Конфликт в Ливии: вся надежда на Кадырова

«Средиземноморье: римский диалог» — весьма престижная ежегодная конференция, которая организуется правительством Италии для обсуждения ситуации в регионе. Среди спикеров мероприятия такие высокопоставленные лица, как заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, глава дипломатии ЕС Федерика Материно, заместитель госсекретаря США.

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Одной из главных тем дискуссии — как на самой конференции, так и на ее полях — станет ситуация в Ливии, в которую активно вовлечена хозяйка форума Италия, которая еще несколько лет назад вместе с США приняла участие в печально известной операции против режима Муаммара Каддафи. Италия сегодня активно заинтересована в стабилизации c положения с мигрантами. Это продиктовано как интересами безопасности, так и гуманитарной ситуацией.

Практически каждую неделю к итальянским берегам устремляются сотни беженцев, из Ливии, которых вынуждены спасать итальянские власти.

Глава итальянского МИДа Анджелино Альфано накануне конференции заявил, что Италия уже спасла более полумиллиона человек, которые всеми правдами и неправдами добрались до ее берегов. Однако благодаря достигнутому в этом году соглашению между Триполи и Римом поток беженцев удалось стабилизировать. Для этого итальянские власти помогли укрепить береговую охрану этого государства. В начале августа, после того, как соглашение начало действовать, поток беженцев упал на 76%.

Кадыров как миротворец

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который активно участвует в разрешении ситуации, сложившейся в Ливии, не сможет приехать в Италию, поскольку внесен в санкционные списки Евросоюза. Однако он вполне мог бы стать одним из спикеров предстоящей конференции, по крайней мере в той ее части, где основной темой обсуждения стала бы Ливия — лидер Чечни и без того активно посредничает в политическом урегулировании конфликта.

Как отметил в одной из статей независимого итальянского издания Gli Occhi Della Guerra, Кремль решил включить чеченцев в процесс стабилизации Ливии.

Публичная функция Кадырова в Ливии хорошо известна. Глава Чечни сыграл роль в освобождении моряков российского судна «Механик Чеботарев».

Экипаж танкера был задержан в Ливии в 2015 году по подозрению в контрабанде нефти. В результате усилий именно Кадырова и российских дипломатов все 11 человек были освобождены.

«Приход Чечни в Ливию, который начался с переговоров по освобождению захваченных российских моряков, теперь превращается в важный для России ключ к решению вопроса о важном географическом районе разделенного государства», — говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик вашингтонского центра Gulf State Analytics Теодор Карасик. Он напоминает о встречах Кадырова также и с представителями ливийского города Мисурату, у которого особенно сильны связи с Чечней. Там чеченский лидер встречался c политиками из местной организации «Единая Ливия» для помощи в вызволении экипажа еще одного корабля.

При этом Карасик не исключает, что Кадыров учитывая свой интерес к Ближнему Востоку, может рассматривать свою будущую позицию как раз в этом направлении — посреднической работе в построении связанности мусульманского мира. Сам глава Чечни в одном из недавних интервью заявил, что «мечтает покинуть свой пост».

О том, что Кадыров, благодаря «внушительному авторитету» в арабском мире, активно помогает ливийскому урегулированию, «Газете.Ru» ранее рассказал глава контактной группы по Ливии МИД России Лев Деньгов, который также взаимодействует и с главой Чечни. Деньгов в настоящее время находится в Италии как член делегации России.

Как глава контактной группы, Деньгов учувствовал недавно и в посреднической миссии между правительством национального согласия Ливии и племенами, населяющими город Убари на юге страны. Стороны удалось убедить сесть за стол переговоров, которые завершились благополучно. Правительство признало избранного губернатора Убари Ахмеда Аль-Муртаду Абу Сейфа.

Стоит отметит, что в недавнем интервью изданию La Stampa глава МИД Италии Альфано признал важную роль России в регионе Средиземноморья как «незаменимого собеседника».

При этом в Риме хорошо понимают, что полностью улучшить ситуацию возможно будет лишь тогда, когда разрозненные фракции и группировки в Ливии объединятся, чтобы создать единое правительство. Однако пока что этот процесс еще далек от завершения.

В то же время собеседники «Газеты.Ru» отмечают, в Италии есть понимание, что Россия не стремится поддерживать одну из сторон в Ливии, а заинтересована в диалоге всех сил. Ранее западная пресса писала, что главным, на кого ставит Россия в Ливии, — генерал Халифа Хафтар. Эти предположения усилились после того, как он был принят как почетный гость на российском авианосце. Глава контактной группы Лев Деньгов подчеркивает, что

Россия «равноудалена» от всех сторон конфликта.

Однако скорейшее политическое урегулирование в Ливии будет выгодным для Москвы, поскольку позволит России вернуться в Ливию для работы над экономическими проектами. С этой целью в сентябре 2017 года был создан Российско-ливийский торговый дом, имеющий представительство как в России, так и в Ливии, а в октябре был организован первый с момента переворота визит экономической делегации из Ливии, возглавляемый заместителем министра транспорта Хаишкем Абдуллой Абу Шкивой.

«В настоящий момент обсуждается возможность возобновления поставок сельскохозяйственной продукции — такой, как пшеница, рис», — поясняет источник «Газеты.Ru» близкий к переговорам.

Кроме того, ливийцев интересуют российские технологии в сфере авиации, энергетики, а также инфраструктурных систем, поскольку они выгодно отличаются по стоимости от зарубежных аналогов. В 2017 году к закупкам сырья в Ливии вернулась «Роснефть». По данным источника, в настоящее время такую возможность рассматривает «Татнефть».