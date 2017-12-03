Кризис в Германии: «не факт, что Меркель останется»

В прошлом месяце тяжелые переговоры о создании правящей коалиции в Германии завершились провалом. Канцлер страны Ангела Меркель, лидер консервативного политического блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), не смогла договориться с либералами из Свободной партии Германии и Партией «зеленых». Лидер либералов Кристиан Линднер отказался обсуждать коалицию, объяснив это тем, что в союзе с Меркель и «зелеными» его партия получила бы роль «удобного идиота».

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На данный момент в разрешении политического кризиса в Германии просматриваются три варианта развития событий. Большая коалиция до сих пор остается наиболее вероятным сценарием. Второй вариант — это создание правительства меньшинства, где Меркель каждый раз придется искать союзников для своих инициатив в Бундестаге (парламенте страны). Это менее вероятно, потому что, если можно так выразиться, не отвечает духу Германии. Немцы очень любят стабильность.

Третий вариант — новые парламентские выборы. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и сама госпожа канцлер уже справедливо заявили, что последний вариант их не устраивает. При таком консенсусе этот сценарий практически исключен.

При этом нельзя отрицать, что в Германии сложилась очень трудная ситуация. Вероятно, глядя из России или Америки, сложно понять, почему такие сложности возникли. Дело в том, что большие партии, как мы их называем, народные партии, обе проиграли выборы — и ХДС, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Поскольку Большая коалиция уже действовала прошлый избирательный цикл, то результаты выборов дают ей однозначную оценку.

Социалисты говорят: избиратели четко дали понять, что Большая коалиция им не нравится. Больше не надо.

Но это ничего не меняет — коалиция необходима. Потому что она будет означать стабильность в Германии, а значит, стабильность во всем ЕС.

Но надо иметь в виду, что социал-демократы в нынешней ситуации считают, что они платят очень большую цену. Внутри партии есть очень разные мнения по вопросу коалиции. Юзос — группа молодых социал-демократов — заявляют, что они против нового альянса с христианскими демократами. Так что переговоры о новой большой коалиции сейчас зависят от воли внутри СДПГ: сможет ли руководство партии сказать всем остальным: «Коалиция нужна для стабильности». Думаю, нынешний председатель СДПГ Мартин Шульц и другие прекрасно это понимают.

Пусть даже другие, как Юзос, считают, что это крах партии. И это главная дилемма: ответственность перед Германией и ответственность перед партией.

Что же до разговоров о политической кончине Меркель, то они, мягко говоря, преувеличены. Сейчас никакой альтернативы ей нет. ХДС/ХСС получили большинство на прошедших выборах. Сейчас это в принципе задача президента — номинировать фрау Меркель в качестве канцлера. Последует голосование в бундестаге, где она получит необходимую поддержку. И тогда это ускорит процесс формирования правительства. Потому что если нынешние положение продолжается слишком долго, тогда немцев это начнет действительно волновать.

Последние опросы показывают, что приблизительно 40% опрошенных граждан Германии считают затянувшееся формирование правительства нормальным. Но остальные 60%, значит, думают, что это как-то не очень.

До сих пор нельзя сказать, что ощущается настоящий кризис в Германии. «Час ноль», о котором писал Der Spiegel, — это преувеличение. Все пока происходит в рамках конституции. Но если это будет продолжаться, то начнутся совсем другие игры, которых мы сейчас еще даже до конца не понимаем.

Может быть, «Альтернатива для Германии» (АдГ), ультраправое политическое движение, впервые прошло в бундестаг — «Газета.Ru») начнет что-то предпринимать, скажет: вот видите, они не способны управлять, необходимы новые выборы. В таких раскладах АдГ может получить еще больше голосов.

Прошедшие выборы показали, что Ангела Меркель действительно потеряла свою политическую силу. Поэтому не факт, что госпожа Меркель будет оставаться канцлером на протяжении всех четырех лет действующего мандата ХДС. Вполне возможно, что через, скажем, два года произойдет какое-то важное изменение.

Здесь тоже все зависит от переговоров ХДС и СДПГ. Какие возможности у них будут на следующие четыре года. Социал-демократы сейчас ждут больших уступок от ХДС. А вот готова ли Меркель к ним — это вопрос. Это сейчас вопрос переговоров. Очень сложно предсказать результат, но Меркель очень хочет сформировать это правительство с собой во главе. Поэтому компромиссов не избежать.

Вопрос в том, что именно может потребовать СДПГ. Социалисты поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что ЕС — замечательная организация, но надо ее уже как-то реформировать. И Шульц это поддерживает, что понятно с учетом того, что тот был председателем Европарламента. А ХДС на этом направлении как-то тормозит. Это что касается уступок на внешнеполитическом направлении.

Что касается внутренней политики, то тут социал-демократы хотят изменений в социально-экономической сфере. И для ХДС это очень сложное дело. Реформирование системы образования, системы здравоохранения — это очень тяжелые и очень дорогие вещи. Неизвестно, готова ли к этому партия Меркель.

Еще один ключевой вопрос — миграция, но здесь уже очень много изменений произошло. ХДС не хочет допустить бесконтрольного притока мигрантов. Сейчас спор разворачивается вокруг права на натурализацию членов семей беженцев, уже находящихся в Германии. Этот вопрос очень остро стоял во время переговоров по «Ямайке» (провалившейся попытке создания коалиции ХДС, Свободной демократической партии и «Зеленых» — «Газета.Ru»).

По поводу же НАТО и России можно сказать, что есть, конечно, разница в подходах между ХДС и СДПГ, но не настолько значительная. К сожалению, здесь продолжается линия: Германия и ЕС хотят, чтобы Россия и Украина ускоряли имплементацию «Минска-2». Россия же хочет, чтобы ЕС смягчил позицию. Ожидать каких-то больших изменений после формирования нового правительства в формате Большой коалиции особенных поводов нет.

Не надо думать, что в Германии сейчас ситуация как во времена Веймарской республики — сравнение, которое часто приходится слышать. Это не так.

Германия, как ни странно это прозвучит на фоне политического кризиса, — стабильная страна, экономика чувствует себя хорошо. Но надо признать, что мы живем во времена международной турбулентности.

Это касается не только отношений Европы и России, есть совсем другие факторы: Китай, миграция с Ближнего Востока. И в этих условиях нужно скорейшим образом сформировать стабильное правительство в Германии. Этой ответственности мы должны ожидать сейчас от всех партий, готовых претендовать на роли в новом правительстве.

Германия много лет живет как страна, зависящая в конечном итоге от решений внешних сил. Конечно, после объединения страны об этом можно было говорить в меньшей степени. Но сейчас очевидно, что может быть не все, но очень многое зависит именно от самой Германии. И это, я надеюсь, политики в Берлине хорошо понимают и будут действовать соответственно. Не может такого быть, что у нас нового правительства не будет еще месяц. Я считаю, это невозможно.