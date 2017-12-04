Понять и простить: чиновников научат жить в Сети

В Институте развития интернета (ИРИ) в понедельник сменилось руководство. Новым директором института стал Сергей Петров, бывший председатель правления Медиа-коммуникационного союза. Совет ИРИ возглавил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. На этом посту он сменил советника президента РФ и одного из учредителей института Германа Клименко. Согласно уставу организации, совет является коллегиальным высшим органом управления ИРИ.

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По словам источника «Газеты.Ru» в Кремле, федеральные власти планируют изменить концепцию работы института. Одной из основных его целей станет обучение чиновников различных ведомств корректной работе в интернете. Инициаторы этой идеи надеются, что таким образом удастся уменьшить количество случаев некорректного применения законов, регулирующих функционирование всемирной сети в России.

«Сейчас чиновники разных уровней не всегда корректно представляют, как работает интернет. Отсюда идет не всегда верное правоприменение. Резко меняется экономика, десятки миллионов молодых граждан России не мыслят себя без интернета и смартфонов, а образ мысли и действия многих чиновников зачастую не поспевает за этим изменениями», — объяснил ситуацию собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, в идеале образовательные программы ИРИ должны касаться как представителей федеральной власти, так и региональной. Планируется взаимодействие с силовыми структурами, прокуратурой и судами. По словам источника, возможно, какие-то программы дополнительного образования будут реализованы вместе с Высшей школой госуправления РАНХиГС, директором которой является Алексей Комиссаров.

Также, по словам собеседника «Газеты.Ru», в планах активация деятельности института и по другим направлениям. Скорее всего, в ИРИ будет возрожден экспертный совет и пересмотрен функционал наблюдательного совета. Однако эти нововведения будут реализованы уже после президентских выборов.

Новые образовательные программы ИРИ могут стартовать уже в январе-феврале будущего года.

Последнее время дискуссия о цензуре в интернете вызывает все больший общественный резонанс. Например, несколько месяцев назад на короткое время по инициативе Роскомнадзора оказался заблокирован поисковый сервис Google. Причиной этому послужило то, что поисковик выдавал ссылку на запрещенный сайт букмекерской конторы. Также критику правозащитников вызывают участившиеся случаи привлечения к уголовной ответственности за репосты различных сообщений в соцсетях. Хотя по большей части речь идет о привлечении к ответственности за преступления экстремистской направленности, бывают и другие прецеденты.

Так, на всю страну прогремело дело сотрудника детсада из города Катайска Курганской области Евгении Чудновец. В одной из созданной ею в соцсетях групп было распространено видео, содержащее сексуальное насилие над ребенком. Несмотря на то, что запись сопровождал осуждающий комментарий Чудновец, против нее было возбуждено дело за распространение детской порнографии. История завершилась приговором и реальным лишением свободы. Позже под давлением общественности и благодаря действиям Генпрокуратуры и Верховного суда приговор был отменен, а Чудновец — оправдана.

Источник «Газеты.Ru» в Кремле разъясняет, что дело Чудновец как раз относится к кейсам, которые стоит разъяснять в рамках образовательных программ ИРИ. Кроме того, он напоминает о случаях блокировки по IP-адресу всего сайта СМИ по решению районного суда. Напомним, такой прецедент возникал и с «Газетой.Ru» в мае 2013 года в Ульяновской области. Что касается случаев привлечения за экстремизм, то здесь источник уверен: как правило, в этих случаях состав преступления подтверждается следствием.

Собеседник «Газеты.Ru» называет среди проблем, которыми стоит озаботиться при обучении чиновников, следующее: правоприменение в отношении новой цифровой экономики, непонимание специфики работы социальных сетей, построение обратной связи через интернет.

Леонид Левин в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил намерение ИРИ заняться образованием чиновников правовой базе, регулирующей интернет. По его словам, несмотря на повсеместное использование интернета и соцсетей чиновниками и рядовыми гражданами, многие представители власти, находящиеся на высоких должностях, до сих пор не до конца понимают принципы системы управления интернетом и законодательства в этой сфере.

«Все бы ничего, если бы это ограничивалось только некорректными комментариями, Но часто чиновниками даются указания, которые приводят к ограничению доступа в интернет», — признает Левин. По его словам, сейчас в законодательстве заложены возможности для взаимодействия госорганов и интернет-индустрии. Однако представители власти в силу непонимания реалий порой вместо компромиссных выбирают запретительные меры.

Новый руководитель совета ИРИ считает, что госслужащих надо обучать как банальным знаниям о том, чем отличаются сайты от соцсетей и мессенджеров, так и более тонким нюансам действующего законодательства.

По словам Левина, некорректными блокировками особенно любят злоупотреблять на региональном уровне. Порой такие действия фактически приводят к нарушению свободы слова.

Также в ИРИ намерены экспертно помогать властям регионов разбираться в том, как отобрать и поддержать перспективные интернет-стартапы. Речь идет не столько о коммерческих проектах, сколько о социальных. Кроме того, ИРИ может стать своеобразным агрегатором информации для молодежи, о том как применить свои знания и навыки в сфере IT. Здесь тоже возможны обучающие семинары.

По словам Левина, все эти задачи (экспертную и обучающую) нужно реализовать в ближайшее время. Первое семинары для чиновников могут пройти уже в ближайшие месяцы: «Это даже задача не завтрашнего, а вчерашнего дня». Обучающая работа, скорее всего, действительно будет проводиться на базе РАНХиГС. По словам Левина, переговоры с директором академии Алексеем Комиссаровым уже идут.

Глава общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк считает, что «абсурд» в работе чиновников действительно имеет место. По мнению эксперта, проблема в том, что наши нормативно-правовые нормы требуют ручного правоприменения.

В этом плане, по его мнению, обучающие мероприятия для чиновников могут сыграть свою положительную роль, хотя и не исправляют главную причину бед — сами законы.

По его словам, часто способы блокировки ресурсов, содержащих запрещенную информацию, приводят к ограничению доступа к другим сайтам. Например, в случае блокировок по IP-адресу. Более того, часто непонятная мотивация и исходной блокировки. Козлюк в частности рассказал «Газете.Ru» о случае блокировки венгерской научной организации за академическое исследование, связанное с ЛСД. Также его непонимание вызывает блокировка «хентай» — японских комиксов эротического характера. Кроме того, на судах часто не вызываются представители блокируемых ресурсов, добавляет эксперт.

«Кроме того, хорошо бы, чтобы чиновники понимали, что чем больше они блокируют ту или ину информацию, тем более она становится желанной и вызывает интерес у пользователя», — считает Козлюк.