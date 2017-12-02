АЭС дружбы: Трамп пытался снять санкции с России

План по смягчению антироссийских санкций после победы Дональда Трампа на президентских выборах США предусматривал сотрудничество России и Соединенных Штатов в проекте по строительству АЭС на Ближнем Востоке. Об этом говорится в не публиковавшихся ранее документах, попавших в распоряжение Reuters. По данным агентства, проект по АЭС поддерживал экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, проходящий по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США.

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Из писем электронной переписки Алекса Копсона, главы агентства ACU Strategic Partners, которое специализируется на консультировании в сфере атомной энергетики, следует, что в строительстве АЭС должна была принять участие российская компания ОАО «ОМЗ» («Объединенные машиностроительные заводы»). ОАО «ОМЗ» сейчас, как и на момент переписки, находится под действием антироссийских санкций.

Всплывшие документы не доказывают, что Флинн предпринимал конкретные шаги, чтобы «продавить» этот проект или обсуждал его с Трампом и его соратниками. Однако, судя по переписке, в ACU Strategic Partners были уверены, что и Трамп, и Флинн станут частью ядерной сделки.

«Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией», — говорится в письме Копсона от 16 ноября 2016 года — спустя шесть дней после победы Трампа.

В тот же день от лица ACU было отправлено еще одно письмо — в нем говорилось о возможности урегулирования ситуации на Украине. В этом сообщении упоминалась возможность содействия заключению контракта на $45 млрд с украинской компанией «Турбоатом» для сооружения реакторов в странах Ближнего Востока. Предполагалось, что в обмен на это украинское правительство не станет сильно препятствовать снятию с России санкций. Сделка также предполагала участие российского «Росатома» и французской компании AREVA.

Через два дня после этих писем Копсон получил сообщение от эксперта по ядерному нераспространению Рубена Соренсена, в котором говорилось об изменении статуса Флинна в упомянутой ядерной сделке. «Флинн близок к назначению на должность советника по национальной безопасности. Ждем объявления в ближайшее время. Это большая победа для проекта ACU», — сказано в письме Соренсена. Его роль в сделке из писем не ясна.

Накануне спецпрокурор по «российскому вмешательству» в президентские выборы в США Роберт Мюллер предъявил бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну первое официальное обвинение.

По версии прокурора, Флинн сознательно и умышленно солгал ФБР касательно своего разговора с экс-послом России Сергеем Кисляком.

Похоже, Флинн начал сотрудничать с обвинением, поскольку в тот же день признался в даче ложных показаний ФБР — он подтвердил, что солгал, когда говорил, будто не просил бывшего посла России в США Сергея Кисляка воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, введенные США в отношении России.

Более тогда, Флинн выразил готовность давать показания против президента США Дональда Трампа. По данным ABC News, он может завить, что Трамп лично просил его выйти на контакт с «русскими». Источником ABC стало доверенное лицо Флинна.

В материале о письмах главы ACU Reuters уточняется, что, даже если Трамп и просил Флинна выйти на контакт с российской стороной, это необязательно означает преступление. А вот если удастся доказать, что Трамп вынудил Флинна дать ФБР ложные показания, это будет считаться нарушением закона.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в России оптимистично оценивали перспективы развития двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Однако спустя почти год после инаугурации Трампа ситуация в российско-американском диалоге не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться.

И российские, и американские политики и дипломаты признают, что отношения находятся в низшей точке за всю историю.

Так считают и эксперты — по мнению председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, улучшение отношений Москвы и Вашингтона возможно только при условии реальных практических действий и выполнения всех предвыборных обещаний Трампа.

«Пока риторика Трампа на 180 градусов расходится с действительностью. Еще в ходе предвыборной компании Трамп заявил, что отношения с Россией надо качественным образом улучшать, но на деле с его приходом они продолжают ухудшаться.

Со своей стороны мы бы хотели восстановить конструктивный диалог с США, в том числе в плоскости парламентской дипломатии», — сказал «Газете.Ru» глава думского комитета.

Слуцкий также прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сравнил политику Дональда Трампа с курсом его предшественника Барака Обамы.

«Это напрямую касается продвижения линии гегемонии США и построения однополярного мира с единственным полюсом влияния в Вашингтоне. Это в корне отличается от позиции России. Мы всегда выступали за многополярность с главенствующей ролью ООН, которая доказала свою безальтернативность», — сказал Слуцкий. Он подчеркнул, что США давно пытаются «взломать» сложившийся миропорядок, и с этой политикой Вашингтона в Москве не согласны.

Слуцкий также сообщил о сходстве политики Трампа и Обамы в отношениях с Россией. «Антироссийский маховик, раскрученный еще администрацией Обамы, не только не сбавляет свои обороты, а движется с еще большей скоростью в том же направлении. Имидж России пытаются на всех уровнях и площадках деформировать, маргинализировать», — сказал политик, отметив, что все это происходит либо при согласии Трампа, либо «при невозможности этому противиться».