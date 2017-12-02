«Американские СМИ должны писать правду о крымчанах»

Вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс предложил брать с американских журналистов, которые хотят посетить российский регион, перед приездом расписку о том, что по возвращении на родину они напишут и покажут о полуострове «только правду».

Реклама

«Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме», — сказал политик.

Он также уточнил, что американские СМИ пока не обращались в крымский парламент для получения аккредитации, но если это произойдет, то госсовет Крыма будет действовать в рамках общероссийских решений, сообщает РИА «Новости».

Тремя днями ранее член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов в свете лишения российского телеканала RT аккредитации в Конгрессе США подверг критике повсеместно декларируемую Вашингтоном «американскую свободу слова».

:«Теперь понятно, что никакой свободы слова в Соединенных Штатах нет, а если и есть, то только выборочная. Если поддерживаешь американскую позицию, значит, для тебя есть свобода слова. Нет, тогда с тобой поступают, как с журналистами RT», — сказал парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко разочарованы отношением Вашингтона к RT, ранее вынужденного зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента.

«Это очень недружественный шаг, мы глубоко разочарованы... Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны нашего законодателя», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, стоит ли ждать зеркального ответа со стороны российских властей на лишение аккредитации российских СМИ в конгрессе США.

Директор информационного вещания RT America, член правления международной телевизионной академии «Эмми» Михаил Солодовников заявил, что российский телеканал всегда вел здоровые дебаты и по-честному обсуждал с законодателями в США самые важные темы, он стал настоящим бельмом на глазу конкурентов, неспособных к этому.

«Мы вели здоровые и сбалансированные дебаты, в то время как у конкурентов формат дебатов стремительно деградировал. Круглый стол на CNN — это болтовня согласных друг с другом контрибьютеров, которым сам канал и платит», — пояснил он.

Солодовников добавил, что мейнстримное ТВ превратилось в «театр высокооплачиваемых актеров», в то время как телеканал RT America вырос «в станцию с громкими журналистскими именами, аудиторией и честным подходом к профессии».

Чуть ранее Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие зарубежное финансирование. Госдума приняла закон единогласно. 414 — «за», «против» — ноль, воздержавшихся тоже не было. Государственный департамент США тогда же заявил, что следит за судьбой этого российского законопроекта.

В феврале нынешнего года бывший госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык, чтобы оказывать большее влияние на правительство своей страны. Об этом он сказал в своей речи перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.

«Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Ну, недавно все поменялось», — заявил экс-дипломат.

Керри отметил, что раньше, если ты хотел иметь влияние, нужно было либо баллотироваться на государственную должность, либо получить ученую степень в Школе имени Кеннеди.

«С этим Белым домом я бы сказал, что вам нужно купить Rosetta Stone (компьютерную программу для обучения иностранным языкам. — «Газета.Ru») и учить русский язык», — подчеркнул Керри.

Также он подверг осуждению политику президента США Дональда Трампа.

«Демократия опирается на свободу слова, да. Но еще больше она опирается на правдивость речи. В конце концов, это правда, которая делает нас свободными. Это ненормально для лидера страны, которая изобрела Первую поправку, монотонно унижать журналистов и даже угрожать им», — сказал экс-глава Госдепа.