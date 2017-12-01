«Это лишает нас возможности работать как СМИ»

Российский телеканал RT 13 ноября по требованию американского Минюста зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Именно исполнение требований американских властей стало причиной того, что конгресс Соединенных Штатов лишил RT аккредитации.

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Соответствующее письмо было направленно галереей корреспондентов радио и ТВ конгресса на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. «Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента», — говорится в заявлении, которое приводит сайт телеканала. Лишение аккредитации вступило в силу немедленно.

«В Штатах лишение доступа в конгресс и сенат значит гораздо больше, чем у нас — мало того, что это просто лишает тебя доступа к информации — на основании этой аккредитации тебе потом дают разные другие аккредитации и вообще доступ куда бы то ни было... Это лишает нас колоссальной возможности вообще работать как СМИ.

Мы с самого начала говорили, что наша регистрация как иноагентов приведет к дальнейшим шагам по ограничению нашей работы как СМИ»,

— прокомментировала решение конгресса главред RT Маргарита Симоньян. Она также добавила, что многолетние партнеры по причине нового статуса RT либо заявляют, что вынуждены прекратить сотрудничество с каналом, либо же меняют условия работы. Она не исключила, что вслед за отзывом аккредитации телеканала в конгрессе последуют новые ограничения в отношении российского СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко разочарованы лишением аккредитации RT в конгрессе США. «Это очень недружественный шаг, мы глубоко разочарованы... Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны нашего законодателя», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, стоит ли ждать зеркального ответа со стороны российских властей на лишение аккредитации российских СМИ в конгрессе США.

В Госдуме уже начали обсуждение возможности закрытия доступа в российский парламент для СМИ-иноагентов.

«RT лишили аккредитации в конгрессе США после того, как они были признаны иностранным агентом. Значит, придется опять отвечать тем же, и мы уже прорабатываем наш ответ совместно с коллегами из Совета Федерации и МИД», — заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

По его словам, порядок получения аккредитации иностранными СМИ в России отличается от того, что существует в США, — им необходимо получать ее в Министерстве иностранных дел. «Но, например, мы можем внести изменения в нормативные акты с тем, чтобы для СМИ, признанных в России иностранными агентами, эта аккредитация не распространялась на вход в Государственную думу», — продолжил Толстой.

При этом в Госдуме утверждают, что парламентариев совсем не радует необходимость «зеркалить» все эти неприемлемые меры США.

«Мы ни в коем случае не хотим ограничивать свободу слова и возможность работы в России для иностранных журналистов, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. Нас вынуждают это делать», — заверил вице-спикер.

Однако некоторые парламентарии, напротив, считают, что Москве следует «увеличить диаметр зеркал». С таким заявление выступил представитель Республики Крым в нижней палате российского парламента Руслан Бальбек.

«Лишение RT аккредитации при конгрессе США вынуждает нас делать вывод, что в ответных зеркальных мерах нам нужно увеличить «диаметр зеркал, — рассуждает депутат. — Не пустили группу наших журналистов? Завтра все ваши журналистские группы окажутся за дверью. Лишили аккредитации наш канал? Значит, через часок-другой все представители вашей идеологической пропагандистской машины окажутся без разрешения на съемки даже на улицах и в публичных местах».

Лишение RT аккредитации осудили не только в России. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иностранных агентов.

«Лишение RT аккредитации в конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ. Такое законодательство будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые его применяют», — написал он в своем твиттере.