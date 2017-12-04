Пал от пули снайпера: убит экс-глава Йемена Салех

Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех убит. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Йемена, а также в Партии национального конгресса, которую возглавлял Салех.

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О смерти Салеха изначально сообщил официальный представитель движения хуситов, объединенных в движение «Ансар Аллах». По этим данным, экс-глава Йемена был убит при попытке сбежать из Саны в мухафазу Мариб. Агентство Al Arabiya сообщает, что бывший президент Йемена был убит снайпером — ему метко выстрелили в голову.

Вскоре информацию о гибели Салеха официально подтвердили в Министерстве внутренних дел Йемена. Министерство также контролируется хуситами.

Фоторепортаж: Убит экс-президент Йемена Али Абдалла Салех __is_photorep_included11032076: 1

МВД также сообщило о неких «конфиденциальных документах», с которыми Салех пытался бежать из йеменской столицы. В Министерстве также признали, что, кроме Салеха, погибнуть могли его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази. О местонахождении Халида — сына Али Абдаллы Салеха — пока неизвестно. Вероятно, тот захвачен в плен.

Али Абдалла Салех занимал пост президента Северного Йемена с 1978 по 1990 год, а после объединения Йеменской арабской республики с Народной Демократической Республикой Йемен в 1990 году был избран председателем Президентского совета. Через четыре года парламент назначил Салеха президентом Йеменской Республики — он возглавлял Йемен в период с 1994 по 2012 год.

Бывший российский посол в Йемене Вениамин Попов, лично знакомый с Али Абдаллой Салехом, в беседе с «Газетой.Ru» назвал его политиком-«самородком», чья гибель еще сильнее осложнит военное противостояние в стране.

«Он был, прямо скажем, человек малого образования. Это четыре класса школы и бронетанковое училище. Однако по своему мышлению Салех был выдающимся политическим деятелем. Такие люди определяют лицо нации, — рассказал дипломат. — Для меня сообщение о гибели Салеха — это утрата и трагедия».

Попов напомнил, что именно Салех в 1990 году объединил разделенный надвое Йемен.

«Это запустило важнейший и очень сложный процесс формирования единой нации, который, очевидно, продолжается до сих пор, — добавил Вениамин Попов. — К сожалению, Салеху не повезло. Объединение Йемена не преодолело проблемы страны, которая была до этого практически законсервирована несколько столетий. Здесь сохранились сложности со времен средних веков», — утверждает Попов.

Одна из центральных проблем Йемена, по словам дипломата, — это конкуренция племенного уклада и центральной государственной системы. В этом и заключается суть нынешнего вооруженного конфликта в стране, считает Попов.

Гражданский конфликт между хуситами и правительственными силами в Йемене длится уже три года. До недавнего времени Салех и его партия поддерживали хуситское восстание. Этой военной силе удалось сместить с поста президента Абд Раббо Мансура Хади в 2015 году. С тех пор Салех оставался одним из наиболее авторитетных фигур в Йемене. Союзные ему племена контролировали часть Йемена при том, что сам Салех формально ушел в отставку.

Однако 29 ноября 2017 года между хуситами и сторонниками бывшего президента разгорелся конфликт. Это случилось после того, как Салех заявил о разрыве союза Всеобщего национального конгресса. Тогда же Салех объявил своих бывших союзников-хуситов в преступлениях против йеменского народа.

Эскалация насилия между хуситами и сторонниками Салеха идет быстрыми темпами. Первые вооруженные столкновения начались в районе крупнейшей в Сане мечети, названной именем Салеха, но вскоре конфликт перекинулся и на другие районы города. Бои продолжаются до сих пор — по данным телеканала Sky News Arabia, в результате столкновений в столице Йемена погибли уже 245 человек.

Помимо хуситов, союзников Салеха и сторонников Хади, в йеменском конфликте участвует и суннитская международная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Она поддерживает Абд Раббо Мансура Хади.

Вениамин Попов отмечает, все стороны нынешнего конфликта в Йемене стараются поддерживать отношения с Россией. «И хуситы, и сторонники президента Хади, и союзники Салеха постоянно поддерживают контакты с Москвой. Все они, даже самые явные «религиозники», прекрасно понимают, что выходы на Россию искать нужно», — утверждает Попов.

Дипломат объяснил это тем, что у Йемена всегда были очень хорошие отношения с Россией. «Йемен был первой арабской страной, с которой СССР заключил двусторонний договор. Мы построили им порт Ходейда, армия Йемена ориентировалась на советское вооружение, — напомнил собеседник «Газеты.Ru». — Салех, в свою очередь, тоже всегда ориентировался на поддержание хороших отношений с Россией».

«Помню, в 1996 году, когда Евгений Примаков стал министром иностранных дел, он послал меня в Йемен на встречу с Салехом. К тому времени мы уже были хорошо знакомы. — рассказал дипломат. — И когда я к нему приехал, Салех долго на меня кричал. Он говорил: «Ты обещал мне, что перестройка в СССР все изменит к лучшему. А что теперь? Теперь мы все зависим от США!».

Впрочем, вряд ли можно определить какую-то одну сторону йеменского кризиса, которую можно назвать преобладающей или контролирующей ситуацию. По своим масштабам и уровню разрушений конфликт в Йемене сопоставим с сирийским конфликтом.