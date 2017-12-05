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Новости Украины

Киев: Саакашвили залез на крышу и кричит. LIVE

Саакашвили пригрозил самоубийством в ответ на обыски

Выступление бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили на митинге перед зданием... Valentyn Ogirenko/Reuters
Выступление бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили на митинге перед зданием Верховной рады в Киеве, 22 октября 2017 года

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне — лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили забрался на крышу 8-этажного здания, в котором он проживает, и пригрозил самоубийством. Так политик отреагировал на обыски, которые проходят у него в квартире. «Газета.Ru» следит за развитием событий в Киеве.

Трансляция
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10:16

В соцсетях тем временем немало пользователей интересуется, как добраться до дома Саакашвили. Другие сообщают, что это улица Костьолна 7, кв 32. Людей у дома становится все больше.

10:15

Украинские СМИ пишут, что на крышу по пожарной лестнице уже забрались спасатели. Впрочем, по кадрам от дома нельзя понять, есть ли на крыше кто-то еще, кроме Саакашвили.

10:14

Некоторые сторонники опального политика пробрались в подъезд и пытаются вести переговоры с сотрудниками полиции. Там же находится адвокат Саакашвили, который требует у людей в форменной одежды предъявить документы, те отказываются. Поэтому законный представитель Саакашвили сомневается в том, что они действительно являются сотрудниками силовых структур.

10:10

К слову, собравшиеся под домом «зрители» требуют слова от Саакашвили. Однако, судя по прямой трансляции, Саакашвили, если и что-то кричит с крыши, то его явно не слышно.

10:07

В ответ на действия правоохранителей лидер партии «Движение новых сил» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили забрался на крышу дома (всего в нем 8 этажей) и грозится броситься вниз. «Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали с переломом руки и ноги», — сообщает сайт Телевизионной службы новостей телеканала «1+1».

10:00

5 декабря в квартиру 32 по улице Костельная, дом 7, в которой проживает одиозный политик Михаил Саакашвили, пришли правоохранители и проводят обыски.

«У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Собираемся», — написал в фейсбуке его соратник Давид Сакварелидзе.

У дома Саакашвили собрались его сторонники. Ведется прямая трансляция с места событий.

«Газета.Ru» следит за развитием ситуации.