что оппозиционный политик явится на допрос в СБУ, но Почтар опровергла эту информацию.

Во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко в ультимативной форме потребовал от Михаила Саакашвили в течение 24 часов явиться к следователю Службы безопасности Украины. В противном случае украинские правоохранители «сделают все необходимое», чтобы обеспечить явку Саакашвили на допрос.

По словам Луценко, если Саакашвили придет к следователю СБУ в среду с 9 часов утра (10:00 мск), то это «лишит страну лишних потрясений». Также украинский генпрокурор призвал лидера «Руха новых сил» проявить «мужество и ответственность за свои слова».

Экс-губернатора Одесской области и лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили подозревают в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Об этом сообщила во вторник пресс-служба СБУ.

При этом «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Саакашвили сообщает, что

политика обвиняют в «содействии свержению государственного режима».

5 декабря начальник ГПУ Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получал деньги из окружения свергнутого президента Украины Виктора Януковича, эти деньги шли на организацию акций по подготовке госпереворота в стране.

Он отметил, что деньги Саакашвили получал от украинского коммерсанта Сергея Курченко, соратника Януковича. Деньги шли на финансирование акций протеста, «целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами».

Луценко также сообщил, что Саакашвили получил около полумиллиона долларов через некоего Севериона Донгадзе.

При этом пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко сообщил, что ведомство обнародовало не все доказательства по делу экс-президента Грузии.

«Они [доказательства] в случае необходимости будут предоставлены суду. И после этого суд будет принимать решение относительно вынесения приговора этим лицам», — заявил Лысенко.

Во вторник, 5 декабря, в киевской квартире Саакашвили прошли обыски. Сам мятежный политик вскарабкался на крышу восьмиэтажного дома и угрожал спрыгнуть, если «до него дотронутся». «Порошенко — преступник! Я буду бороться за Украину до конца!», — выкрикивал грузинско-украинский политик.

На место событий прибыли адвокат Саакашвили и около 50 сторонников бывшего президента Грузии.

После симпатизанты Саакашвили устроили массовую драку с сотрудниками СБУ и киевской Генпрокуратуры. Некоторое время спустя украинские силовики смогли оттащить Саакашвили от края крыши его дома, вывести на улицу и усадить в автомобиль.

Однако когда Саакашвили пытались вывезти со двора, активисты заблокировали выезд на улицу, взломали дверь микроавтобуса и освободили экс-губернатора Одесской области.

После бывший президент Грузии вместе со своими сторонниками промаршировал к зданию Верховной рады, где потребовал начать импичмент президента Украины Петра Порошенко и отправить в отставку руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.