«У КНДР есть ракета для любой точки США»

Член делегации Государственной думы Виталий Пашин по прибытии из КНДР заявил, что власти Северной Кореи готовы сесть за стол переговоров в целях обеспечения мира на Корейском полуострове, передает «Интерфакс».

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«У них настрой сесть за стол переговоров. Есть такой настрой», — отметил он. Пашин рассказал, что делегация встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом. Как утверждает депутат, Ким Ен Нам вместе с другими представителями северокорейских властей подтвердил готовность сесть за стол переговоров.

Член делегации также сообщил, что, по мнению руководства КНДР, они добились своей цели — «стали ядерной державой <…> и готовы вести переговоры с США».

«Они сказали, что у них есть ракета, которая может достичь любого континента, любой точки США», — рассказывает Пашин.

По словам депутата, в КНДР считают важным «вести с американцами переговоры на равных», как «ядерная держава».

При этом Пашин отмечает, что признание ядерного статуса не является обязательным условием для начала переговоров. «Они выдвигают условие, чтобы их признали ядерной [державой], но это не является акцентом, что [Пхеньян] готов к переговорам только при условии [признания статуса] ядерной державы. Они готовы к переговорам вообще, а варианты, как это возможно — ядерная держава, либо носители, — они готовы разные (рассмотреть варианты — «Газета.Ru»)», — сказал депутат.

Он отметил, что КНДР обратилась к России за помощью в данной ситуации.

Очередное обострение северокорейского конфликта началось 28 ноября после запуска КНДР 28 ноября очередной баллистической ракеты.

В свою очередь, Южная Корея провела учебные запуски ракет спустя несколько минут после того, как КНДР запустила баллистическую ракету. После президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора заявили о намерении «любой ценой заставить» КНДР вернуться на путь ядерного разоружения.

«Оба лидера подтвердили свою твердую решимость к тому, чтобы заставить Северную Корею вернуться на путь денуклеаризации любой ценой», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам этого разговора. Лидеры двух стран также подтвердили «свою твердую приверженность укреплению потенциала сдерживания и обороны альянса» Вашингтона и Сеула.

Постпред США при ООН Никки Хейли в среду в ходе экстренного заседания Совета Безопасности заявила, что в качестве ответных мер на ракетные испытания Северной Кореи,

страны мира должны разорвать любые отношения с КНДР — в сфере военного, технического, экономического и научного сотрудничества с этой страной.

«Сегодня мы обращаемся ко всем странам — разорвите любые связи с Северной Кореей!» — заявила Хейли. Постпред США при ООН также особо подчеркнула роль Китая в умиротворении КНДР.

Кроме того, Хейли сообщила, что ранее президент США Дональд Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина прекратить экспорт нефтепродуктов в Северную Корею. Она также отметила, что военный конфликт, который «стремится разжечь Ким Чен Ын», в конечном итоге приведет к «полному уничтожению режима в КНДР».

Комментируя этот призыв США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надо сконцентрироваться на поиске решения проблемы.

«Оборвать все связи с Кореей — это самое легкое. Как будем заниматься урегулированием — вот в чем вопрос», — отметил Песков.

В российском МИДе отметили важность сдержанности на фоне непрекращающейся военной активности США и их союзников в регионе вокруг Корейского полуострова.

«В связи с этим настоятельно призываем КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корея — воздержаться от проведения анонсированных на начало декабря с.г. беспрецедентных по масштабу внеплановых военно-воздушных учений, которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку», — говорится в тексте сообщения.

В министерстве также подчеркнули, что не видят разумной альтернативы реализации предложенной Россией «дорожной карты» урегулирования кризиса.