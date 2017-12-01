Флинн обрушил биржевые индексы

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о ситуации с его бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном, ранее признавшим вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР в рамках расследования о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году, сообщает «Интерфакс».

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Вместе с тем, позднее адвокат Трампа Тай Кобб опубликовал заявление, в котором указывается, что признание Флинном вины не затрагивает никого, кроме него самого. Политик сознался относительно ложных показаний насчет содержания его телефонного разговора с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года

«Признание Флинном вины и выдвинутые обвинения не касаются никого, кроме него. Ложные показания, о которых идет речь, отражают ложные заявления в адрес должностных лиц Белого дома, которые привели Флинна к отставке в феврале этого года», — цитирует ТАСС слова поверенного главы Белого дома.

Также, стало известно, что за содеянное Флинну может грозить заключение и штраф. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на документы минюста. Как сообщается, прокуроры ожидают, что Флинн получит до шести месяцев тюрьмы и штраф от $500 до $9,5 тыс.

Заявление Флинна коснулось и на первый взгляд далеких от сенатского расследования дел — 1 декабря основные биржевые индексы Европы в завершили торги в заметном минусе. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%, до 7300,49 пункта, немецкий DAX на 1,25%, до 12861,49 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 5316,89 пункта, сообщает агентство Прайм.

Днем в пятницу спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер предъявил официальное Майклу Флинну. По версии спецпрокурора, Флинн сознательно и умышленно солгал ФБР касательно своего разговора с Кисляком. По версии обвинения, Флинн не просил власти РФ «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, которые США ввели против России в тот же день».

Кроме того, он не упомянул о якобы имевшем месте заявлении российского посла о решении Москвы выбрать умеренный ответ на санкции. Команда спецпрокурора уверяет, что Флинн солгал, говоря о том, что 22 декабря не просил посла РФ отложить или отменить голосование в СБ ООН и что посол России впоследствии никогда не рассказывал ему о реакции российских властей на эту просьбу. Флинн признал свою вину по всем пунктам обвинения.

Разговор Майкла Флинна с российским послом не был единственным эпизодом скандала, связанного с обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Американские журналисты также обвинили президентского советника по национальной безопасности в сотрудничестве с российскими компаниями, от которых, по данным различных СМИ, генерал в общей сложности получил более $50 тыс.

Ранее сам Сергей Кисляк рассказал, о чем он общался с Майклом Флинном. Об этом он сказал в эфире передачи «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24».

«Общались мы о самых простых вещах. Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США, — прежде всего, терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались», — отметил дипломат.

По его словам, общение было «совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное». Кисляк подчеркнул, что «никаких секретов во всяком случае с нашей стороны никогда не было». Тем не менее, экс-посол ушел от прямого ответа на вопрос, в какой форме проходила его встреча или встречи с Флинном.

«Я вообще пришел сюда не давать показания... Мы не комментируем конкретные разговоры с нашими собеседниками и оставляем за ними право решать, что они хотят, чтобы было известно, а что нет», — заявил Кисляк.

В августе нынешнего года Роберт Мюллер заявил о начале проверки того, пытался ли Майкл Флинн найти письма, украденные хакерами из почтового ящика экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Это связано с тем, что активист-республиканец Питер Смит, который намеревался выяснить, какая именно группа хакеров могла похитить письма Клинтон, упоминал Флинна как одного из своих помощников в этом направлении. Смит полагал, что письма оказались в распоряжении хакеров, «близких к российскому правительству». По его мнению, в них могла содержаться информация, способная скомпрометировать бывшего госсекретаря.