Макфол просится назад

Бывший посол США в России Майкл Макфол попросил посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова помочь снять с него визовые санкции — американский экс-дипломат хочет снова получить возможность прилетать в Москву.

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«У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», — приводит РИА «Новости» слова Макфола.

В целом Макфол выразил уверенность в том, что Россия и США должны возобновить контакты между законодательными органами, и пообещал, что порекомендует своим «друзьям в политике» сделать соответствующие шаги.

«Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике», — пояснил профессор, поделившись планами призвать членов Конгресса США встретиться с Антоновым.

«Я не согласен с этим решением (отказом конгрессменов встретиться с Антоновым — «Газета.Ru»). И я буду призывать их (встретиться с послом — «Газета.Ru»). У меня много друзей в конгрессе США, включая лидеров демократов. Я думаю, это важно — встречаться», — резюмировал Макфол.

Профессор Стэнфордского университета Макфол в прошлом месяце был занесен Москвой в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. По информации МИД России, причиной этого являются «активное участие экс-дипломата в разрушении двусторонних отношений» и лоббирование политики давления на Москву.

Сам же Макфол уверяет, что причинами ограничительных мер против него являются «тесные связи» с предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой. Также Макфол говорил, что въезд ему запретили в отместку за санкции в отношении «близких людей» президента России Владимира Путина.

В августе Макфол дал интервью «Газете.Ru», в котором, в частности, подверг критике политику нынешнего президента США Дональда Трампа в отношении России. Он также указал, что при предыдущей администрации все было иначе.

«Когда я пришел в Белый дом с администрацией Обамы, у нас была конкретная стратегия, которую назвали «перезагрузкой». Мы определили цели внешней политики, которых хотели достичь в отношениях с Россией. Мы заявили о том, что нам нужен новый договор по контролю над вооружениями, новые санкции для Ирана, увеличение поставки грузов в Афганистан. И для всего этого нужно было сотрудничество с Россией», — рассказал экс-дипломат.

По его словам, план по фронтам работы с Москвой у Вашингтона был очень объемным.

«Мы также хотели, чтобы Россия стала членом ВТО, потому что мы считали, что это хорошо для американских компаний и американского бизнеса. У нас был большой список приоритетов, и это были конкретные цели, которые мы назвали в первые месяцы правления администрации Обамы. Кое-чего мы добились, и это был период хорошего сотрудничества. Но мне нужно сильно постараться, чтобы найти что-то, кроме абстрактных идей о борьбе с терроризмом в Сирии, в повестке нынешней администрации», — пояснил Макфол.

Что касается Анатолия Антонова, то в ноябре 2017 года он рассказывал, что на все запросы о встрече с американскими конгрессменами он получил отказы.

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано. Я очень рад за господина посла США в России Джона Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили. Выразили готовность взаимодействовать. Может быть, движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — пояснял дипломат.

В США избегают контактов с российскими дипломатами, и «это неправильно», заявил Макфол.

Встречи с американскими властями, включая представителей оппозиционных сил, — это его (дипломата. — «Газета.Ru») работа.

Давайте назовем вещи своими именами: предшественник Антонова Сергей Кисляк встречался с представителями оппозиции, оппозиционными кандидатами и присутствовал на съезде оппозиционной партии. Работа дипломата — информировать свое правительство о том, что происходит внутри страны», — детализировал ситуацию Макфол в разговоре с «Газетой.Ru».

В начале декабря нынешнего года Анатолий Антонов заявил, что потенциал Москвы и Вашингтона в совместной борьбе за мир и безопасность не исчерпан, но наши страны могут сделать больше при уважительном отношении друг к другу. Об этом российский дипломат сказал, выступая на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

«Таких положительных примеров взаимодействия достаточно много. Но наш потенциал совместной борьбы за мир и безопасность, за разоружение, укрепление нераспространения и контроля за вооружением далеко не исчерпан. Мы можем сделать гораздо больше при уважительном отношении к национальным интересам друг друга», — подчеркнул он.