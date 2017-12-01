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Корейское обострение

«У КНДР есть ракета для любой точки США»

«Мы – ядерная держава»: КНДР хочет вести переговоры с США

Делегация Государственной думы вернулась после визита в КНДР и рассказала о настрое северокорейской стороны на урегулирование конфликта вокруг ядерной программы Пхеньяна. По словам российских депутатов, КНДР готова сесть за стол переговоров при соблюдении ряда условий.

Член делегации Государственной думы Виталий Пашин по прибытии из КНДР заявил, что власти Северной Кореи готовы сесть за стол переговоров в целях обеспечения мира на Корейском полуострове, передает «Интерфакс».

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«У них настрой сесть за стол переговоров. Есть такой настрой», — отметил он. Пашин рассказал, что делегация встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом. Как утверждает депутат, Ким Ен Нам вместе с другими представителями северокорейских властей подтвердил готовность сесть за стол переговоров.

Член делегации также сообщил, что, по мнению руководства КНДР, они добились своей цели — «стали ядерной державой <…> и готовы вести переговоры с США».

«Они сказали, что у них есть ракета, которая может достичь любого континента, любой точки США», — рассказывает Пашин.

По словам депутата, в КНДР считают важным «вести с американцами переговоры на равных», как «ядерная держава».

При этом Пашин отмечает, что признание ядерного статуса не является обязательным условием для начала переговоров. «Они выдвигают условие, чтобы их признали ядерной [державой], но это не является акцентом, что [Пхеньян] готов к переговорам только при условии [признания статуса] ядерной державы. Они готовы к переговорам вообще, а варианты, как это возможно — ядерная держава, либо носители, — они готовы разные (рассмотреть варианты — «Газета.Ru»)», — сказал депутат.

Он отметил, что КНДР обратилась к России за помощью в данной ситуации.

Очередное обострение северокорейского конфликта началось 28 ноября после запуска КНДР 28 ноября очередной баллистической ракеты.

В свою очередь, Южная Корея провела учебные запуски ракет спустя несколько минут после того, как КНДР запустила баллистическую ракету. После президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора заявили о намерении «любой ценой заставить» КНДР вернуться на путь ядерного разоружения.

«Оба лидера подтвердили свою твердую решимость к тому, чтобы заставить Северную Корею вернуться на путь денуклеаризации любой ценой», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам этого разговора. Лидеры двух стран также подтвердили «свою твердую приверженность укреплению потенциала сдерживания и обороны альянса» Вашингтона и Сеула.

Постпред США при ООН Никки Хейли в среду в ходе экстренного заседания Совета Безопасности заявила, что в качестве ответных мер на ракетные испытания Северной Кореи,

страны мира должны разорвать любые отношения с КНДР — в сфере военного, технического, экономического и научного сотрудничества с этой страной.

«Сегодня мы обращаемся ко всем странам — разорвите любые связи с Северной Кореей!» — заявила Хейли. Постпред США при ООН также особо подчеркнула роль Китая в умиротворении КНДР.

Кроме того, Хейли сообщила, что ранее президент США Дональд Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина прекратить экспорт нефтепродуктов в Северную Корею. Она также отметила, что военный конфликт, который «стремится разжечь Ким Чен Ын», в конечном итоге приведет к «полному уничтожению режима в КНДР».

Комментируя этот призыв США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надо сконцентрироваться на поиске решения проблемы.

«Оборвать все связи с Кореей — это самое легкое. Как будем заниматься урегулированием — вот в чем вопрос», — отметил Песков.

В российском МИДе отметили важность сдержанности на фоне непрекращающейся военной активности США и их союзников в регионе вокруг Корейского полуострова.

«В связи с этим настоятельно призываем КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корея — воздержаться от проведения анонсированных на начало декабря с.г. беспрецедентных по масштабу внеплановых военно-воздушных учений, которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку», — говорится в тексте сообщения.

В министерстве также подчеркнули, что не видят разумной альтернативы реализации предложенной Россией «дорожной карты» урегулирования кризиса.