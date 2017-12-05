«Планировал переворот за счет денег из России»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко провел брифинг по поводу задержания экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Луценко утверждает, что Саакашвили получал деньги из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

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По словам украинского генпрокурора, эти средства шли на организацию акций по подготовке государственного переворота на Украине. По версии Генпрокуратуры,

деньги на организацию протестных акций Саакашвили получал от беглого украинского олигарха Сергея Курченко, соратника Януковича. Следствие утверждает, что он передал Михаилу Саакашвили $500 тыс. через некоего господина Дангадзе.

«Лицо, приближенное к Саакашвили, а именно Северион Дангадзе [Координатор РНС в Киевской обл.] при согласовании с Саакашвили обратился к Курченко, который скрывается в городе Москва, с предложением финансировать деятельность Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. Мы зафиксировали получение с российской стороны около 0,5 млн долларов США. Примерно половину суммы изъяли у Дангадзе под контролем спецслужб», — заявил Луценко в ходе брифинга.

По его словам, в ближайшее время прокуратура обратится в суд, чтобы для Саакашвили и Дангадзе была избрана мера пресечения. Луценко уточнил, что в отношении Саакашвили генпрокуратура будет настаивать на домашнем аресте, а Дангадзе потребуют заключить под арест.

На брифинге прокурор также констатировал, что пока нет доказательств, достаточных для обвинения других политиков, участвовавших в акциях Саакашвили, в причастности к вменяемым ему преступлениям. При этом Луценко отметил, что поддерживавших экс-губернатора Одесской области должностных лиц могут заставить уйти в отставку.

Статья украинского законодательства, нарушение которой вменяют Михаилу Саакашвили, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Вопрос о депортации политика в Грузию — о чем украинские власти неоднократно заявляли ранее — уже не стоит. Очевидно, в Киеве твердо решили самостоятельно расправиться с Саакашвили.

5 декабря сотрудники СБУ в рамках спецоперации задержали экс-главу Одесской области Украины Михаила Саакашвили по подозрению в содействии участникам преступной организации и содействии преступной деятельности. Задержание сопровождалось обысками в квартире политика в Киеве, а также масштабными акциями протеста, организованными его сторонниками. Также во вторник был задержан Северион Дангадзе, который якобы передавал Саакашвили деньги, полученные из России.

Саакашвили даже во время задержания не смог обойтись без выкрутасов и превратил спецоперацию СБУ в настоящее шоу: политик забрался на крышу восьмиэтажного дома, где находится его квартира, и грозился спрыгнуть, если от него не отстанут.

«Порошенко — преступник! Я буду бороться за Украину до конца!», — кричал Саакашвили с крыши, пока туда не добрались сотрудники СБУ.

В итоге экс-главу Одесской области все-таки задержали, правда, доставить Саакашвили в СБУ не удалось: на месте событий образовалась толпа, сторонники лидера «Руха новых сил» помешали сотрудникам СБУ вывести задержанного из здания, скандируя «Революция!» и «Киев, вставай!». Неудавшееся задержание лидера «Руха новых сил» переросло в политический митинг.

Из-за сопротивления активистов автомобиль с Саакашвили долгое время не мог покинуть улицу Костельную. Были и беспорядки — по некоторым данным, протестующие даже пытались проколоть шины автомобиля СБУ. В итоге правоохранители пошли на крайние меры — пустили в ход дубинки и распылили слезоточивый газ.

Очевидцы и СМИ с места событий доложили, что уже есть пострадавшие — врачи оказывают им медпомощь. Также известно о как минимум пяти задержанных сторонниках Саакашвили.

Сейчас протестующие вместе Саакашвили митингуют в центре Киева. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этих событий.

Сегодняшнее задержание Саакашвили вряд ли было для кого-то сюрпризом — еще в октябре генпрокурор Луценко говорил о причастности опального политика к подготовке госпереворота на Украине за счет зарубежных спонсоров. Такую мысль Луценко, в частности, озвучивал на заседании Совета регионального развития в Киеве 24 октября.

Сам Саакашвили всего несколько дней назад заявил о приказе президента Украины Петра Порошенко арестовать его. При этом во время операции по задержанию политика 5 декабря украинский лидер почти никак не комментировал происходящее — его представитель в Раде Ирина Луценко лишь сказала, что в этом вопросе Порошенко «полагается на силовые структуры».