Киев: Саакашвили залез на крышу и кричит. LIVE

В ответ на действия правоохранителей лидер партии «Движение новых сил» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили забрался на крышу дома (всего в нем 8 этажей) и грозится броситься вниз. «Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали с переломом руки и ноги», — сообщает сайт Телевизионной службы новостей телеканала «1+1».