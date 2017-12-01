Проход закрыт: в Госдуму не пустят СМИ США

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что нижняя палата примет постановление о запрете на посещения для журналистов, представляющих американских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Нашим комитетом по контролю и регламенту планируется в понедельник провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановления, и этот проект постановления будет внесен на рассмотрение совета Госдумы во вторник, а в среду — на пленарное заседание Госдумы. Это постановление будет касаться решения по двум позициям: это запрет на посещение Госдумы журналистами, представляющих американские СМИ, все американские СМИ», — подчеркнула она.

Запрет на вход в Госдуму начнет действовать со следующей недели. Кроме того, Савастьянова отметила, что

Госдума также обратится к представителям законодательных органов власти в регионах, чтобы они также запретили вход американским журналистам.

Эти меры являются зеркальным ответом российского парламента на отзыв у телеканала RT аккредитации в американском конгрессе. Причиной отзыва стало выполнение требований американского минюста по регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

«Это лишает нас колоссальной возможности вообще работать как СМИ. Мы с самого начала говорили, что наша регистрация как иноагентов приведет к дальнейшим шагам по ограничению нашей работы как СМИ», — прокомментировала решение конгресса главред RT Маргарита Симоньян.

Обсуждение ответных мер началось в Госдуме сразу после появления информации об отзыве у RT аккредитации. При этом вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой подчеркнул, что депутаты Госдумы могут рассмотреть возможность изменения условий доступа для журналистов изданий, признанных иностранными агентами.

«RT лишили аккредитации в конгрессе США после того, как они были признаны иностранным агентом. Значит, придется опять отвечать тем же, и мы уже прорабатываем наш ответ совместно с коллегами из Совета Федерации и МИД», — заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. По его словам, порядок получения аккредитации иностранными СМИ в России отличается от того, что существует в США, — им необходимо получать ее в Министерстве иностранных дел.

«Но, например, мы можем внести изменения в нормативные акты с тем, чтобы для СМИ, признанных в России иностранными агентами, эта аккредитация не распространялась на вход в Государственную думу», — продолжил Толстой.

При этом депутат отмечает, что будущие решения будут действовать «только точечно и в ответ на демарши коллег в Соединенных Штатах».

«Это будет в адрес американских средств массовой информации, но мы подумаем, как сделать так, чтобы был соблюден паритет по информационному влиянию. А пока наши европейские коллеги не запрещают вход российским журналистам в парламент, мы не рассматриваем такую возможность [принятия ограничительных мер для них]», — пояснил Толстой позицию Госдумы ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже прокомментировал ситуацию с журналистами RT в США. По его словам, Россия рассматривает лишение RT аккредитации в американском конгрессе как вызов свободе слова. Он подтвердил мысль своих коллег о том, что Москва ответит на эти действия в самое ближайшее время. «Лишение RT аккредитации в американском парламенте — это вызов общим для мира ценностям свободы слова», — заявил Володин журналистам.

Он охарактеризовал действия властей США в отношении российских СМИ «посягательством на основы демократии», и пообещал, что Россия не будет молча терпеть такое положение вещей. «Мы рассматриваем варианты симметричных мер для зеркального ответа на недружественные действия американской стороны. Они последуют в ближайшее время», — предупредил Володин.

Ответные меры прорабатываются не только депутатами Госдумы, но и их коллегами в Совфеде. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что будет обращаться по этому вопросу в международные организации.

«Лишить аккредитации наших журналистов — это безумие. В этой ситуации ООН и другие международные организации должны заявить миру, что это недопустимо. Сейчас нам нужно спокойно обдумать и взвесить ответную реакцию, но мы не позволим с собой так обращаться. Будем обращаться в международные организации», — подчеркнула сенатор.