Киев: Саакашвили залез на крышу и кричит. LIVE

В соцсетях тем временем немало пользователей интересуется, как добраться до дома Саакашвили. Другие сообщают, что это улица Костьолна 7, кв 32. Людей у дома становится все больше.
Украинские СМИ пишут, что на крышу по пожарной лестнице уже забрались спасатели. Впрочем, по кадрам от дома нельзя понять, есть ли на крыше кто-то еще, кроме Саакашвили.
Некоторые сторонники опального политика пробрались в подъезд и пытаются вести переговоры с сотрудниками полиции. Там же находится адвокат Саакашвили, который требует у людей в форменной одежды предъявить документы, те отказываются. Поэтому законный представитель Саакашвили сомневается в том, что они действительно являются сотрудниками силовых структур.
К слову, собравшиеся под домом «зрители» требуют слова от Саакашвили. Однако, судя по прямой трансляции, Саакашвили, если и что-то кричит с крыши, то его явно не слышно.
В ответ на действия правоохранителей лидер партии «Движение новых сил» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили забрался на крышу дома (всего в нем 8 этажей) и грозится броситься вниз. «Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали с переломом руки и ноги», — сообщает сайт Телевизионной службы новостей телеканала «1+1».
5 декабря в квартиру 32 по улице Костельная, дом 7, в которой проживает одиозный политик Михаил Саакашвили, пришли правоохранители и проводят обыски.
«У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Собираемся», — написал в фейсбуке его соратник Давид Сакварелидзе.
У дома Саакашвили собрались его сторонники. Ведется прямая трансляция с места событий.
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